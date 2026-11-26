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Как ще изглежда Европа утре? Ами ако 2027 г. я разклати из основи? Безпрецедентен изборен календар, в центъра на който е Франция, може дълбоко да промени облика на Европейския съюз и да блокира функционирането на неговите механизми.

Никога досега ЕС не е бил изправен пред подобна поредица от политически събития.

През следващите месеци четири от петте най-големи държави в съюза ще изберат нови управляващи. Изборите ще се проведат на фона на засилване на евроскептичните сили, които са настроени недоверчиво към Брюксел и стремящи се да дадат повече власт на държавите членки.

Най-решаващият момент ще бъде президентските избори във Франция, където крайнодясната кандидатка Марин Льо Пен води убедително в социологическите проучвания.

„Това, което рискуваме, е блокиране“ на европейската машина, обобщава дипломат в Брюксел.

Изборната вълна започва още от Испания тази неделя.

Белязани от остри дебати по въпросите на имиграцията и достъпността на жилищата, изборите там могат да сложат край на ерата на Педро Санчес.

Испанският министър-председател е на власт повече от осем години и е един от последните социалистически лидери в ЕС. Той се придържа към позиция, различна от тази на повечето си колеги, особено по въпросите на миграцията и отбраната. Повечето социологически проучвания предвиждат загуба за него в полза на консервативния му съперник Алберто Нунес Фейхо. За първи път от времето на режима на Франко крайнодясната партия Вокс може да участва в управлението.

През 2027 г. избори ще има и в Естония – балтийска държава, разтърсвана от многократни опити за саботаж от страна на Русия.

Избори ще има също в Гърция и Финландия, както и Словакия, където министър-председателят Роберт Фицо поддържа двусмислени отношения с Кремъл.

След това всички погледи ще бъдат насочени към Италия, където крайнодясната министър-председателка Джорджа Мелони е изправена пред конкуренция отдясно в лицето на антимигрантски кандидат, противопоставящ се на помощта за Украйна – бившия генерал Роберто Ваначи.

Голям интерес предизвикват и парламентарните избори в Полша, които ще бъдат арена на нов сблъсък между лагера на либерала Доналд Туск и този на националиста Карол Навроцки. Залогът е сблъсък между две несъвместими визии за Европа, какъвто показаха и зрелищните напрежения около Полския конституционен съд през есента.

Но нито едни избори не предизвикват толкова голямо безпокойство в Брюксел, колкото президентските избори във Франция.

Марин Льо Пен, смятана за фаворит в надпреварата за Елисейския дворец, обещава за Европа точно обратното на визията, която Еманюел Макрон защитава през последните десет години. Припомняме, че той отпразнува и двете си президентски победи под звуците на „Ода на радостта“.

Край на разширяването на ЕС, край и на финансовата помощ за Киев - преди няколко седмици кандидатката за президент на „Национален сбор“ посети белгийската столица, за да представи това послание. Тя пое ангажимент да сведе Европейската комисия на Урсула фон дер Лайен до „ролята на секретариат в услуга на националните държави“. Освен това Льо Пен обеща драстично да намали френската вноска в европейския бюджет.

„Нейните предложения биха представлявали радикална промяна на курса, която може да постави Франция в открит конфликт с европейските институции“, смята Селия Белен, експерт от Европейския съвет за външна политика.

Онези, които са по най-високите етажи на европейските институции, едва смеят да си представят как би изглеждал ЕС при управление на крайната десница във Франция, още повече че досега така и не са установени истински контакти с Марин Льо Пен.

Как ще протичат дискусиите между 27-те държави в нощите на срещите на върха? Трябва ли да очакваме неуправляеми заседания и парализиране на европейската машина? Какво ще се случи с френско-германския тандем – историческия стълб на европейското обединение – при положение че Фридрих Мерц вече е отслабен политически в Берлин? Възможно ли е самата Урсула фон дер Лайен да стане жертва на тези процеси? В Брюксел някои вече си представят най-лошия сценарий.

Други обаче омаловажават значението на изявленията на Марин Льо Пен и твърдят, че ако тя дойде на власт, тя няма да има друг избор, освен да се съобразява с европейските правила и да играе по правилата на ЕС.

„Не всичко непременно трябва да се възприема като катастрофа“, уверява друг европейски дипломат. „Ако се отвори вакуум, други държави незабавно ще побързат да го запълнят“, прогнозира той.

Някои призовават и към голяма предпазливост при тълкуването на социологическите проучвания в епоха, белязана от толкова много кризи и сътресения.

Ами ако в крайна сметка евроскептичните сили не успеят да превърнат нарастващата си популярност в изборни победи?

Обезпокоени или предпазливи, примирени или изненадани, всички признават колко е важно ЕС да стане по-устойчив на предстоящите изборни сътресения.

Това може да стане чрез усилени преговори за приемането на следващия европейски бюджет или чрез търсене на начин да бъдат одобрени средства за Украйна за цялата 2027 г.

Човек никога не знае.

Превод от френски: Габриела Големанска

Източник: www.bta.bg