Франция изпадна в техническа рецесия, след като икономиката се е свила с 0,2% през третото тримесечие на 2026 г. Окончателните данни на Националния статистически институт на Франция са по-слаби от първоначалната оценка за спад от 0,1%. Ревизирано е надолу и второто тримесечие, за което вече се отчита намаление от 0,02%, макар показателят след закръгляване да остава 0,0%.

Така Франция покрива общоприетото определение за техническа рецесия – спад на брутния вътрешен продукт през две последователни тримесечия. В случая минималното понижение през второто тримесечие е последвано от по-ясен спад през третото. Данните потвърждават продължителния натиск върху втората по големина икономика в еврозоната.

Износът и инвестициите дърпат икономиката надолу

Основният негативен фактор през третото тримесечие е външната търговия. Износът се е свил с 1,6%, докато вносът е нараснал с 0,1%. В резултат външната търговия е отнела 0,6 процентни пункта от изменението на БВП.

Вътрешното търсене е останало почти без промяна. Потребителските разходи са се увеличили с 0,3%, но този ръст е бил неутрализиран от спад на бизнес инвестициите с 0,8%. Попълването на запасите на предприятията е имало положителен принос от 0,3 процентни пункта, след като през предходното тримесечие запасите са отнели 0,7 процентни пункта от растежа.

В същото време покупателната способност на домакинствата на човек от домакинството се е повишила с 0,2% през тримесечието, а коефициентът на спестяване е останал 17,4% от разполагаемия доход. Това показва, че слабият общ резултат не е бил съпроводен от нов спад на този показател, но потреблението не е било достатъчно, за да компенсира по-ниските инвестиции и износа.

Натиск върху бюджета преди изборите

По-слабата икономика усложнява плановете на малцинственото правителство за ограничаване на бюджетния дефицит. Кабинетът очакваше икономическият растеж през 2026 г. да достигне 0,5%, но след ревизията тази цел изглежда практически недостижима.

Проектобюджетът за 2027 г. предвижда дефицитът да бъде намален от 5,4% от БВП през тази година до 5%. Правителството обаче среща затруднения при прокарването му през силно разделения парламент, пет месеца преди президентските избори.

Очаква се слаб отскок в края на годината

„Трябва да приемем бюджет възможно най-скоро, като целта за дефицит от 5% не подлежи на преговори. Наложително е да възстановим предвидимостта за икономическите субекти“, заяви финансовият министър Ролан Лескюр.

Френската централна банка прогнозира умерен растеж през четвъртото тримесечие. Според оценката ѝ активността може да се възстанови, но прогнозата остава свързана с несигурност. Следващите тримесечни данни ще покажат дали икономиката ще излезе от техническата рецесия или слабостта ще се пренесе и в края на годината.

Източници: news.bg, investing.com