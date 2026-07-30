Кои са подкрепяните от Иран въоръжени групировки в Ирак?

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САЩ и Саудитска Арабия нанесоха удари по подкрепяни от Иран шиитски въоръжени групировки в Ирак, които според двете държави са отговорни за нападения с дронове срещу саудитски петролни съоръжения. Ударите насочиха вниманието към тези въоръжени групировки, които разполагат със значително политическо и военно влияние в Ирак.

КАК ВЪОРЪЖЕНИТЕ ГРУПИРОВКИ СТАНАХА ВЛИЯТЕЛНИ В ИРАК?

Шиитските въоръжени групировки започнаха да се формират, след като след водената от САЩ инвазия в Ирак през 2003 г., при която беше свален президентът Саддам Хюсеин, Иран постепенно засили влиянието си върху политическите и въпросите по сигурността в страната.

С финансовата и военната подкрепа на Техеран тези групировки се превърнаха в могъщи формирования, способни да си съперничат с иракската армия по огнева мощ. С течение на времето те се утвърдиха и като значим фактор в политическия, икономическия и обществения живот на Ирак, изграждайки бизнес мрежи и получавайки места в парламента и правителството.

Те са част от „Ислямската съпротива в Ирак“ – обединение на около десет твърдолинейни шиитски въоръжени групировки, които общо разполагат с около 50 000 бойци и арсенал, включващ ракети с голям обсег и зенитни оръжия, посочиха двама представители на службите за сигурност, които следят дейността им.

„Ислямската съпротива в Ирак“, която е един от основните елементи на мрежата от подкрепяни от Иран въоръжени съюзници в региона, заяви, че от началото на войната в Газа през 2023 г. е извършила десетки ракетни и безпилотни атаки срещу Израел и американски сили в Ирак и Сирия.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп оказва натиск върху иракските власти да ограничат дейността на тези въоръжени групировки.

КОИ СА НАЙ-СИЛНИТЕ ГРУПИРОВКИ?

„Катаиб Хизбула“ е най-силната фракция в „Ислямската съпротива в Ирак“.

Тя е сред въоръжените групировки с най-тесни връзки с Иран и е основана в средата на първото десетилетие на XXI век от Абу Махди ал Мухандис. Той беше убит заедно с високопоставения ирански генерал Касем Солеймани при американски въздушен удар край Багдад през 2020 г.

Скоро след създаването си групировката стана известна с нападения срещу военни и дипломатически обекти. Тя беше обвинявана, че използва снайперисти, ракети, минохвъргачки и крайпътни самоделни взривни устройства при нападенията си.

По данни на американското национално разузнаване „Катаиб Хизбула“ има до 10 000 членове. Иракски представители и членове на групировката твърдят, че тя разполага с безпилотни летателни апарати, ракети и балистични ракети с малък обсег. През годините САЩ неколкократно нанесоха удари по позиции, бази, тренировъчни лагери и логистични обекти на „Катаиб Хизбула“. Групировката се противопостави на призивите на правителството за прекратяване на нападенията срещу американските сили.

По време на гражданската война в Сирия тя се сражаваше заедно с други шиитски въоръжени групировки срещу предимно сунитски бунтовници.

„Катаиб Хизбула“ също заявява, че стои зад няколко нашумели отвличания. Според иракски представители тя е отвлякла през 2023 г. израелско-руската докторантка Елизабет Цурков, докато тя е правела изследвания в Ирак.

Друга влиятелна групировка е „Асаиб Ахл ал Хак“ („Лига на праведните“), оглавявана от Каис ал Хазали.

Роден през 1974 г. в бедния багдадски квартал "Садр Сити", Ал Хазали се стремеше да смекчи обществения си образ в опит да се утвърди като един от водещите политици в Ирак. Той придоби известност в хаоса след американската инвазия. През 2007 г. беше арестуван от американските сили по подозрение за участие в нападение срещу правителствен комплекс в свещения за шиитите град Кербала, при което бяха убити петима американски военнослужещи. Около три години по-късно Ал Хазали беше освободен от американски затвор в Ирак.

Преди да създаде собствена въоръжена групировка през 2006 г., Ал Хазали се сражаваше редом с „Армията на Махди“ – въоръженото формирование на шиитския духовник Муктада ас Садр – срещу американските войски.

През 2014 г. Ал Хазали беше сред многобройните бойци на шиитските въоръжени групировки, които се отправиха към Северен Ирак, за да се сражават срещу групировката „Ислямска държава“, след като тя завзе големи части от страната и наложи режим на терор.

През 2020 г. Ал Хазали заяви, че вече няма основание хиляди американски военнослужещи да остават в Ирак, след като „Ислямска държава“ е победена, и че ако не се изтеглят, ще бъдат възприемани като окупационна сила.

Макар да е командир на въоръжена групировка, Ал Хазали не участва в нападенията срещу американски военни обекти по време на войната в Газа и същевременно беше ангажиран с дейността на иракското Министерство на образованието.

Той отрича ръководената от него групировка да е замесена в смъртта на хиляди хора по време на гражданската война в Ирак през 2006 – 2007 г.

Превод от английски език: Елена Инджева, БТА