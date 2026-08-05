Свършиха ли ракетите на американската армия! Пентагонът гневно коментира

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет определи като лъжа твърдението на телевизия CNN, че американските въоръжени сили са изчерпали 80% от запасите си от ракети-прехватчи от началото на конфликта с Иран.
"Този надпис не е верен, CNN. Срам за вас. Не мразим достатъчно фалшивите медии", написа Хегсет в социалната мрежа X, като прикачи снимка от телевизионния екран с заглавието на съответната публикация на телевизията.
По-рано CNN съобщи, че американските военни са изразходвали почти 80% от своите ракети-прехватчи за ключови системи за противоракетна отбрана, като уточни, че тези запаси са се оказали особено изчерпани по време на конфликта с Иран.
Според източници на телевизионния канал, запознати с последния доклад, от началото на конфликта американските военни са използвали почти 80% от ракетите си THAAD и приблизително половината от прехващачите "Пейтриът".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А защо са му нужни
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2 пръц
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10 РашънПрихватчик
Коментиран от #14
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11 защо
10:02 05.08.2026
12 Платена медия
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13 Като си спомня
Той, Бесент, Рубио, цялата Тръмпова клика си приличат по изхвърлянията.
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14 прехващат гаргите те
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