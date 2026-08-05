Свършиха ли ракетите на американската армия! Пентагонът гневно коментира

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет определи като лъжа твърдението на телевизия CNN, че американските въоръжени сили са изчерпали 80% от запасите си от ракети-прехватчи от началото на конфликта с Иран.

"Този надпис не е верен, CNN. Срам за вас. Не мразим достатъчно фалшивите медии", написа Хегсет в социалната мрежа X, като прикачи снимка от телевизионния екран с заглавието на съответната публикация на телевизията.

По-рано CNN съобщи, че американските военни са изразходвали почти 80% от своите ракети-прехватчи за ключови системи за противоракетна отбрана, като уточни, че тези запаси са се оказали особено изчерпани по време на конфликта с Иран.

Според източници на телевизионния канал, запознати с последния доклад, от началото на конфликта американските военни са използвали почти 80% от ракетите си THAAD и приблизително половината от прехващачите "Пейтриът".