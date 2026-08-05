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Свършиха ли ракетите на американската армия! Пентагонът гневно коментира

Свършиха ли ракетите на американската армия! Пентагонът гневно коментира

5 Август, 2026 09:51 652 15

  • ракети-
  • ирак-
  • пентагон-
  • пийт хегсет

По-рано CNN съобщи, че американските военни са изразходвали почти 80% от своите ракети-прехващачи за ключови системи за противоракетна отбрана, като уточни, че тези запаси са се оказали особено изчерпани по време на конфликта с Иран

Свършиха ли ракетите на американската армия! Пентагонът гневно коментира - 1
CNN CNN

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет определи като лъжа твърдението на телевизия CNN, че американските въоръжени сили са изчерпали 80% от запасите си от ракети-прехватчи от началото на конфликта с Иран.

"Този надпис не е верен, CNN. Срам за вас. Не мразим достатъчно фалшивите медии", написа Хегсет в социалната мрежа X, като прикачи снимка от телевизионния екран с заглавието на съответната публикация на телевизията.

По-рано CNN съобщи, че американските военни са изразходвали почти 80% от своите ракети-прехватчи за ключови системи за противоракетна отбрана, като уточни, че тези запаси са се оказали особено изчерпани по време на конфликта с Иран.

Според източници на телевизионния канал, запознати с последния доклад, от началото на конфликта американските военни са използвали почти 80% от ракетите си THAAD и приблизително половината от прехващачите "Пейтриът".


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А защо са му нужни

    10 2 Отговор
    ракетите на Пентагонът ? Да прави още войни и военни престъпления или имат очаквания че някой ще набадне САЩ

    09:55 05.08.2026

  • 2 пръц

    7 1 Отговор
    По логиката на министъра на войната и американските генерали лъжат защото информацията на CNN е от техните доклади до миротвореца..

    09:55 05.08.2026

  • 3 Граф Сен Жермен

    7 0 Отговор
    Когато тупнех някоя херцогиня или графиня, и мъжа и дотърчаваше възмутен, винаги яростно отричах!

    09:56 05.08.2026

  • 4 Много ли прехващат тея

    5 0 Отговор
    ракети-прехватчи ?

    09:57 05.08.2026

  • 5 Свършиха, свършиха

    5 2 Отговор
    Укрофашата ги продаде на хутите :)

    09:58 05.08.2026

  • 6 ИСТИНАТА ВИНАГИ

    2 0 Отговор
    БОЛИ И ПРЕДИЗВИКВА ГНЯВ.

    09:58 05.08.2026

  • 7 Така си е

    5 0 Отговор
    И ние българите Не мразим достатъчно фалшивите медии !

    09:59 05.08.2026

  • 8 Пентагонци с Иран

    3 0 Отговор
    Не могат да се сборят,а камо ли с Китай или Русия.

    09:59 05.08.2026

  • 9 Лоша работа

    3 1 Отговор
    военните са изсмъркали почти 80% от фентанила

    10:01 05.08.2026

  • 10 РашънПрихватчик

    2 0 Отговор
    ракети-прехватчи ? ко и туй бе ?

    Коментиран от #14

    10:02 05.08.2026

  • 11 защо

    2 0 Отговор
    Американците нямат проблем. Омраза имат достатъчно.

    10:02 05.08.2026

  • 12 Платена медия

    0 1 Отговор
    Държава която почти през цялата си история воюва и войната е мотора на икономиката и, да и свършат оръжията, хайде стига наивна пропаганда!

    10:02 05.08.2026

  • 13 Като си спомня

    2 1 Отговор
    минали изказвания на тоя Пийт Хегсет, започвам да вярвам повече на СНН, отколкото на него.

    Той, Бесент, Рубио, цялата Тръмпова клика си приличат по изхвърлянията.

    10:03 05.08.2026

  • 14 прехващат гаргите те

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "РашънПрихватчик":

    гларус в Украйна не остана

    10:04 05.08.2026

  • 15 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Според мен Хегсет е прав .американската армия едва ли е допуснала да се стигне до там да се изразходят 80% от ракетите -.може би са изразходвани 55 -60 -70% което също не е малко ...но главният проблем е в цената на тези ракети . При новите условия използването им трябва да става добре пресметнато ...да се поставим напр.на мястото на арабите които имат много пари и са дали толкова много пари за тези ракети които сега не им вършат работа!?В момента вероятно се преразглежда цялата стратегия !?

    10:08 05.08.2026