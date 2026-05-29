Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

29 Май, 2026 21:18 795 7

Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Имало ли е тайно разположени в Ирак израелски войници, които са участвали във военни действия срещу Иран? И как така американските войници нищо не са забелязали? В момента тече интензивна дискусия по темата, пише АРД.

По арабската телевизия "Ал Арабия" двама иракски военни експерти влязоха в ожесточен спор по въпроса за кого позорът е по-голям - за Израел или за Ирак. Единият е сигурен, че в иракската пустиня са били разположени израелци. Другият опонира и твърди, че това е абсурдно.

Разполагане под радара на американските военни?

Ако Израел в продължение на месеци е извършвал военни операции в иракската пустиня, как така и защо никой на място не е разбрал това, пита германската обществена медия. Въздушното пространство над Ирак се контролира от радарни системи, като в това отношение САЩ оказват подкрепа на иракчаните. От иракската война през 2003 година и последвалата борба срещу „Ислямска държава" в страната има американски войници. Те в момента се изтеглят, но би трябвало да са забелязали евентуалните хеликоптери и други военни движения.

Иракският експерт по сигурността Раад Хашем споменава в телевизионно интервю за две теории, които междувременно се чуват и на други места. Има гласове, които казват, че радарните системи са били изключени от американците. Хашем от своя страна застъпва мнението, че те са били нападнати от милициите. Според него това е почти сигурно.

Радарните системи са били изключени

Факт е, че радарните системи за иракското въздушно пространство са били изключени преди началото на войната в Иран - пише „Ню Йорк Таймс". Това издание, както и „Уол Стрийт Джърнъл" първи разкриха този месец, че Израел тайно е разположил военни в иракската пустиня: с писти за излитане и кацане, хеликоптери, елитни части и медицински екипи - за да са наблизо, ако израелски войници бъдат ранени при нападенията в Иран.

Други експерти по сигурността казват, че Израел развива военна дейност в иракската пустиня не отсега, а вече от години. До момента от израелска страна коментар няма, посочва АРД - нито потвърждение, нито опровержение, но е известно, че Израел има бази на различни места или се опитва да изгради подобни пунктове, казва журналистът Мажди Ал Халаби, специалист по израелските въпроси.

„Ню Йорк Таймс" написа, че при преминаването си през пустинята един овчар открил чуждите войници и съобщил на властите. Малко по-късно семейството му го намерило мъртъв в изгорялата му кола. Иракските военни изпратили на място разузнавачи, за да проверят сведенията на овчаря. Стигнало се до конфронтация и насилие, един иракски войник загинал.

Какво казват иракските военни?

Командирът, който отговаря за областта - Али Гази Ал Хашеми - се изправи пред една от двете предполагаеми военни бази на Израел в пустинята и заяви пред камерите на „Ал Джазира": „Претърсихме целия район и не намерихме никакви войски - нито войници, нито лагер, никакви чуждестранни военни. Само героичните иракски сили за сигурност са тук".

След валежите в района вече няма и следи по пистата за излитане и кацане, казва в телевизионно изявления експертът по сигурността Ахмед ал Шарифи. Той няма съмнения, че Израел е имал военни бази в иракската пустиня. Пистата била с дължина 850 метра. Тя била прокарана по дъното на пресъхнало езеро. Мястото било заобиколено от възвишения, поради което било трудно забележимо.

Израел разполага с необходимото ноу-хау и техника, за да успее само в рамките на часове да изгради писта и да използва транспортни самолети, пише АРД. Те разполагат със специалната способност да вдигат съвсем малко прах, за да останат незабелязани.

Иракската армия има нужда от по-добро оборудване

Според Ал Шарихи иракската армия има спешна нужда от ново техническо оборудване като дронове, за да може да контролира огромната пустиня. „Разполагането на войници в пустиня с площ 175 000 кв. км е много трудно - има нужда от много персонал, а администрацията и логистиката са скъпи."

"Горчивата ирония е в това, че иракското правителството настоява американците да се изтеглят. А иракската армия не би могла да запълни люка, който те ще оставят", казва още той.

Плановете предвиждат изтеглянето да се извърши до септември и иракското правителство е под натиск - още отсега депутати го упрекват, че е загубило контрол върху част от територията. Иракските медии пишат, че правителството е внесло жалба в ООН заради инцидента в пустинята, при който войник е бил убит от чуждестранни сили.


  • 1 Ваал зе Вул

    1 0 Отговор
    Юдеите са моят избран народ! Скоро ще поискам от тях това, което е мое!

    21:21 29.05.2026

  • 2 Гад Зеев

    7 0 Отговор
    Иранците вече показаха две в пустинята.
    Показаха и сателитни снимки със самолетната полоса на една от тях.
    Те са разгърнати за диверсии и спасяване на паднали пилоти в следствие на ударени самолети.
    Иракчаните са ги открили и да пратили отряд, но евреите са ги избомбили, за да не ги разкрият.

    21:24 29.05.2026

  • 3 Овчар

    5 0 Отговор
    След няколко дни Киев ще бъде разрушен..! Ще хвърчи мърша чак до луната..!

    21:27 29.05.2026

  • 4 ТОЧКАТА

    1 1 Отговор
    Навремето/войната в Ирак/ ме бяха шашнали как и колко бързо САЩ/Израел!/ могат да създадат локални бази с всичко необходимо за подпомагане на действия дълбоко в пустините!!!!Ято тежкотоварни хеликоптери стоварват оборудване и строителна част ,която за ден/два изгражда скрит опорен пункт....ЯКО СКРИТ...шашнах се как с пясъка правят укрепления и маскировка...тъй че може да минеш на метри от там и да нЕ забележиш,,,,! после идват хеликоптерите и отвеждат хората!ПУНКТЪТ,яко оборудван си чака времето....което може и въобще да не настъпи,но може д окаже и безценна помощ ако се наложи.....

    21:38 29.05.2026

  • 5 Толкова за правовите държави

    5 0 Отговор
    Телавив веле открито одобрява израелксата агресия и анексиране на чужди територии.

    21:38 29.05.2026

  • 6 кой мy дpeмe

    5 0 Отговор
    важното е че гуведарските бсзи в бг не са тайна

    21:39 29.05.2026

  • 7 име

    5 0 Отговор
    Имало е, краварите са знаели и са си мълчали, ционистите са извършвали терористични актове в Иран, или логистика за терористични действия, като "протестите" през Януари тази година, когато палеха дравни и пожарни служби за да има повече загинали при последвалите терористични бомбандировки на краварите и ционистите

    21:40 29.05.2026