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Ердоган е недоволен! Турция не иска удължаване на споразумението за стратегически нефтопровод

Ердоган е недоволен! Турция не иска удължаване на споразумението за стратегически нефтопровод

16 Юни, 2026 16:09 1 285 5

  • турция-
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  • багдад

Въпросният договор за нефтопровода действа от няколко десетилетия, а Джейхан е ключов износен пункт за иракския петрол, като се има предвид, че основният износен терминал на Ирак търпи загуби от затварянето на Ормузкия проток

Ердоган е недоволен! Турция не иска удължаване на споразумението за стратегически нефтопровод - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Турция се противопоставя на удължаването на споразумението за нефтопровода с Ирак, Киркук-Джейхан, което изтича на 27 юли, при настоящите условия, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на високопоставен официален турски представител, пише БТА.

„Няма смисъл да се удължава споразумение, което е било предмет на арбитраж“, каза представителят, чието име агенцията не посочва. По думите му „Турция не желае удължаване на съществуващото споразумение в сегашния му вид.“

Изявлението идва след новината, че Багдад е поискал от Анкара да удължи срока на споразумението поне с една година, за да се даде време за по-нататъшни преговори.

От година насам двете страни обсъждат ново споразумение, като настояването на Ирак е досегашното да бъде продължено с поне още една година. Агенцията припомня, че турската страна проявява резерви към удължаването и иска да се реализира при нови условия.

Въпросният договор за нефтопровода действа от няколко десетилетия, а Джейхан е ключов износен пункт за иракския петрол, като се има предвид, че основният износен терминал на Ирак търпи загуби от затварянето на Ормузкия проток след американско-израелските удари срещу Иран от края на февруари.

Миналата година Турция обяви прекратяването на споразумението, отнасящо се до тръбопровода, и поиска то да бъде подновено при нови условия. Предложението на Турция включваше механизъм за осигуряване на пълноценното използване на нефтопровода с опция трасето да бъде удължено до южната част на Ирак.

Съоръжението временно спря да функционира в продължение на две години и половина, след като арбитражен съд постанови Анкара да плати 1,5 милиарда долара обезщетение заради неразрешен иракски износ за Турция в периода 2014-2018 г. Експлоатацията му бе възстановена в края на 2025 г. Агенцията припомня, че има и второ арбитражно дело, което обхваща периода след 2018 г., както и трето дело за изпълнение на арбитражно решение, заведено в американски съд.

Тръбопроводът, с капацитет от почти 1,5 милиона барела дневно, работи значително под възможностите си поради проблеми със сигурността и други фактори. Според агенцията през април тази година износът на суров петрол от Киркук към Турция е бил 177 000 барела дневно.


Турция
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  • 1 честен ционист

    2 1 Отговор
    Боташа да не текне наобратно накрая?

    16:17 16.06.2026

  • 2 Факти

    0 1 Отговор
    Ислямското братство е един голям фейк.

    Коментиран от #3, #4, #5

    16:29 16.06.2026

  • 3 Когато

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Парите говорят няма място за демагогия. Това е само бизнес.

    16:33 16.06.2026

  • 4 Когато

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Парите говорят няма място за демагогия. Това е само бизнес.

    16:36 16.06.2026

  • 5 Ганьо

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Също то като нашето с руснаците. Човека взе парите(златото) и каза чакай малко, а ние му се кланяме...

    16:39 16.06.2026

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