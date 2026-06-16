Ердоган е недоволен! Турция не иска удължаване на споразумението за стратегически нефтопровод

Турция се противопоставя на удължаването на споразумението за нефтопровода с Ирак, Киркук-Джейхан, което изтича на 27 юли, при настоящите условия, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на високопоставен официален турски представител, пише БТА.

„Няма смисъл да се удължава споразумение, което е било предмет на арбитраж“, каза представителят, чието име агенцията не посочва. По думите му „Турция не желае удължаване на съществуващото споразумение в сегашния му вид.“

Изявлението идва след новината, че Багдад е поискал от Анкара да удължи срока на споразумението поне с една година, за да се даде време за по-нататъшни преговори.

От година насам двете страни обсъждат ново споразумение, като настояването на Ирак е досегашното да бъде продължено с поне още една година. Агенцията припомня, че турската страна проявява резерви към удължаването и иска да се реализира при нови условия.

Въпросният договор за нефтопровода действа от няколко десетилетия, а Джейхан е ключов износен пункт за иракския петрол, като се има предвид, че основният износен терминал на Ирак търпи загуби от затварянето на Ормузкия проток след американско-израелските удари срещу Иран от края на февруари.

Миналата година Турция обяви прекратяването на споразумението, отнасящо се до тръбопровода, и поиска то да бъде подновено при нови условия. Предложението на Турция включваше механизъм за осигуряване на пълноценното използване на нефтопровода с опция трасето да бъде удължено до южната част на Ирак.

Съоръжението временно спря да функционира в продължение на две години и половина, след като арбитражен съд постанови Анкара да плати 1,5 милиарда долара обезщетение заради неразрешен иракски износ за Турция в периода 2014-2018 г. Експлоатацията му бе възстановена в края на 2025 г. Агенцията припомня, че има и второ арбитражно дело, което обхваща периода след 2018 г., както и трето дело за изпълнение на арбитражно решение, заведено в американски съд.

Тръбопроводът, с капацитет от почти 1,5 милиона барела дневно, работи значително под възможностите си поради проблеми със сигурността и други фактори. Според агенцията през април тази година износът на суров петрол от Киркук към Турция е бил 177 000 барела дневно.