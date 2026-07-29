Доналд Тръмп обеща: Ще ги размажем от бой!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес обеща да отвърне на иранските ракетни атаки срещу американските сили в Близкия изток, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Ще ги размажем от бой", заяви Тръмп в интервю за "Фокс Нюз". "Ще ги ударим здравата; ще получат един як пердах", добави той.

Тръмп нееднократно е заплашвал Иран със сериозни военни действия през продължаващия вече месеци конфликт, заявленията му обаче не винаги биват последвани от удари, отбелязва ДПА.

Американското Централно командване (СЕНТКОМ) вчера заяви, че Иран е изстрелял няколко балистични ракети срещу американските сили в Близкия изток. Военните не уточниха кои бази са били взети на прицел. Според СЕНТКОМ всички ракети са били успешно прехванати.

В интервюто за "Фокс Нюз" Тръмп заяви, че американските сили са разполагали само с няколко минути да реагират на атаката.

Иранските държавни медии излъчиха изявление на Корпуса на гвардейците на Иранската революция, в което се казва, че е била взета на прицел американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прехванали пет ракети.

СЕНТКОМ също така заяви, че американските сили заедно със Саудитска Арабия са нанесли удари срещу съюзени с Иран групировки в Ирак.

Тръмп нарече групировките "раково образувание" и заяви, че военната операция е била координирана с иракското правителство.

Малко след това обаче канцеларията на иракския президент осъди, без да споменава САЩ или Саудитска Арабия, "бомбардировките срещу бази на Силите за народна мобилизация" и ги нарече "неприемлива атака и явно нарушение на суверенитета на Ирак, вземащо на прицел неговите официални институции".

Възобновяването на военните действия в Близкия Изток настъпи след няколко дни на относително затишие в конфликта, отбелязва Франс Прес.

Канцеларията на иракския президент осъди американско-саудитските удари срещу "Силите за мобилизация на народа" ("Хашд Шааби") – съюз от иракски въоръжени групировки, включващи проирански фракции, предаде Франс прес.

Канцеларията, която не посочи поименно САЩ и Саудитска Арабия, осъди "бомбардировките над бази на "Хашд аш Шааби" и заяви, че това е "неприемлива атака и грубо нарушение на суверенитета на Ирак, насочено срещу официалните му институции".

Американският президент Доналд Тръмп обаче каза пред "Фокс Нюз", че атаките срещу иракските групировки са "координирани" с иракското правителство.

Могъщ проирански съюз на въоръжени групировки в Ирак заяви, че отмъщението за смъртоносната американско-саудитска атака срещу страната е "неизбежно", след като ракета, изстреляна от иракска земя удари Саудитска Арабия, предаде Франс прес.

"Нашият отговор срещу американския враг е неизбежен и може да удари неговите марионетки в Саудитска Арабия", посочи "Ислямска съпротива в Ирак" – мрежа от въоръжени групировки, която пое отговорност за стотици атаки срещу американски съоръжения в региона от началото на войната в Близкия изток.