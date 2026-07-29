Доналд Тръмп обеща: Ще ги размажем от бой!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес обеща да отвърне на иранските ракетни атаки срещу американските сили в Близкия изток, предаде ДПА, цитирана от БТА.
"Ще ги размажем от бой", заяви Тръмп в интервю за "Фокс Нюз". "Ще ги ударим здравата; ще получат един як пердах", добави той.
Тръмп нееднократно е заплашвал Иран със сериозни военни действия през продължаващия вече месеци конфликт, заявленията му обаче не винаги биват последвани от удари, отбелязва ДПА.
Американското Централно командване (СЕНТКОМ) вчера заяви, че Иран е изстрелял няколко балистични ракети срещу американските сили в Близкия изток. Военните не уточниха кои бази са били взети на прицел. Според СЕНТКОМ всички ракети са били успешно прехванати.
В интервюто за "Фокс Нюз" Тръмп заяви, че американските сили са разполагали само с няколко минути да реагират на атаката.
Иранските държавни медии излъчиха изявление на Корпуса на гвардейците на Иранската революция, в което се казва, че е била взета на прицел американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прехванали пет ракети.
СЕНТКОМ също така заяви, че американските сили заедно със Саудитска Арабия са нанесли удари срещу съюзени с Иран групировки в Ирак.
Тръмп нарече групировките "раково образувание" и заяви, че военната операция е била координирана с иракското правителство.
Малко след това обаче канцеларията на иракския президент осъди, без да споменава САЩ или Саудитска Арабия, "бомбардировките срещу бази на Силите за народна мобилизация" и ги нарече "неприемлива атака и явно нарушение на суверенитета на Ирак, вземащо на прицел неговите официални институции".
Възобновяването на военните действия в Близкия Изток настъпи след няколко дни на относително затишие в конфликта, отбелязва Франс Прес.
Канцеларията на иракския президент осъди американско-саудитските удари срещу "Силите за мобилизация на народа" ("Хашд Шааби") – съюз от иракски въоръжени групировки, включващи проирански фракции, предаде Франс прес.
Канцеларията, която не посочи поименно САЩ и Саудитска Арабия, осъди "бомбардировките над бази на "Хашд аш Шааби" и заяви, че това е "неприемлива атака и грубо нарушение на суверенитета на Ирак, насочено срещу официалните му институции".
Американският президент Доналд Тръмп обаче каза пред "Фокс Нюз", че атаките срещу иракските групировки са "координирани" с иракското правителство.
Могъщ проирански съюз на въоръжени групировки в Ирак заяви, че отмъщението за смъртоносната американско-саудитска атака срещу страната е "неизбежно", след като ракета, изстреляна от иракска земя удари Саудитска Арабия, предаде Франс прес.
"Нашият отговор срещу американския враг е неизбежен и може да удари неговите марионетки в Саудитска Арабия", посочи "Ислямска съпротива в Ирак" – мрежа от въоръжени групировки, която пое отговорност за стотици атаки срещу американски съоръжения в региона от началото на войната в Близкия изток.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #54
19:53 29.07.2026
2 Без име
19:54 29.07.2026
3 Делю Хайдутин
19:55 29.07.2026
4 Чичо Дончо
19:56 29.07.2026
5 дони съчмата
Коментиран от #14, #18
19:56 29.07.2026
6 Кжлглжлж
Коментиран от #46
19:58 29.07.2026
7 Овчар
20:00 29.07.2026
8 А50
Коментиран от #28
20:00 29.07.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #19
20:00 29.07.2026
10 ?????
20:01 29.07.2026
11 Град Козлодуй
Коментиран от #70
20:01 29.07.2026
12 Доналд Тръмп, президент
Таваришчи....👆😁
20:01 29.07.2026
13 Пич
20:02 29.07.2026
14 Град Козлодуй.
До коментар #5 от "дони съчмата":АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО!
20:02 29.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ТРЪМП БЕЛИЯТ ВОЖД
29 юли 2026
Снимка: Getty Images
Трябва да ги биеш. И ние ги бием до смърт“. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред свои поддръжници по повод войната с Иран.
20:03 29.07.2026
17 Божа работа
20:03 29.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ТЕВГЗ
До коментар #9 от "Последния Софиянец":П/дал
20:05 29.07.2026
20 Чей Геварът?
Накъде отива този свят. Да го управляват карикатури.
Коментиран от #38
20:05 29.07.2026
21 Фифи
20:05 29.07.2026
22 Не му вярвах но наистина Дончо
Иранският министър на отбраната Азиз Насирзаде и командващият елитния Корпус на гвардейците на Ислямската революция Мохамад Пакпур са били убити при израелски удари, предаде Ройтерс, като се позова на три източника, запознати с въпроса.
До момента няма официална реакция от страна на Иран.
20:06 29.07.2026
23 Май
Коментиран от #29
20:06 29.07.2026
24 Ммммм
20:07 29.07.2026
25 Сталин
20:08 29.07.2026
26 Вине Ту
Ако ме помолиш подобаващо ще ти дадем 1-2 милиона стрели и лъкове, че стана за резил, ама май тези изказвания са по-скоро за да наплашиш еврозелките и да врътнеш малко Уолстрийт, но това го можеш нема спор.
20:08 29.07.2026
27 Лионел Андерс Меси 🇦🇷
До коментар #18 от "Лапчо":Гълл тай 💦 и заспивай лапчо
20:08 29.07.2026
28 Копейка с фес и петолъчка 🤪
До коментар #8 от "А50":"Не спирайте братя иранци" ... BrъZpoжденец ?🤣🤣🤣
20:08 29.07.2026
29 Ма той изсънал
До коментар #23 от "Май":КА че го размажеш-да го стриеш на прах и си правиш Чай-МОЖЕ
20:09 29.07.2026
30 Петко
20:10 29.07.2026
31 Голям ... лапни, голяма дума не казвай!
Коментиран от #36
20:10 29.07.2026
32 Пааак ли ве,Тръмпи...😝?!
20:11 29.07.2026
33 Леля Аенас
До коментар #18 от "Лапчо":Ето за това съм евролиберална, защото на всички евроатлантици, сал едно лапане им е у главата. Обади ми се ще ти дам, няма да съжаляваш.
20:12 29.07.2026
34 Хаха
Защо не отиде лично в базата в Йордания да види дали им е до телевизор и плейстейшън на клетите краварски войничете, които са обсипвани с ракети и дронове постоянно...
Пълно куку, ама о цялата държава му е на нивото...
20:12 29.07.2026
35 Цончо
20:13 29.07.2026
36 Хи хи!
До коментар #31 от "Голям ... лапни, голяма дума не казвай!":Да не сте рода с Тръмп? На него си се метнал в хвалбите.
20:13 29.07.2026
37 ха, ха, ха...
На кой му пука, ние тук се трепем да убеждаваме хората, че нищо не ги заплашва, но нас няма кой да ни убеди, че хората не ни заплашват с прогонване от политиката. А ние с друго не можем да се захванем, защото цял живот не сме произвели и за една стотинка продукция, а сме свикнали само да ни плащат от общата хазна в която ние не внасяме.
20:13 29.07.2026
38 Пропусна най-голямата Карикатура!
До коментар #20 от "Чей Геварът?":И това е Клоунът-Зеленски...😂😆😝!
20:14 29.07.2026
39 БеГемот
20:14 29.07.2026
40 Познавах един п/ница
Коментиран от #43
20:14 29.07.2026
41 Тръмп
20:14 29.07.2026
42 Има
Коментиран от #51
20:14 29.07.2026
43 Луд
До коментар #40 от "Познавах един п/ница":сма прави милиарди от ирански и руски петрол!
Коментиран от #48
20:15 29.07.2026
44 смех
Коментиран от #56
20:16 29.07.2026
45 Буха ха
20:16 29.07.2026
46 Хаха
До коментар #6 от "Кжлглжлж":Япония ги биха Червената армия в Китай, която за седмица плени над 600 000 японци и ги принуди да капитулират!
Което не можаха да направят от 1937 до 1945 г. Китай, САЩ, половин Азия, Австралия, Канада, Нова Зеландия взети заедно...
Коментиран от #52
20:17 29.07.2026
47 Родшилд
Коментиран от #50
20:17 29.07.2026
48 Да... Така е
До коментар #43 от "Луд":Но ковчега джобове НЯМА
20:18 29.07.2026
49 Чей Геварът
Чей Крим? Ъ?
20:19 29.07.2026
50 Хаха
До коментар #47 от "Родшилд":Не бъди наивен!
За никакъв уран или демокрация не е войната, а за петрол....
20:20 29.07.2026
51 Човек предполага, Господ разполага
До коментар #42 от "Има":Дядо Боже обича да си прави бъзик с хората и поговорките им.
20:21 29.07.2026
52 Не живей с миналото,
До коментар #46 от "Хаха":живей за бъдещето.
Нищо не се повтаря. Днес така, утре обратно.
Диалектика. Чети Маркс. Ще се светнеш, че диктаторите нямат бъдеще. Хеле руслямските
20:24 29.07.2026
53 Сигурно,
20:25 29.07.2026
54 Излагат се
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И тез като руснаците.Киев за три дни.
20:26 29.07.2026
55 От всички
Коментиран от #59
20:26 29.07.2026
56 я, за пръв път виждам копейка
До коментар #44 от "смех":да обижда путин
20:27 29.07.2026
57 ясецсд
20:28 29.07.2026
58 Гечко
20:29 29.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Болен
20:30 29.07.2026
61 Атиси
До коментар #59 от "На кого му пука":КАПУТ-а не капо....
20:32 29.07.2026
62 Емил
Коментиран от #64, #75
20:33 29.07.2026
63 ПосейДончо
20:34 29.07.2026
64 Това ще го
До коментар #62 от "Емил":Сканирам... И в рамка на стената... ХА ха ха
20:36 29.07.2026
65 Сатана Z
20:36 29.07.2026
66 Мишел
20:37 29.07.2026
67 Механик
Бааа, тоя толкова видимо не е добре, че направо не знам. Направи САЩ за посмешище пред целия свят.
20:38 29.07.2026
68 Да,бе
20:45 29.07.2026
69 Баба Гошка
20:48 29.07.2026
70 точка
До коментар #11 от "Град Козлодуй":Този,, откачалник,, разби неолибералните пристотий дето ни направиха луди. Или забрави Кончита Вурст и джендър образованието в детскиье градини……. ковид и доста други. Е , няма пълно щастие. този пък е луд с други неща но онези простотий ги няма сега.
20:51 29.07.2026
71 Някой
Айде, пий си хапчетата и дръж полата на Мелания.
20:59 29.07.2026
72 Дончо Лудия
21:01 29.07.2026
73 Павел Пенев
21:03 29.07.2026
74 Атома фъргай бай Дончо!
21:03 29.07.2026
75 Ми ми ми
До коментар #62 от "Емил":Взеха назаем ботокс от Путлера.Нали са приятели с джуджето.
21:06 29.07.2026
76 УдоМача
21:08 29.07.2026