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Доналд Тръмп обеща: Ще ги размажем от бой!

Доналд Тръмп обеща: Ще ги размажем от бой!

29 Юли, 2026 19:53, обновена 29 Юли, 2026 21:00 2 349 76

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • ирак

Рупубликанецът обеща да отговори на иранската атака срещу американски бази в Близкия изток

Доналд Тръмп обеща: Ще ги размажем от бой! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес обеща да отвърне на иранските ракетни атаки срещу американските сили в Близкия изток, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Ще ги размажем от бой", заяви Тръмп в интервю за "Фокс Нюз". "Ще ги ударим здравата; ще получат един як пердах", добави той.

Тръмп нееднократно е заплашвал Иран със сериозни военни действия през продължаващия вече месеци конфликт, заявленията му обаче не винаги биват последвани от удари, отбелязва ДПА.

Американското Централно командване (СЕНТКОМ) вчера заяви, че Иран е изстрелял няколко балистични ракети срещу американските сили в Близкия изток. Военните не уточниха кои бази са били взети на прицел. Според СЕНТКОМ всички ракети са били успешно прехванати.

В интервюто за "Фокс Нюз" Тръмп заяви, че американските сили са разполагали само с няколко минути да реагират на атаката.

Иранските държавни медии излъчиха изявление на Корпуса на гвардейците на Иранската революция, в което се казва, че е била взета на прицел американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прехванали пет ракети.

СЕНТКОМ също така заяви, че американските сили заедно със Саудитска Арабия са нанесли удари срещу съюзени с Иран групировки в Ирак.

Тръмп нарече групировките "раково образувание" и заяви, че военната операция е била координирана с иракското правителство.

Малко след това обаче канцеларията на иракския президент осъди, без да споменава САЩ или Саудитска Арабия, "бомбардировките срещу бази на Силите за народна мобилизация" и ги нарече "неприемлива атака и явно нарушение на суверенитета на Ирак, вземащо на прицел неговите официални институции".

Възобновяването на военните действия в Близкия Изток настъпи след няколко дни на относително затишие в конфликта, отбелязва Франс Прес.

Канцеларията на иракския президент осъди американско-саудитските удари срещу "Силите за мобилизация на народа" ("Хашд Шааби") – съюз от иракски въоръжени групировки, включващи проирански фракции, предаде Франс прес.

Канцеларията, която не посочи поименно САЩ и Саудитска Арабия, осъди "бомбардировките над бази на "Хашд аш Шааби" и заяви, че това е "неприемлива атака и грубо нарушение на суверенитета на Ирак, насочено срещу официалните му институции".

Американският президент Доналд Тръмп обаче каза пред "Фокс Нюз", че атаките срещу иракските групировки са "координирани" с иракското правителство.

Могъщ проирански съюз на въоръжени групировки в Ирак заяви, че отмъщението за смъртоносната американско-саудитска атака срещу страната е "неизбежно", след като ракета, изстреляна от иракска земя удари Саудитска Арабия, предаде Франс прес.

"Нашият отговор срещу американския враг е неизбежен и може да удари неговите марионетки в Саудитска Арабия", посочи "Ислямска съпротива в Ирак" – мрежа от въоръжени групировки, която пое отговорност за стотици атаки срещу американски съоръжения в региона от началото на войната в Близкия изток.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    54 9 Отговор
    Докога ще се излага?

    Коментиран от #15, #54

    19:53 29.07.2026

  • 2 Без име

    45 8 Отговор
    Ще размаже нмп.

    19:54 29.07.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    64 6 Отговор
    Щом реве толкова значи има попадения.

    19:55 29.07.2026

  • 4 Чичо Дончо

    52 8 Отговор
    вече е размазал памперса.

    19:56 29.07.2026

  • 5 дони съчмата

    48 7 Отговор
    продадох на едни продажници фъ-16 трета ръка, втори капитален ремонт, тройна цена..... ся трябва да си купят миг-29

    Коментиран от #14, #18

    19:56 29.07.2026

  • 6 Кжлглжлж

    34 5 Отговор
    Тоя е същия палячо като предните, де идат само се излагат и една война не могат да доведат до край,камо ли да спечелят.е Япония биха щото хвърлиха ядрени бомби

    Коментиран от #46

    19:58 29.07.2026

  • 7 Овчар

    26 4 Отговор
    Този плужек е ясен на всички вече...! Аз очаквам зеления да се появи всеки момент и да каже къде са свършили бомбите, кога ще получи и от кого ..! След което ще има балистичен удар и ковчези..! Този военен стратег обича да дава такава информация даваща предимство на Русия.!

    20:00 29.07.2026

  • 8 А50

    34 6 Отговор
    Не спирайте братя иранци, сега е момента. Евреите няма да ви оставят до пълна победа на едната страна, не им давайте да поемат въздух

    Коментиран от #28

    20:00 29.07.2026

  • 9 Последния Софиянец

    11 38 Отговор
    Размажи ги бай Дончо както ти си знаеш. Нови чалми при аятолаха при девиците!

    Коментиран от #19

    20:00 29.07.2026

  • 10 ?????

    22 1 Отговор
    Пак ли?

    20:01 29.07.2026

  • 11 Град Козлодуй

    40 2 Отговор
    Теа не са имали по голям откачалник за президент!

    Коментиран от #70

    20:01 29.07.2026

  • 12 Доналд Тръмп, президент

    8 21 Отговор
    Нямам впредвид само иранците !!!
    Таваришчи....👆😁

    20:01 29.07.2026

  • 13 Пич

    31 1 Отговор
    Хахаха....... ХахаФиА не се прави на луд!!! Виждате ли разлика, между кротък луд (Байдън), и деен луд?!

    20:02 29.07.2026

  • 14 Град Козлодуй.

    12 5 Отговор

    До коментар #5 от "дони съчмата":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО!

    20:02 29.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ТРЪМП БЕЛИЯТ ВОЖД

    7 14 Отговор
    "Не можеш ги третираш като хора, трябва да ги биеш": Тръмп разкри как вървят преговорите с Иран (ВИДЕО)
    29 юли 2026
    Снимка: Getty Images
    Трябва да ги биеш. И ние ги бием до смърт“. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред свои поддръжници по повод войната с Иран.

    20:03 29.07.2026

  • 17 Божа работа

    5 3 Отговор
    Написано върху древен камък - предсказанията на Света...Борбата е безмилостно жестока. Борбата както казват, е епична. ,Всички, които са против Божия син са обречени, оти те така

    20:03 29.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ТЕВГЗ

    10 4 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    П/дал

    20:05 29.07.2026

  • 20 Чей Геварът?

    11 13 Отговор
    Всички президенти се обръщат в гроба от заради тази президентска карикатура. Няма такъв хвалипръцко. Само Путин му е лика-прилика и АМедведя, но ако е на 15 водки.
    Накъде отива този свят. Да го управляват карикатури.

    Коментиран от #38

    20:05 29.07.2026

  • 21 Фифи

    15 4 Отговор
    На това се казва луд с картечница.

    20:05 29.07.2026

  • 22 Не му вярвах но наистина Дончо

    6 17 Отговор
    Не се шегува -

    Иранският министър на отбраната Азиз Насирзаде и командващият елитния Корпус на гвардейците на Ислямската революция Мохамад Пакпур са били убити при израелски удари, предаде Ройтерс, като се позова на три източника, запознати с въпроса.


    До момента няма официална реакция от страна на Иран.

    20:06 29.07.2026

  • 23 Май

    20 3 Отговор
    ще размажеш дедовия, като Зеления !

    Коментиран от #29

    20:06 29.07.2026

  • 24 Ммммм

    14 3 Отговор
    Хахаха.след срещата с наркомана и тоя не знае къде се намира

    20:07 29.07.2026

  • 25 Сталин

    10 3 Отговор
    Точно така Европа затъна с Доналдо короната пак ще се чуди колко точно стрелят персийците.

    20:08 29.07.2026

  • 26 Вине Ту

    14 3 Отговор
    С какво бе началник? - Джепане немате, ора немате, това е на м@йната си, с кво?
    Ако ме помолиш подобаващо ще ти дадем 1-2 милиона стрели и лъкове, че стана за резил, ама май тези изказвания са по-скоро за да наплашиш еврозелките и да врътнеш малко Уолстрийт, но това го можеш нема спор.

    20:08 29.07.2026

  • 27 Лионел Андерс Меси 🇦🇷

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Лапчо":

    Гълл тай 💦 и заспивай лапчо

    20:08 29.07.2026

  • 28 Копейка с фес и петолъчка 🤪

    5 14 Отговор

    До коментар #8 от "А50":

    "Не спирайте братя иранци" ... BrъZpoжденец ?🤣🤣🤣

    20:08 29.07.2026

  • 29 Ма той изсънал

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Май":

    КА че го размажеш-да го стриеш на прах и си правиш Чай-МОЖЕ

    20:09 29.07.2026

  • 30 Петко

    8 1 Отговор
    На снимката Тръмп ловна пушка ли държи? Хахахахахаха Хахахахахаха Или може би снайпер???

    20:10 29.07.2026

  • 31 Голям ... лапни, голяма дума не казвай!

    11 3 Отговор
    Явно Доньо е презаредил и пак се наежи като пуяк! Иран ще бият агресорите на почивки, но този път ще го отнесат и новите желаещи: Украйна и България!

    Коментиран от #36

    20:10 29.07.2026

  • 32 Пааак ли ве,Тръмпи...😝?!

    11 2 Отговор
    За кой път...😉?!

    20:11 29.07.2026

  • 33 Леля Аенас

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Лапчо":

    Ето за това съм евролиберална, защото на всички евроатлантици, сал едно лапане им е у главата. Обади ми се ще ти дам, няма да съжаляваш.

    20:12 29.07.2026

  • 34 Хаха

    14 3 Отговор
    Епщайнеца ги "размазва" от бой, ама от телевизора и на плейстийшън!
    Защо не отиде лично в базата в Йордания да види дали им е до телевизор и плейстейшън на клетите краварски войничете, които са обсипвани с ракети и дронове постоянно...
    Пълно куку, ама о цялата държава му е на нивото...

    20:12 29.07.2026

  • 35 Цончо

    4 2 Отговор
    Харесвам Иран!Ше ходя всяка седмица!

    20:13 29.07.2026

  • 36 Хи хи!

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Голям ... лапни, голяма дума не казвай!":

    Да не сте рода с Тръмп? На него си се метнал в хвалбите.

    20:13 29.07.2026

  • 37 ха, ха, ха...

    4 2 Отговор
    "Ще ги размажем от бой!"
    На кой му пука, ние тук се трепем да убеждаваме хората, че нищо не ги заплашва, но нас няма кой да ни убеди, че хората не ни заплашват с прогонване от политиката. А ние с друго не можем да се захванем, защото цял живот не сме произвели и за една стотинка продукция, а сме свикнали само да ни плащат от общата хазна в която ние не внасяме.

    20:13 29.07.2026

  • 38 Пропусна най-голямата Карикатура!

    10 2 Отговор

    До коментар #20 от "Чей Геварът?":

    И това е Клоунът-Зеленски...😂😆😝!

    20:14 29.07.2026

  • 39 БеГемот

    10 2 Отговор
    Очертава се стои двайсета американска победа над Иран....

    20:14 29.07.2026

  • 40 Познавах един п/ница

    10 1 Отговор
    И той така правеше... Като на снимката-и за двете му ръце има спусъци на виртуалната пушка-луд за връзване...

    Коментиран от #43

    20:14 29.07.2026

  • 41 Тръмп

    16 2 Отговор
    не може да победи гвардията,какво остава за редовната армия!

    20:14 29.07.2026

  • 42 Има

    13 3 Отговор
    една стара Българска поговорка, който гроб другиму копае, сам пада в него, да му е честито на Тръмп :)

    Коментиран от #51

    20:14 29.07.2026

  • 43 Луд

    3 4 Отговор

    До коментар #40 от "Познавах един п/ница":

    сма прави милиарди от ирански и руски петрол!

    Коментиран от #48

    20:15 29.07.2026

  • 44 смех

    8 2 Отговор
    този побъркан педофил и извратеняк трябва да бъде ..."изпарен"- той е заплаха за целият свят,а...и да...Сатаниаху също тоже

    Коментиран от #56

    20:16 29.07.2026

  • 45 Буха ха

    8 1 Отговор
    Ще ги размазва за пети или шести път, загубих бройката

    20:16 29.07.2026

  • 46 Хаха

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "Кжлглжлж":

    Япония ги биха Червената армия в Китай, която за седмица плени над 600 000 японци и ги принуди да капитулират!
    Което не можаха да направят от 1937 до 1945 г. Китай, САЩ, половин Азия, Австралия, Канада, Нова Зеландия взети заедно...

    Коментиран от #52

    20:17 29.07.2026

  • 47 Родшилд

    6 2 Отговор
    Що си мислите,че е за 400 кила уран?

    Коментиран от #50

    20:17 29.07.2026

  • 48 Да... Така е

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Луд":

    Но ковчега джобове НЯМА

    20:18 29.07.2026

  • 49 Чей Геварът

    5 2 Отговор
    Бат Дончо, спри за малко да стреляш, че имам да ти отпера едно въпросче от името на нашата медия "Деветосептемврийски латиноапартизани":
    Чей Крим? Ъ?

    20:19 29.07.2026

  • 50 Хаха

    6 2 Отговор

    До коментар #47 от "Родшилд":

    Не бъди наивен!
    За никакъв уран или демокрация не е войната, а за петрол....

    20:20 29.07.2026

  • 51 Човек предполага, Господ разполага

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Има":

    Дядо Боже обича да си прави бъзик с хората и поговорките им.

    20:21 29.07.2026

  • 52 Не живей с миналото,

    2 4 Отговор

    До коментар #46 от "Хаха":

    живей за бъдещето.
    Нищо не се повтаря. Днес така, утре обратно.
    Диалектика. Чети Маркс. Ще се светнеш, че диктаторите нямат бъдеще. Хеле руслямските

    20:24 29.07.2026

  • 53 Сигурно,

    3 2 Отговор
    но в Холивуд. Реалността е маалко по различна от филмите за Рамбо

    20:25 29.07.2026

  • 54 Излагат се

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И тез като руснаците.Киев за три дни.

    20:26 29.07.2026

  • 55 От всички

    3 3 Отговор
    войни, които САЩ са водили, са спечелили 2 - ВСВ (благодарение на атома) и гражданската (щото са се млатили помежду си) 🤣

    Коментиран от #59

    20:26 29.07.2026

  • 56 я, за пръв път виждам копейка

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "смех":

    да обижда путин

    20:27 29.07.2026

  • 57 ясецсд

    4 3 Отговор
    Ще гледаме 2 ра серия на филма как "храбрите американци" се преобличат като жени и падат от колесника на самолета докато бягат. В Афганистан добре тренираха как да избягат а сега ще има 2 ра серия. Чичо Дони явно че е във друга вселена като Джо Бидона. Сдуха се и тоя пръдльо. Слава на Господ Иисус Христос добре поемат ракетите на Иран. Влизат им дълбоко.

    20:28 29.07.2026

  • 58 Гечко

    4 1 Отговор
    На чичо Дончо отдавна не му става!

    20:29 29.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Болен

    4 1 Отговор
    .мозък

    20:30 29.07.2026

  • 61 Атиси

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "На кого му пука":

    КАПУТ-а не капо....

    20:32 29.07.2026

  • 62 Емил

    5 3 Отговор
    Абе да попитам краварите и прокситата им тук.Успяха ли тъпите говедари да съберат тридесетина килограма от оня боклук Линзи или допълниха сандъка с инертни материали и проснаха знамето отгоре.Интересно е кои са били с него в уж много здравия бункер.

    Коментиран от #64, #75

    20:33 29.07.2026

  • 63 ПосейДончо

    2 3 Отговор
    Оръжие предназначено за Дончо... И.. Амеуикъ суършвъ....

    20:34 29.07.2026

  • 64 Това ще го

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "Емил":

    Сканирам... И в рамка на стената... ХА ха ха

    20:36 29.07.2026

  • 65 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Аятоласите ги чакат 69 девици ,а бай Дончо го чака неговия баджанак Джефри Епстийн.

    20:36 29.07.2026

  • 66 Мишел

    5 3 Отговор
    САЩ загубиха войната с Иран и спазиха традицията от 1946 г. да нямат спечелена война. Сега арсеналите им са празни и могат само да приканват за военни победи, но не и да воюват.

    20:37 29.07.2026

  • 67 Механик

    5 3 Отговор
    Браво, Дони! Давай! Победи ги отново и нека пак да е "окончателно". Направо гледай отново да изпаднеш в "епична ярост" !
    Бааа, тоя толкова видимо не е добре, че направо не знам. Направи САЩ за посмешище пред целия свят.

    20:38 29.07.2026

  • 68 Да,бе

    6 2 Отговор
    Направо ги размазаха,като пасивен партньор в гей двойка ...

    20:45 29.07.2026

  • 69 Баба Гошка

    3 2 Отговор
    Беззъб и плешивв клоуун. Може само да раз мажже каквото пусне в памперсса. Клошаррника фентанолов как е? Мерака на банндитта за пляччкосване умнира последен. Презрении сте от всички

    20:48 29.07.2026

  • 70 точка

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Град Козлодуй":

    Този,, откачалник,, разби неолибералните пристотий дето ни направиха луди. Или забрави Кончита Вурст и джендър образованието в детскиье градини……. ковид и доста други. Е , няма пълно щастие. този пък е луд с други неща но онези простотий ги няма сега.

    20:51 29.07.2026

  • 71 Някой

    6 2 Отговор
    Дядка, а има ли с какво да ги ударите? Че нещо май свършихте джепането. А да не мислиш, че иранците ще стоят и ще ви гледат? Утре пак ще ви потрошат бази, самолети и други подобни.
    Айде, пий си хапчетата и дръж полата на Мелания.

    20:59 29.07.2026

  • 72 Дончо Лудия

    2 1 Отговор
    Изпляскал е бай Дончо

    21:01 29.07.2026

  • 73 Павел Пенев

    0 2 Отговор
    Хвалипръцко,нищо друго.

    21:03 29.07.2026

  • 74 Атома фъргай бай Дончо!

    1 1 Отговор
    Атома!!!

    21:03 29.07.2026

  • 75 Ми ми ми

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Емил":

    Взеха назаем ботокс от Путлера.Нали са приятели с джуджето.

    21:06 29.07.2026

  • 76 УдоМача

    0 0 Отговор
    Луд уморе нема, само се поти!!

    21:08 29.07.2026