И Литва обмисля затваряне на границата си с Русия

Литва може да обмисли затваряне на границата си с Русия, ако опитите за дестабилизиране на региона продължат. Това заяви президентът Гитанас Науседа, след като Естония обяви, че от 1 декември ще затвори всички гранични пунктове с Русия.

„Литва също би могла да вземе подобни решения, но трябва да отчетем всички обстоятелства, преди всичко факта, че сме транзитна страна към Калининград“, заяви Науседа, цитиран от Анадолската агенция. Руският ексклав се намира между Литва и Полша.

Естония затваря пунктовете от 1 декември

Решението на Талин е свързано с предполагаем опит за саботаж срещу производителя на дронове Threod Systems в района на Виймси, северно от столицата Талин. Естонският премиер Кристен Михал заяви, че руското военно разузнаване ГРУ е направило опит да подпали завод на компанията в събота вечерта.

Във връзка със случая са задържани осем жители на Латвия. Михал определи инцидента като част от „по-широката хибридна война на Русия срещу Европа“, която според него цели да подкопае подкрепата за Украйна и да облекчи натиска върху Москва.

Естонските власти представят затварянето на пунктовете като мярка за ограничаване на риска от нови враждебни действия. Решението ще засегне сухопътното движение между Естония и Русия, като конкретният срок на действие не е посочен.

Литва затегна и контрола върху зърното

Паралелно с обсъждането на гранични ограничения Литва въведе по-строг контрол върху транзита на руски и беларуски пратки със зърно през пристанището в Клайпеда.

Вносителите вече трябва да плащат проверките за установяване на произхода. Пратките няма да могат да напускат пристанището и да бъдат изпращани към световните пазари, преди да са готови резултатите от лабораторните изследвания.

Целта е да бъде предотвратен транзитът на зърно, което може да е откраднато от окупирани от Русия територии в Украйна. При установяване на несъответствия товарът ще бъде върнат или унищожен.

Литовският министър на земеделието Кестутис Мажейка призова и други държави от Европейския съюз да въведат подобна система. В началото на октомври Литва, Латвия и Естония поискаха от ЕС да забрани транзита на руско зърно през територията на Съюза.

Източници: news.bg, aa.com.tr, news.err.ee