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Руски сателит доближил опасно апарат на ICEYE
  Тема: Украйна

Руски сателит доближил опасно апарат на ICEYE

5 Ноември, 2026 12:13 1 028 21

  • русия-
  • космос-
  • сателити-
  • iceye-
  • украйна

Експерт допуска, че маневрата на „Космос 2612“ е била репетиция за нападение. Два други руски апарата се насочват към сателит на същата компания

Руски сателит доближил опасно апарат на ICEYE - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският военен сателит „Космос 2612“ може да е тренирал нападение при опасно близкото си приближаване до търговския сателит X36 на компанията ICEYE през октомври. Междувременно два други руски космически апарата от същата серия се насочват към орбиталната траектория на втори сателит на ICEYE – X37.

„Това изглежда като репетиция за нападение“, заяви Грег Гилинджър, старши анализатор по космическите въпроси в американската компания Integrity ISR, която обучава американските космически сили. По думите му това е „най-агресивната позиция“, която е виждал Русия да заема спрямо сателит на друга държава.

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Случаят привлече вниманието заради предназначението на X36. Сателитът се управлява от финландската ICEYE и предоставя радарни изображения на западни правителства и военни структури, включително на Украйна. Трима специалисти по космически технологии определят сближаването като едно от най-близките известни приближавания на руски военен космически апарат до търговски сателит в ниска околоземна орбита.

Маневра на стотици километри за няколко дни

Заместник-държавният секретар на САЩ Томас ДиНано заяви след инцидента в средата на октомври, че „Космос 2612“ е извършвал „умишлени и опасно близки маневри до търговски сателит“. Според него поведението е било „съвместимо с операции по използване на оръжия в орбита“.

В началото на октомври руският апарат се е намирал на стотици километри зад X36. След това за няколко дни е скъсил дистанцията до по-малко от километър, като някои анализатори оценяват най-близкото разстояние на няколкостотин метра или по-малко. Впоследствие „Космос 2612“ се е отдалечил на около 400 километра.

Гилинджър смята, че действията може да са свързани с изпитване на способности за кинетична атака. Според него толкова близка маневра не би била необходима за събиране на разузнавателна информация или за електронно смущаване.

„Космос 2612“ е публично класифициран като сателит за обслужване и инспекция на други космически апарати. Русия е изстреляла шест военни сателита от серията през април, а през май четири от тях са били позиционирани близо до X36, според анализатори. След като ICEYE е преместила своя сателит, са последвали нови руски маневри.

Германия предупреждава за различни сценарии

Генерал-майор Михаел Траут, командващ космическите сили на Германия, заяви, че подобни близки приближавания могат да се използват за инспекция, наблюдение или смущаване в зависимост от техническите възможности на апарата.

„Трябва да разглеждаме целия спектър от възможни последици – от временно нарушаване на работата на сателит до окончателното му извеждане от строя“, посочи Траут.

Германският генерал обаче подчерта, че способността за извършване на подобни маневри сама по себе си не доказва, че Русия подготвя или репетира нападение. Целта не може да бъде установена само въз основа на публично достъпните данни за орбитите.

Ръководителят на американските операции на ICEYE Ан Стивънс заяви, че X36 е бил и ще продължи да бъде ефективен сателит. Тя посочи, че съзвездието от радарни спътници на компанията е устойчиво при евентуални смущения.

Два руски сателита от същата серия вече заемат все по-подходящи позиции за приближаване до X37, според американската компания за проследяване на космически обекти COMSPOC. И X36, и X37 са регистрирани в САЩ, показват публичните каталози на космическите обекти.

Москва многократно е предупреждавала, че западните търговски сателити, които подпомагат Украйна, могат да се превърнат в легитимни цели за ответни действия. Според Андрю Търнър близостта до X36 увеличава потенциала както за умишлено, така и за случайно взаимодействие с опасни последици.

Източници: news.bg, ca.marketscreener.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    25 2 Отговор
    ICEYE напълнил ли е памперса?

    12:17 05.11.2026

  • 2 УАУ

    27 2 Отговор
    Уау! Каква новина!

    Със закъснение от само две седмици и половина ....

    12:17 05.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Че то

    12 1 Отговор
    кога беше , има 9 - 10 дни !

    12:24 05.11.2026

  • 6 Да обобщим

    4 12 Отговор
    Бункерният си го търси.То си мине и време де..

    12:26 05.11.2026

  • 7 Факт

    11 2 Отговор
    Я и перални в космоса

    12:26 05.11.2026

  • 8 Търговски

    15 2 Отговор
    сателит а предавал информация за военни цели? Няма търговски - има граждански, военен или с двойно предназначение.

    12:26 05.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Факт4екър

    9 1 Отговор
    Някакви извънземни експерти от съзвездието Орион са се свързали със Вашингтон, Иво Мирчев, Тагаренко, Киро, Асен, Глишев, Урсула, Кая Калас и са разкрили руските долни планове!

    12:33 05.11.2026

  • 13 Герги

    2 6 Отговор
    Само провокации от бараните,нищо хубаво.

    12:33 05.11.2026

  • 14 Курций Руф

    10 2 Отговор
    Значи приближаването , според експертът е:„Това изглежда като репетиция за нападение“, заяви Грег Гилинджър.
    По думите му това е „най-агресивната позиция“
    А какво казва експертът за военните учения на границата с Калининград ?
    А,да ! Нищо не казва.

    12:35 05.11.2026

  • 15 Олесия 🇺🇦

    3 1 Отговор
    Над Киев летят някакви летящи hhhюююве

    12:36 05.11.2026

  • 16 Само питам

    1 3 Отговор
    Кой го видя това?

    12:38 05.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 търговски сателит

    8 1 Отговор
    Ама върши нетърговски гадости нали ? Да се сваля

    Коментиран от #21

    12:41 05.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Зелю в

    2 1 Отговор
    Сателита ли е?

    12:42 05.11.2026

  • 21 Герги

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "търговски сателит":

    Руснаците видяли вътре скрити натовски генерали и решили да ги притеснят....

    12:44 05.11.2026

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