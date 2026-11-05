"Володимир Зеленски очаква повече военна помощ за Украйна след вота в САЩ"

Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че победата на Демократическата партия на междинните избори в САЩ ще доведе до по-силна военна и финансова подкрепа за Украйна. Демократите печелят контрол над двете камари на Конгреса, което може да ограничи възможностите на републиканския президент Доналд Тръмп да определя еднолично политиката на Вашингтон.
В интервю за германската телевизия ZDF Зеленски заяви, че е благодарен и на републиканците, но демократите са били по-категорични в позицията си към Украйна.
По думите му демократите са заявили и намерение да възстановят връзката между САЩ и Европа. Украинският президент очаква това да се отрази не само на политическата координация, но и на решенията за бъдеща помощ за Киев.
Надежда за оръжия и финансово финансиране
Зеленски посочи, че ако Конгресът подкрепи Украйна с пари и оръжия в мащаб, сходен с помощта, предоставяна от европейските държави, това може да увеличи натиска върху руския президент Владимир Путин.
„Ако Конгресът говори за подкрепа за Украйна с пари и оръжия, както Европа, това ще постави Путин под натиск“, заяви украинският президент, според предварително разпространените от ZDF откъси.
Очакванията на Киев идват на фона на различията между позицията на Конгреса и подхода на Белия дом. Тръмп обеща да сложи край на руската война срещу Украйна, но същевременно оказва натиск върху Киев да постигне споразумение с Москва, съобщава ДПА.
Интервюто ще бъде излъчено в петък
ZDF съобщи, че пълното интервю с Володимир Зеленски ще бъде излъчено в петък, като предварително е достъпно онлайн. То е посветено на последиците от междинните избори в САЩ и на очакванията на Украйна за бъдещата американска политика.
Източници: news.bg, internazionale.it, onvista.de
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А АКО НЕ
Коментиран от #22
07:24 05.11.2026
2 Нека
07:27 05.11.2026
3 ДДДД
07:27 05.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пунко
07:28 05.11.2026
6 Конгреса ще гласува
Коментиран от #8, #34, #60
07:29 05.11.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МЕДИНСКИ - ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА УЧЕБНИКА ПО ИСТОРИЯ НА РУСИЯ :)
......
07:30 05.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Слуга на народа
07:35 05.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Българин681
КОЙ забрани руския език?
КОЙ постоянно проси помощи от всякъде?
На няКОЙ няма ли най-накрая да му дойде акъла и да разбере, че Русия не може да бъде победена от
неговата страна и армия?!?!?!?
Коментиран от #29
07:38 05.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 1,6 милиона руски трупа
До коментар #4 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":Коментар?
07:39 05.11.2026
15 Надеждата
Коментиран от #17
07:40 05.11.2026
16 през
07:42 05.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Аха супер
Коментиран от #37
07:46 05.11.2026
20 1,6 руски трупа
До коментар #18 от "🦉🦉🦉🦉":Коментирай.
Коментиран от #58, #73
07:49 05.11.2026
21 Коста
07:51 05.11.2026
22 Така става
До коментар #1 от "А АКО НЕ":Когато актьор попадне във властта.. евтин балаган
07:52 05.11.2026
23 нннн
07:55 05.11.2026
24 Мим
07:55 05.11.2026
25 Дон Корлеоне
07:59 05.11.2026
26 Константа
Коментиран от #30, #51
07:59 05.11.2026
27 Махайте го тоя
Коментиран от #32
08:00 05.11.2026
28 Ъъъ
Зеления си помисли, че Байдън се върна в Белия дом ли? 🤔
Коментиран от #45
08:00 05.11.2026
29 Тенчо
До коментар #12 от "Българин681":Кой забрани българският и украинският езици?
Коментиран от #42
08:01 05.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Учуден
До коментар #27 от "Махайте го тоя":"руснаците губят по 55 000 на месец"
Мирчев ли ти каза че по толкова губели?
Коментиран от #36, #44, #46
08:01 05.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Запознат
До коментар #32 от "Учуден":Справката е от Йосиф Кобзон .
08:03 05.11.2026
37 Факти
До коментар #19 от "Аха супер":Достатъчно е американците да дадат старото си оръжие в изобилни количества.
30 годишно Ф-16 е впъти по-добро от най-новия руски боклук.
Коментиран от #47
08:03 05.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Само че
08:03 05.11.2026
40 Само питам
А колко щеше да стане дизела, ако Тръмп не беше се споразумял с Русия?
А знае ли какво значат тези ценни за американците?
Коментиран от #50
08:04 05.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Костя
До коментар #29 от "Тенчо":Българският и украинският езици ги забраниха руснаците в окупираните територии.С указ.
08:05 05.11.2026
43 Хората на Мирчев
До коментар #35 от "Учуден":Чакат ескадроните български русофили да полетят към Русия да помагат на братушките.
Коментиран от #48
08:05 05.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ЬЬЬ
До коментар #28 от "Ъъъ":Така е. Републиканците са комунисти. Червеният цвят ги издава. Ще продължат да помагат на Русия. Обичат я!
Коментиран от #67
08:06 05.11.2026
46 Мирчев
До коментар #32 от "Учуден":Руските телеграм канали. Гледам руски видеа. Много ГРУЗ. Много 200.
Коментиран от #52, #65
08:06 05.11.2026
47 Като гледам
До коментар #37 от "Факти":Колко миг 57 бяха свалени от украинските ф 16 и Рафал....
08:07 05.11.2026
48 Мишел
До коментар #43 от "Хората на Мирчев":Сигурно ще успеят да помогнат за Мала Токмачка.
08:09 05.11.2026
49 Факт
08:09 05.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 По точно
До коментар #26 от "Константа":Няма лошо. Парите ги използва добре. Ликвидира по над хиляда руски терористи на ден.
Коментиран от #57
08:11 05.11.2026
52 Учуден
До коментар #46 от "Мирчев":"Руските телеграм канали"
И в кой руски телеграм канал казаха че руснаците губели по 55 000 на месец - ще ми кажеш ли?
Коментиран от #62
08:12 05.11.2026
53 Зеленски и той като вас
Какви са те!? Нещо повече от вас ли? Вие също можете да измислите каквото си искате вместо, да ги преписвате! А Джамбаза направо ще ги сложи в джоба си, по въображение!
Иначе:
Първо Демократите ще влязат обръщение, чак след Нова Година! И второ Тръмп има право на вето! Трето дълга на САЩ надхвърля 40 милиона, а Зеленски нищо на никого няма да връща.
08:13 05.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 С.П.
08:14 05.11.2026
56 Очаквай един голям
Коментиран от #63
08:15 05.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Зевзек
До коментар #57 от "Учуден":Руснаците не си искат телата на своите.Трябва да плащат обезщетения.Елементарно.
Коментиран от #66
08:19 05.11.2026
60 Няма пари
До коментар #6 от "Конгреса ще гласува":които да спасят укра,няма и да има!Руснаците винаги вземат своето,така ще е и сега!
Коментиран от #71
08:20 05.11.2026
61 Георгиев
08:20 05.11.2026
62 Потърси
До коментар #52 от "Учуден":Ще намериш.
Коментиран от #70
08:20 05.11.2026
63 Така де
До коментар #56 от "Очаквай един голям":Ей, много ви е яд това русофилите, че вашите ортаци републиканците загубиха.
08:21 05.11.2026
64 Титак
08:21 05.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Учуден
До коментар #59 от "Зевзек":Няма не искам - едните предават и другите предават - кой колкото има ама руснаците имат 1000 укри пък укрите само 20 руснака - защо така се получава - май защото лъжете за руските загуби.
Та защо лъжете ще ми кажеш ли?
08:23 05.11.2026
67 🦉🦉🦉🦉
До коментар #45 от "ЬЬЬ":😀😀😀
ДЕМОкратите били за ДЕМОкрацията,
а всички друг били КОМУНЯГИ 😀😀😀
ЦСКА понеже са червени според теб явно са комуняги😀😀😀
Важи ли същото и за червените британски клубове😀❓❗
08:23 05.11.2026
68 Кака
Коментиран от #72
08:24 05.11.2026
69 БАЙ ДРЪН И СИНЧЕТО
08:25 05.11.2026
70 Учуден
До коментар #62 от "Потърси":Ами търсих - излизат ми само телеграм каналите на Мирчев - руски няма. Та ще ми посочиш ли един руски.
08:25 05.11.2026
71 Ще, ще ще ще ще
До коментар #60 от "Няма пари":За 5 години копейките станаха на ЩЕКИ.🤣🤣🤣
Засега ватенките вземат редовно Кобзон Експрес.
08:25 05.11.2026
72 Олга
До коментар #68 от "Кака":Грешка - повторение
08:26 05.11.2026
73 🦉🦉🦉🦉
До коментар #20 от "1,6 руски трупа":Как да коментирам, като НЕ се допускат коментарите ми❓🤔❗
08:26 05.11.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.