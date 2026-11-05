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Володимир Зеленски очаква повече военна помощ за Украйна след вота в САЩ
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски очаква повече военна помощ за Украйна след вота в САЩ

5 Ноември, 2026 07:23 1 144 74

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • конгресът на сащ-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • киев

Украинският президент заяви, че победата на демократите може да засили военната и финансовата подкрепа от Вашингтон и да възстанови връзките между САЩ и Европа

Володимир Зеленски очаква повече военна помощ за Украйна след вота в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че победата на Демократическата партия на междинните избори в САЩ ще доведе до по-силна военна и финансова подкрепа за Украйна. Демократите печелят контрол над двете камари на Конгреса, което може да ограничи възможностите на републиканския президент Доналд Тръмп да определя еднолично политиката на Вашингтон.

В интервю за германската телевизия ZDF Зеленски заяви, че е благодарен и на републиканците, но демократите са били по-категорични в позицията си към Украйна.

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„Но демократите говорят много ясно за подкрепа за Украйна и за предоставяне на помощ на Украйна“, каза Зеленски.

По думите му демократите са заявили и намерение да възстановят връзката между САЩ и Европа. Украинският президент очаква това да се отрази не само на политическата координация, но и на решенията за бъдеща помощ за Киев.

Надежда за оръжия и финансово финансиране

Зеленски посочи, че ако Конгресът подкрепи Украйна с пари и оръжия в мащаб, сходен с помощта, предоставяна от европейските държави, това може да увеличи натиска върху руския президент Владимир Путин.

„Ако Конгресът говори за подкрепа за Украйна с пари и оръжия, както Европа, това ще постави Путин под натиск“, заяви украинският президент, според предварително разпространените от ZDF откъси.

Очакванията на Киев идват на фона на различията между позицията на Конгреса и подхода на Белия дом. Тръмп обеща да сложи край на руската война срещу Украйна, но същевременно оказва натиск върху Киев да постигне споразумение с Москва, съобщава ДПА.

Интервюто ще бъде излъчено в петък

ZDF съобщи, че пълното интервю с Володимир Зеленски ще бъде излъчено в петък, като предварително е достъпно онлайн. То е посветено на последиците от междинните избори в САЩ и на очакванията на Украйна за бъдещата американска политика.

Източници: news.bg, internazionale.it, onvista.de


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А АКО НЕ

    42 1 Отговор
    Тогава какво?

    Коментиран от #22

    07:24 05.11.2026

  • 2 Нека

    54 1 Отговор
    очаква да наливат в кацата без дъно !

    07:27 05.11.2026

  • 3 ДДДД

    55 2 Отговор
    Този освен да се моли за пари друго не прави. А жена му обикаля най скъпите магазини и купува замъци.

    07:27 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пунко

    46 2 Отговор
    Просяка защо не се прибира в опустялата си държавица

    07:28 05.11.2026

  • 6 Конгреса ще гласува

    6 42 Отговор
    невиждана по размер до сега военна помощ за Украйна

    Коментиран от #8, #34, #60

    07:29 05.11.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 1 Отговор
    ПУТИН ПРАЩА В АБУ ДАБИ
    МЕДИНСКИ - ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА УЧЕБНИКА ПО ИСТОРИЯ НА РУСИЯ :)
    ......

    07:30 05.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Слуга на народа

    38 2 Отговор
    Зеленото пак жадува за американски долари.. Ама, той просто няма какво да направи, дори да му дадат всичките пари на света.

    07:35 05.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Българин681

    46 3 Отговор
    КОЙ забрани преговорите с Русия?
    КОЙ забрани руския език?
    КОЙ постоянно проси помощи от всякъде?
    На няКОЙ няма ли най-накрая да му дойде акъла и да разбере, че Русия не може да бъде победена от
    неговата страна и армия?!?!?!?

    Коментиран от #29

    07:38 05.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 1,6 милиона руски трупа

    2 29 Отговор

    До коментар #4 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":

    Коментар?

    07:39 05.11.2026

  • 15 Надеждата

    19 1 Отговор
    крепи човека.

    Коментиран от #17

    07:40 05.11.2026

  • 16 през

    15 0 Отговор
    Украдинският президент...

    07:42 05.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Аха супер

    25 1 Отговор
    За да финансират това демократите Америка трябва да намери от пазарите нови милиарди (до сега е на 2 трилиона дефицит за годината) което ще вдигне още лихвите по облигациите им и съответно лихвите по ипотеките на американците....убеден съм че избирателите ще оценят това

    Коментиран от #37

    07:46 05.11.2026

  • 20 1,6 руски трупа

    0 18 Отговор

    До коментар #18 от "🦉🦉🦉🦉":

    Коментирай.

    Коментиран от #58, #73

    07:49 05.11.2026

  • 21 Коста

    19 1 Отговор
    Ако демократите спечелят в САЩ най-после ще има 3 СВ. Дедо Тчръмпи беше луд но не чак толкова.

    07:51 05.11.2026

  • 22 Така става

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "А АКО НЕ":

    Когато актьор попадне във властта.. евтин балаган

    07:52 05.11.2026

  • 23 нннн

    18 0 Отговор
    Зеленски никога не очаква по- малко помощи. Винаги иска повече, повече, и още, още...

    07:55 05.11.2026

  • 24 Мим

    11 0 Отговор
    Надявай се туй на онуй....

    07:55 05.11.2026

  • 25 Дон Корлеоне

    1 8 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    07:59 05.11.2026

  • 26 Константа

    14 0 Отговор
    Каквото и да стане по света, едно нещо остава същото - Зельо иска пари

    Коментиран от #30, #51

    07:59 05.11.2026

  • 27 Махайте го тоя

    2 14 Отговор
    Драпатий да става президент! Откакто Драпатий пое ВСУ руснаците губят по 55 000 на месец.

    Коментиран от #32

    08:00 05.11.2026

  • 28 Ъъъ

    12 0 Отговор
    "Володимир Зеленски очаква повече военна помощ за Украйна след вота в САЩ"

    Зеления си помисли, че Байдън се върна в Белия дом ли? 🤔

    Коментиран от #45

    08:00 05.11.2026

  • 29 Тенчо

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Българин681":

    Кой забрани българският и украинският езици?

    Коментиран от #42

    08:01 05.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Учуден

    11 0 Отговор

    До коментар #27 от "Махайте го тоя":

    "руснаците губят по 55 000 на месец"

    Мирчев ли ти каза че по толкова губели?

    Коментиран от #36, #44, #46

    08:01 05.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Запознат

    2 7 Отговор

    До коментар #32 от "Учуден":

    Справката е от Йосиф Кобзон .

    08:03 05.11.2026

  • 37 Факти

    2 15 Отговор

    До коментар #19 от "Аха супер":

    Достатъчно е американците да дадат старото си оръжие в изобилни количества.
    30 годишно Ф-16 е впъти по-добро от най-новия руски боклук.

    Коментиран от #47

    08:03 05.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Само че

    4 2 Отговор
    Тръмп и Витков никога няма да изоставят приятеля си Путин. Ще се борят със зъби и нокти да му помагат.

    08:03 05.11.2026

  • 40 Само питам

    9 2 Отговор
    Този знае ли колко в дълга на САЩ??!
    А колко щеше да стане дизела, ако Тръмп не беше се споразумял с Русия?
    А знае ли какво значат тези ценни за американците?

    Коментиран от #50

    08:04 05.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Костя

    2 10 Отговор

    До коментар #29 от "Тенчо":

    Българският и украинският езици ги забраниха руснаците в окупираните територии.С указ.

    08:05 05.11.2026

  • 43 Хората на Мирчев

    3 7 Отговор

    До коментар #35 от "Учуден":

    Чакат ескадроните български русофили да полетят към Русия да помагат на братушките.

    Коментиран от #48

    08:05 05.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ЬЬЬ

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ъъъ":

    Така е. Републиканците са комунисти. Червеният цвят ги издава. Ще продължат да помагат на Русия. Обичат я!

    Коментиран от #67

    08:06 05.11.2026

  • 46 Мирчев

    2 11 Отговор

    До коментар #32 от "Учуден":

    Руските телеграм канали. Гледам руски видеа. Много ГРУЗ. Много 200.

    Коментиран от #52, #65

    08:06 05.11.2026

  • 47 Като гледам

    2 5 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    Колко миг 57 бяха свалени от украинските ф 16 и Рафал....

    08:07 05.11.2026

  • 48 Мишел

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "Хората на Мирчев":

    Сигурно ще успеят да помогнат за Мала Токмачка.

    08:09 05.11.2026

  • 49 Факт

    2 7 Отговор
    Про сиа фалира

    08:09 05.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 По точно

    0 5 Отговор

    До коментар #26 от "Константа":

    Няма лошо. Парите ги използва добре. Ликвидира по над хиляда руски терористи на ден.

    Коментиран от #57

    08:11 05.11.2026

  • 52 Учуден

    5 1 Отговор

    До коментар #46 от "Мирчев":

    "Руските телеграм канали"

    И в кой руски телеграм канал казаха че руснаците губели по 55 000 на месец - ще ми кажеш ли?

    Коментиран от #62

    08:12 05.11.2026

  • 53 Зеленски и той като вас

    3 1 Отговор
    е чел Ройтерс и подобни дето си пишат каквото им е на сърце!
    Какви са те!? Нещо повече от вас ли? Вие също можете да измислите каквото си искате вместо, да ги преписвате! А Джамбаза направо ще ги сложи в джоба си, по въображение!

    Иначе:
    Първо Демократите ще влязат обръщение, чак след Нова Година! И второ Тръмп има право на вето! Трето дълга на САЩ надхвърля 40 милиона, а Зеленски нищо на никого няма да връща.

    08:13 05.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 С.П.

    7 1 Отговор
    Има надежда на хоризонта - сега, като умно-красивите при нас спечелят конституционно мнозинство предстоящите извънредни парламентарни избори в България, към помощта от САЩ, Зеленски може да разчита и на българските пари от 1-ви, 2-ри и 3-ти стълб на осигурителната ни система. Десетки милиарди ще потекат от България към Украйна и когато Русия капитулира, България ще си върне помощта от репарациите......Мирчо, Божанко, Раданчо, Асенчо, Гюрчо......ставайте дечица....много дълбоко спинкате, явно сънувате хубав сън, каза лелката в детската градина......Та този сън сънуват и до днес.....Още не са се събудили

    08:14 05.11.2026

  • 56 Очаквай един голям

    7 2 Отговор
    чеп. Народа гласува така за да противопостави конгрес и сенат на правителството, та ни напред, ни назад. Нарича се стратегически блокаж на държавата. Нито демократи нито републиканци ще могат да вършат злини по света.

    Коментиран от #63

    08:15 05.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Зевзек

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "Учуден":

    Руснаците не си искат телата на своите.Трябва да плащат обезщетения.Елементарно.

    Коментиран от #66

    08:19 05.11.2026

  • 60 Няма пари

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Конгреса ще гласува":

    които да спасят укра,няма и да има!Руснаците винаги вземат своето,така ще е и сега!

    Коментиран от #71

    08:20 05.11.2026

  • 61 Георгиев

    1 1 Отговор
    Планът за ликвидиране на Украйна от световните сили върви. До последния украинец! Няма мир. Ще ги захранват с оръжие. Ще им пращат пари, които се и преразпределят обратно. Важното е източноправославното да си отиват - бавно, но трайно. Между другото и това няма да стане. Украинките са хубави жени, с хубави гени и ще раждат хубави деца, независимо от донора. За другото онзи горе си знае работата.

    08:20 05.11.2026

  • 62 Потърси

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Учуден":

    Ще намериш.

    Коментиран от #70

    08:20 05.11.2026

  • 63 Така де

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Очаквай един голям":

    Ей, много ви е яд това русофилите, че вашите ортаци републиканците загубиха.

    08:21 05.11.2026

  • 64 Титак

    0 1 Отговор
    Те пари ще дадат, ама ракетите свършиха.....няма.

    08:21 05.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Зевзек":

    Няма не искам - едните предават и другите предават - кой колкото има ама руснаците имат 1000 укри пък укрите само 20 руснака - защо така се получава - май защото лъжете за руските загуби.

    Та защо лъжете ще ми кажеш ли?

    08:23 05.11.2026

  • 67 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "ЬЬЬ":

    😀😀😀
    ДЕМОкратите били за ДЕМОкрацията,
    а всички друг били КОМУНЯГИ 😀😀😀
    ЦСКА понеже са червени според теб явно са комуняги😀😀😀
    Важи ли същото и за червените британски клубове😀❓❗

    08:23 05.11.2026

  • 68 Кака

    1 0 Отговор
    “Затворен магазин” - Европа щеше да е добре, ако не беше отказала като послушно стадо по заповед на фашистващата. гинеколожка объркала професията си от евтини енерго ресурси от Русия.А сега - студ по домовете спад на производствата, социални протести и недоимък както и неизбежен залез на благоденстваща някога Европа. Глупостта има цена. както и русофобията.

    Коментиран от #72

    08:24 05.11.2026

  • 69 БАЙ ДРЪН И СИНЧЕТО

    1 0 Отговор
    Ги няма не са фактор. Затова си трай и мир искай. Путин що стори що завзе територии те му стигат и ще си ги вземе. И много други неща си спазари даде отнеха народни. И така пак на кота 2022г. А що народ умря. ПРОТИВЕН НАПУШЕН ПРОСЕЩО ЕВРЕЙСКО КЛОУНЧЕ СИ.

    08:25 05.11.2026

  • 70 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Потърси":

    Ами търсих - излизат ми само телеграм каналите на Мирчев - руски няма. Та ще ми посочиш ли един руски.

    08:25 05.11.2026

  • 71 Ще, ще ще ще ще

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Няма пари":

    За 5 години копейките станаха на ЩЕКИ.🤣🤣🤣
    Засега ватенките вземат редовно Кобзон Експрес.

    08:25 05.11.2026

  • 72 Олга

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Кака":

    Грешка - повторение

    08:26 05.11.2026

  • 73 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "1,6 руски трупа":

    Как да коментирам, като НЕ се допускат коментарите ми❓🤔❗

    08:26 05.11.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.