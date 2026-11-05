"Володимир Зеленски очаква повече военна помощ за Украйна след вота в САЩ"

Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че победата на Демократическата партия на междинните избори в САЩ ще доведе до по-силна военна и финансова подкрепа за Украйна. Демократите печелят контрол над двете камари на Конгреса, което може да ограничи възможностите на републиканския президент Доналд Тръмп да определя еднолично политиката на Вашингтон.

В интервю за германската телевизия ZDF Зеленски заяви, че е благодарен и на републиканците, но демократите са били по-категорични в позицията си към Украйна.

Още новини от Украйна

„Но демократите говорят много ясно за подкрепа за Украйна и за предоставяне на помощ на Украйна“, каза Зеленски.

По думите му демократите са заявили и намерение да възстановят връзката между САЩ и Европа. Украинският президент очаква това да се отрази не само на политическата координация, но и на решенията за бъдеща помощ за Киев.

Надежда за оръжия и финансово финансиране

Зеленски посочи, че ако Конгресът подкрепи Украйна с пари и оръжия в мащаб, сходен с помощта, предоставяна от европейските държави, това може да увеличи натиска върху руския президент Владимир Путин.

„Ако Конгресът говори за подкрепа за Украйна с пари и оръжия, както Европа, това ще постави Путин под натиск“, заяви украинският президент, според предварително разпространените от ZDF откъси.

Очакванията на Киев идват на фона на различията между позицията на Конгреса и подхода на Белия дом. Тръмп обеща да сложи край на руската война срещу Украйна, но същевременно оказва натиск върху Киев да постигне споразумение с Москва, съобщава ДПА.

Интервюто ще бъде излъчено в петък

ZDF съобщи, че пълното интервю с Володимир Зеленски ще бъде излъчено в петък, като предварително е достъпно онлайн. То е посветено на последиците от междинните избори в САЩ и на очакванията на Украйна за бъдещата американска политика.

Източници: news.bg, internazionale.it, onvista.de