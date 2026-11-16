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Говори Кремъл: Срещата Путин-Тръмп-Си ще промени световната политика
  Тема: Украйна

Говори Кремъл: Срещата Путин-Тръмп-Си ще промени световната политика

16 Ноември, 2026 17:53 790 58

  • кремъл-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • си дзинпин-
  • среща в шънджън

Тристранните разговори ще се проведат на 19 ноември в Шънджън. Москва очаква срещата да има политическо и символично значение

Говори Кремъл: Срещата Путин-Тръмп-Си ще промени световната политика - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Предстоящата тристранна среща между президентите на Русия, САЩ и Китай Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Цзинпин ще има значително влияние върху международните отношения. Разговорите са планирани за 19 ноември в китайския град Шънджън, където се провежда срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Китай потвърди, че Си Цзинпин ще разговаря с Путин и Тръмп в рамките на първата среща между тримата лидери.

Съветникът на руския президент по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков съобщи, че разговорите ще се проведат в официалната резиденция на китайския държавен глава. По думите му срещата ще има не само политическо, но и важно символично значение.

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„Значението и символиката на тази среща не могат да бъдат преувеличени. Това е първата среща от подобен род“, заяви Ушаков.

Той посочи, че трите държави са се договорили разговорите да бъдат организирани в духа на взаимното разбирателство и съюзническите отношения между СССР, САЩ и Китай по време на Втората световна война. Специален акцент ще бъде поставен върху сътрудничеството им при създаването на Организацията на обединените нации.

„И трите страни са готови, опирайки се на тези изключително положителни и конструктивни аспекти, да проведат плодотворна и съдържателна дискусия, която според нас трябва да окаже значително влияние върху развитието на международната обстановка като цяло“, подчерта съветникът на Путин.

Срещата се подготвя на фона на няколко конфликта

Тристранните разговори са планирани в момент на продължаваща война в Украйна, конфликт между САЩ и Иран и нарастващо напрежение в международните отношения. Изборът на историческата аналогия с Втората световна война и създаването на ООН поставя акцент върху ролята на Русия, САЩ и Китай като водещи сили при формирането на следвоенния международен ред.

Към момента Кремъл не е съобщил какви конкретни въпроси ще бъдат обсъждани. Не са обявени и евентуални споразумения, които могат да бъдат постигнати по време на срещата.

Източници: news.bg, straitstimes.com


Китай
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