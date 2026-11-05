Европейската крайна десница се дистанцира от Доналд Тръмп

Европейски крайнодесни лидери започнаха да се дистанцират от Доналд Тръмп след победата на демократите на междинните избори в САЩ. Републиканците загубиха контрола над Камарата на представителите и Сената, а политиците от Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания свързаха резултата най-вече с войната с Иран, международното напрежение и поскъпването на живота.

Промяната е видима, тъй като много от тези лидери подкрепяха Тръмп след победата му през 2024 г. Някои от тях посещаваха Вашингтон и получаваха подкрепа от Илон Мъск. Сега обаче критиките са насочени предимно към последиците от политиката на американския президент, а не към самия него.

Войната с Иран като причина за загубата

Лидерът на френския „Национален сбор“ Жордан Бардела заяви, че вторият мандат на Тръмп е по-малко изолационистки от първия. Според него американската намеса в Иран е довела до тежки последици за икономиките по света.

Съпредседателката на германската „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел също свърза поражението на републиканците с войната. „Тръмп обеща на избирателите си, че няма да води интервенционистка външна политика. Това неизпълнено обещание сега се обръща срещу републиканците“, заяви тя.

Самият Тръмп призна, че войната с Иран е изиграла роля за изборните загуби, но подчерта, че продължава да защитава решението за военната операция.

Италианският вицепремиер и лидер на „Лигата“ Матео Салвини заяви, че резултатът е повлиян основно от войните, международното напрежение и повишаването на разходите за живот. По думите му последиците засягат пряко семействата и вотът може да ускори прекратяването на конфликтите.

Опит за политическа дистанция

Бившият италиански генерал Роберто Ваначи, който оглавява партията „Futuro Nazionale“, заяви, че резултатът показва опасностите от неизпълнението на предизборните обещания. „Тръмп не оправда очакванията, не успя да сложи край на войната между Русия и Украйна и започна война срещу Иран“, каза той.

Ваначи посочи още повишаването на цените на енергията, икономическите сътресения и нестабилността на фондовите пазари като фактори, засегнали средната класа в САЩ.

Според Муджтаба Рахман, управляващ директор в „Евразия груп“, европейските крайнодесни лидери се дистанцират от Тръмп с ясна политическа цел. По думите му те искат да запазят „идеологическия импулс на тръмпизма“, без да бъдат свързвани с хаоса и икономическите сътресения по време на американското президентство.

„Нарастващата непопулярност на Тръмп крие риск да превърне това, което някога е било политически актив, в изборен пасив“, заяви Рахман.

Той предупреди, че реакцията може да има цена за европейските партии, ако Тръмп и съюзниците му от движението MAGA оттеглят политическата си подкрепа или се обърнат срещу тях.

Не всички европейски представители приемат изборния резултат като начало на края за Тръмп. Дан Дунгачиу от румънския „Алианс за обединение на румънците“ заяви, че твърденията за неговата „политическа смърт“ са преувеличени. Според него президентът преминава от управление с републиканско мнозинство към период на по-силен контрол между Белия дом и Конгреса.

Лидерът на испанската „Вокс“ Сантяго Абаскал заяви: „Намирам се в Испания, а не в Мичиган“. Рупърт Лоу от британската партия „Възстановете Великобритания“ определи атаката срещу Иран като „катастрофална грешка“ и попита какво е постигнала войната. Според него отговорът е: „Абсолютно нищо ценно“.

Източници: news.bg, investing.com