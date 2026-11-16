Иран спира ядрените инспекции до края на войната

Иран няма да допуска инспекции на повредените си ядрени съоръжения, докато войната със Съединените щати и Израел не приключи окончателно. Това заяви заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади.

„Няма да предоставим на МААЕ достъп до обектите, докато условията на Иран не бъдат изпълнени и войната не приключи окончателно“, каза Гарибабади, цитиран от Wion и News.bg. По думите му Международната агенция за атомна енергия планира да посети ирански ядрен обект, за да оцени ефективността на американските оръжия.

Техеран поставя условие за възобновяване на проверките

Изявлението идва, след като МААЕ призова Иран да предприеме стъпки за възобновяване на проверките. Достъпът на инспекторите е частично преустановен от 2025 г., а след военните удари агенцията не може да извършва пълна проверка на засегнатите съоръжения.

Отказът означава, че ядреният надзорен орган на ООН не разполага с възможност самостоятелно да установи състоянието на повредените обекти и статуса на намиращите се там ядрени материали. МААЕ посочва, че достъпът до ирански ядрени съоръжения е ограничен, с изключение на атомната електроцентрала „Бушер“.

Ръководителят на Организацията за атомна енергия на Иран Мохамад Еслами заяви, че страната остава в състояние на война. Според него засегнатите обекти все още не са обезопасени, което Техеран използва като допълнителен аргумент срещу незабавното допускане на инспектори.

Достъпът до Натанз, Фордо и Исфахан остава ограничен

През септември 2026 г. инспектори на МААЕ са посетили атомната електроцентрала „Бушер“, но не са получили пълен достъп до Натанз, Фордо и Исфахан. Трите обекта са сред ядрените съоръжения, станали мишена на американски удари.

Така проверките остават свързани с две условия, поставени от Иран: да бъдат изпълнени изискванията на Техеран и войната да приключи окончателно. Към момента не е посочена дата за възстановяване на пълния достъп на МААЕ до засегнатите обекти.

Източници: news.bg