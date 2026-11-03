Иран си запази правото на самоотбрана след съобщения за ракетни удари в Ормузкия проток

Иран си запазва правото на самоотбрана, докато военната агресия срещу страната не бъде напълно и окончателно прекратена. Това заяви заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади след съобщения на американски медии за удари на САЩ по иранския остров Кешм в Ормузкия проток.

„Ислямска република Иран си запазва легитимното право за самоотбрана, докато военната агресия не бъде напълно и окончателно прекратена“, каза Гарибабади пред журналисти.

Заместник-министърът обаче не потвърди, че ударите по Кешм действително са били нанесени. Така твърденията за американска военна операция на острова остават основани на публикации в американски медии, без официално потвърждение от иранска страна.

Техеран постави условие за прекратяване на агресията

Формулировката на Гарибабади обвързва продължаването на правото на самоотбрана с пълното и окончателно прекратяване на военните действия. Той не посочи конкретни бъдещи мерки, срокове или цели, към които Иран би могъл да насочи отговор.

Остров Кешм се намира в Ормузкия проток - стратегически морски проход, през който преминава значителен обем от световната търговия с енергийни ресурси. Съобщенията за удари по иранска територия увеличават риска от ново напрежение в района, но към момента не са обявени потвърдени подробности за мащаба или последствията от предполагаемата операция.

Информацията за изявлението на Гарибабади беше предадена от Франс прес, а иранската агенция ИСНА съобщи, че заместник-министърът не е потвърдил самите удари. Следващите официални позиции на Техеран и Вашингтон ще покажат дали съобщенията за Кешм ще доведат до нова военна ескалация.

Източници: bta.bg, nampa.org, abcnews.com