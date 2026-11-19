Черно море е подложено на силен натиск заради атаки с дронове, поразени кораби и заплахи за критичната инфраструктура. Това заяви румънският президент Никушор Дан на 15-ото издание на „Букурещкия форум“.

Сред обектите, за които има риск, Дан посочи офшорното газово находище „Нептун Дийп“. По думите му Румъния реагира чрез укрепване на отбранителните си способности и с твърда позиция в двустранните и многостранните отношения.

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„За съжаление, Черно море в момента е подложено на силен натиск. Говоря за атаки с дронове, за корабите, които бяха поразени, и за моряците, които загубиха живота си“, заяви румънският президент.

Той добави, че има натиск и върху критичната инфраструктура, включително върху „Нептун Дийп“. „Необходими са усилия, за да възпираме тези действия“, каза Дан и определи поведението на Румъния като „коректно, твърдо и директно“.

Предупреждение за хибридна война

В изказването си Никушор Дан заяви, че Европа е подложена на хибридна атака. Той призова обществата в западните държави да осъзнаят, че прозападната посока и западните ценности не са даденост.

„В момента се води хибридна война. Европа е подложена на хибридна атака и е необходимо усилие от страна на обществото, за да бъдат запазени западните ценности“, заяви румънският държавен глава.

Според него Румъния предприема три конкретни действия. Първото е увеличаване на инвестициите в отбраната в съответствие с целите, поставени от държавите членки на НАТО на срещата на върха в Хага.

Добивът от „Нептун Дийп“ е планиран за 2027 г.

Вторият приоритет е укрепването на енергийната независимост. Никушор Дан посочи, че целта е добивът от „Нептун Дийп“ да започне през следващата година. По този начин Румъния очаква да се превърне в един от стълбовете на енергийната сигурност в региона.

Третото направление е стратегическата свързаност. То включва автомобилни и железопътни връзки, както и енергийна инфраструктура. По думите на президента това трябва да повиши устойчивостта на региона, включително на Украйна и Република Молдова.

Никушор Дан определи НАТО, Европейския съюз и стратегическото партньорство със САЩ като трите основи на румънската външна политика.

Източници: bta.bg, agerpres.ro