Дрон, който навлезе в българското въздушно пространство или в териториалните води на страната, трябва да бъде унищожен независимо от произхода му. Това заяви бившият министър на отбраната и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов пред NOVA News.

Той направи разграничение между териториалните води и изключителната икономическа зона, където през последните седмици бяха регистрирани инциденти с търговски кораби. „Ако дрон навлезе на българска територия, било по въздух, било в българските териториални води, тоест тази 12-милна зона, бих разпоредил да се унищожават. Но в международни води – не“, каза Каракачанов.

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По думите му произходът на дрона не трябва да променя реакцията на България, ако обектът е навлязъл в националното въздушно пространство или териториалните води. „В такава зона, без значение дали дроновете са руски или украински, бих дал заповед да се събарят“, заяви бившият военен министър.

Призив за публични резултати от разследванията

Каракачанов призова българските институции да обявят конкретни резултати от разследванията на нападенията срещу търговски кораби в Черно море. Той заяви, че трябва да се посочи кой носи отговорност за всеки отделен инцидент.

Бившият министър предположи, че поне два от дроновете, за които има видеокадри и намерени отломки, не са руски. Той обаче не представи доказателства в подкрепа на това твърдение. В същото време Каракачанов заяви, че част от атаките срещу кораби, свързани с украинския износ и доставки за Украйна, са извършени от Русия.

„Хубаво е най-накрая да се разбере чии са дроновете“, каза той и предупреди, че България не разполага с възможности да охранява цялото Черно море. Според него нападенията вече имат и икономически последици, сред които по-високи застрахователни премии и поскъпване на морския транспорт.

Каракачанов предлага връщане на наборната служба

Лидерът на ВМРО отново се обяви за възстановяване на задължителната военна служба. Той предложи хората, които не са я отбили, да нямат право да се кандидатират за депутати или да заемат длъжности като министри и областни управители.

Каракачанов разказа, че по време на мандата му като министър на отбраната е имало случаи на приближаване на военни самолети към българската икономическа зона. Тогава са били вдигани български изтребители, за да прихванат самолетите при евентуално навлизане в националното въздушно пространство.

Според него разузнавателните самолети са най-подходящото средство за откриване на морски дронове от голямо разстояние. Той коментира и сделката за 57 самоходни гаубици на стойност 686 млн. евро, както и планираното придобиване на допълнителни системи за противовъздушна отбрана IRIS-T. Каракачанов обясни, че след началото на пълномащабната война в Украйна през 2022 г. цените във военната индустрия са се увеличили значително.

Източници: focus-news.net