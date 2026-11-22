Експлозия е избухнала на борда на руски кораб, акостирал във военноморската база в пристанището на Бенгази, съобщи правителството в Източна Либия. Според първоначалните данни от разследването е възможно плавателният съд да е бил обект на атака с дронове, но това все още не е потвърдено.

Корабът е спрял в Бенгази за зареждане с гориво и снабдяване с провизии по пътя си обратно към Русия. По данни на властите посещението е било извършено в рамките на споразуменията за морско сътрудничество между двете страни. По-рано местни медии съобщиха за експлозия във военноморската база, без да посочат подробности за причината.

Два медицински източника, цитирани от Ройтерс, съобщават, че няма загинали, но има ранени. Засега не са известни нито точният брой на пострадалите, нито тяхната националност. Руските власти не са направили публичен коментар, а отговорност за предполагаемото нападение не е поета.

Правителството в Източна Либия посочва, че пристанищните и военноморските съоръжения, включително складовите помещения, не са пострадали. Нормалната им работа ще бъде възстановена, след като пожарът бъде потушен и районът бъде обезопасен.

Властите предупреждават за правни и дипломатически действия

В официалното си изявление правителството осъди предполагаемото нападение като посегателство върху суверенитета на Либия и заплаха за морската сигурност. Властите заявиха, че ще предприемат правни и дипломатически действия срещу всеки, за когото бъде установено, че носи отговорност.

„Либийското правителство няма да допусне пристанищата, територията и териториалните води на страната да се превръщат в поле за разчистване на сметки или за пренасяне на международни конфликти“, се казва в изявлението.

Към момента потвърдено е единствено, че е имало експлозия на руски кораб в пристанището на Бенгази и че има ранени. Причината за взрива, както и евентуалният извършител, остават предмет на разследване.

Източници: bta.bg, at.marketscreener.com