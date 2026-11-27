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След осем години управление на социалистите социологическите проучвания сочат, че Испания вероятно ще има ново дясно правителство. Какво точно ще бъде неговото управление обаче ще зависи от разпределението на властта между консервативната Народна партия (НП) и крайнодясната "Вокс" (Vox), съобщава "Политико".

Предизборните програми на десните партии не съдържат много конкретни ангажименти. В случая с НП това е съзнателна стратегия, според представител на партията, която цели да позволи на нейния лидер Алберто Нунес Фейхоо да избегне даването на прекомерни обещания по време на кампанията.

Конкретната политическа програма ще зависи от разпределението на министерските постове в евентуална коалиция между традиционната дясноцентристка партия на Фейхоо и "Вокс" на Сантяго Абаскал. Последната все още обмисля доколко активно иска да участва в потенциално правителство на Фейхоо.

Завой надясно след осем години управление на социалистическото правителство на Педро Санчес би довел до сериозни промени в политическия дневен ред на Испания в редица ключови области - от миграцията до центровете за данни - и със сигурност би привлякъл вниманието на Брюксел.

Едно обаче е ясно: Испания едва ли ще се превърне в евроскептичен фактор на най-високо равнище в ЕС.

"Вокс" може и да отправя остри критики към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и институциите на ЕС, но е наясно, че в Испания има граници за разпространението на евроскептицизма. Страната по същество е силно проевропейски настроена. Пътят ѝ към членство в ЕС върви успоредно с прехода към демокрация след смъртта на фашисткия лидер генерал Франсиско Франко, а Европа е част от демократичната идентичност на Испания.

Ето шестте основни направления, в които политиката на Испания може да се промени при управление на НП и "Вокс".

1. Миграция: Испанците с предимство?

Миграцията е една от областите, в които политиката от управлението на Санчес вероятно ще бъде обърната.

И НП, и "Вокс" остро критикуват настоящото правителство за мащабната програма за легализиране на мигранти, а НП подкрепя и законова забрана на подобни мерки.

От последните парламентарни избори през 2023 г. миграцията се изкачи на второ място сред основните притеснения на испанците, след жилищния проблем. Кризата в Сеута, при която десетки хиляди души - предимно млади мъже от Мароко, навлязоха в Испания, доведе до втвърдяване на реториката както на "Вокс", така и на НП. И двете партии възприеха термина "нашествие".

Водещата политика на "Вокс" в областта на миграцията е известна като "национален приоритет". На практика това е подход, при който испанските граждани получават предимство при достъпа до обществени услуги - от жилищно настаняване и образование до социални помощи.

В предизборната програма на НП също са включени "критерии за приоритетен достъп до определени помощи, услуги и публични ресурси". Партията обаче не ограничава тези критерии само до националността, като заявява, че те трябва да обхващат и чужденците с дългосрочно законно пребиваване в Испания.

"Вокс" превърна и т.нар. "ремиграция" - термин, заимстван от крайнодесни среди в Германия и Австрия - в едно от основните си предизборни предложения. Европейската комисия обаче вече е заявила, че подобни предложения не са съвместими с правото на ЕС, а НП се дистанцира от тази идея.

По почти всички останали въпроси, свързани с миграцията, НП и "Вокс" биха се присъединили към новата преобладаваща позиция в ЕС, която предвижда значително по-строг подход, включително създаването на центрове за връщане на мигранти извън територията на Съюза.

2. Земеделие: територията на "Вокс"

Крайнодясната партия представя селските райони на Испания като истинското сърце на нацията. Абаскал и неговата партия винаги са се стремили да получат ресорите, свързани със земеделието, в регионалните правителства, в които управляват съвместно с НП. Затова земеделското министерство вероятно ще бъде една от основните цели на "Вокс" при евентуално коалиционно управление.

Значителна част от миграцията в Испания е свързана със земеделския сектор, който разчита на голям брой евтини работници мигранти.

"Вокс" е заявявала намерение да разшири принципа на националния приоритет и в този сектор, като настоява за увеличаване на заплатите, за да станат тези работни места по-привлекателни за испанците. Партията обаче избягва да превръща този въпрос в основен елемент от миграционната си политика.

НП предлага използването на временни визи и наемането на работници директно от техните държави на произход.

Испания може да влезе в конфликт с ЕС по търговски въпроси, ако правителство на НП и "Вокс" реши да ограничи вноса от държави, за които смята, че подбиват позициите на местните производители.

В миналото партията на Абаскал е настоявала за спиране на споразумение за търговия със селскостопански продукти с Мароко, аргументирайки се, че мароканските производители създават "нелоялна конкуренция".

НП обещава, че "вносните хранителни продукти ще отговарят на стандарти за безопасност и производство, равностойни на нашите". Това е призив за включване на т.нар. огледални клаузи в търговските споразумения, които изискват от чуждестранните производители да спазват сходни стандарти с тези на европейските си конкуренти.

"Вокс" отхвърля търговското споразумение на ЕС с Меркосур (Южноамериканския общ пазар), определяйки го като атака срещу испанските производители. НП избягва да заема категорична позиция по споразумението, но като цяло го подкрепя.

По един въпрос обаче двете десни партии са напълно единни с настоящото социалистическо правителство - противопоставянето им на съкращенията в Общата селскостопанска политика (ОСП) - ключовата схема на ЕС за субсидиране на земеделските производители, в следващия седемгодишен бюджет на Съюза. В това отношение се очаква приемственост.

3. Технологии: край на кампаниите срещу големите технологични компании

Санчес превърна обтегнатите си отношения с "технологичните олигарси" във важна част от политическите си послания.

Публичната кампания срещу големите технологични компании (Big Tech) вероятно ще приключи при правителство на НП и "Вокс". Абаскал се е срещал с Илон Мъск, който публично е изразявал подкрепата си за "Вокс".

По някои въпроси обаче позицията на НП не се различава съществено от тази на социалистите.

Например Фейхоо обещава да забрани достъпа до социалните мрежи за деца под 14 години и обвинява правителството на Санчес, че не полага достатъчно усилия за защитата на децата в интернет. "Вокс", от друга страна, се противопоставя на подобни възрастови ограничения.

По-съществена промяна може да настъпи по отношение на центровете за данни.

Правителството наскоро одобри декрет, който поставя ограничения върху енергийното потребление на центровете за данни и въвежда изисквания, свързани с цифровия суверенитет. Документът беше ратифициран и от парламента.

Алберто Надал - експертът на Фейхоо по индустриална политика, обеща да отмени този закон, ако партията дойде на власт, което би отворило пътя за разширяване на сектора.

4. Енергетика и климат: от водеща позиция към европейския мейнстрийм

Енергетиката и климатичните промени бяха сред основните политически приоритети на социалистическото правителство, което превърна Испания в една от най-амбициозните държави в ЕС по отношение на зелените политики.

Очаква се това да се промени съществено при управление на НП и "Вокс".

Степента на промяната ще зависи от влиянието на "Вокс" в бъдещото правителство. Партията на Абаскал свързва много от проблемите на испанското земеделие с климатичните регулации и от години мобилизира привържениците си срещу климатичната политика.

Например тя критикува изкореняването на маслинови дървета, за да се освободи място за изграждането на соларни паркове.

НП се придържа към новата преобладаваща линия в Европейския съюз по отношение на климата и енергетиката. В съответствие с позицията на Европейската народна партия тя подкрепя облекчаването на климатичните регулации и "прекратяването на налагането на нереалистични срокове".

В енергийния сектор двете партии са единни в подкрепата си за удължаване на експлоатационния живот на ядрените централи.

Дори "Вокс" да се опита да отклони Испания от енергийния преход, възобновяемата енергия вече е трайна част от енергийния микс на страната. Според Международната агенция по енергетика делът на електроенергията от възобновяеми източници се е увеличил от 35% от общото производство през 2015 г. до 56% през 2025 г.

5. Китай: по-твърда позиция?

При управлението на Санчес Испания се превърна в един от най-активните поддръжници в ЕС на задълбочаването на отношенията с Пекин и установи стратегически диалог с китайския президент Си Дзинпин.

Фейхоо обещава, че ще спазва всяко споразумение на европейско равнище за втвърдяване на позицията на ЕС спрямо Пекин.

Някои от най-близките му съветници по външнополитическите въпроси, като опитния дипломат Илдефонсо Кастро, са твърди привърженици на трансатлантическите отношения. Те биха могли да насочат бъдещо правителство на НП към по-твърда позиция спрямо Китай, ако тя съвпада с тази на Вашингтон.

"Вокс" също заема твърда позиция спрямо Китай и през 2025 г. обвини Санчес, че ласкае "комунистическата китайска диктатура".

И двете десни партии подкрепят изключването на високорискови доставчици от обществените поръчки, като посочват Huawei като пример. Те остро критикуват и решението на настоящото правителство да поднови договорите си с китайската компания.

Това обаче не е лесно решение. Някои от най-големите китайски инвестиции в Испания са именно в региони, управлявани от НП, като Галисия, Андалусия и Валенсия.

6. Правата на жените и културните войни

Правителството на Санчес се стреми да защитава прогресивните ценности и на международната сцена. Евентуално испанско правителство с участието на "Вокс" като по-малък коалиционен партньор би представлявало рязък контраст с тази политика.

По време на кампанията Фейхоо обеща да премахне самостоятелния министерски статут на Министерството на равенството и да прехвърли неговите функции, които са насочени основно към въпросите на равнопоставеността между половете, към друго ведомство.

Ако бъде следван моделът на "Вокс" в регионалните правителства, партията на Абаскал ще настоява за създаване на Министерство на семейството.

В радио интервю Фейхоо отвори дебат и за евентуална реформа на испанския закон за абортите, като заяви, че родителите на непълнолетни момичета, които решат да направят аборт, трябва да бъдат информирани за това решение.

"Вокс", която през 2023 г. настояваше за отмяна на закона, сега заема по-неясна позиция.

Между двете партии обаче има и различия по въпросите на равнопоставеността. НП подкрепя съществуващия политически консенсус относно законите за насилието, основано на пола, докато "Вокс" обикновено използва понятието "насилие в семейството" и призовава за отмяна на законите, които криминализират определени действия на мъжете.

Освен темата за равенството, в управлението вероятно ще навлязат и културни спорове, свързани със селските традиции и наследство.

"Вокс" подкрепя мерки за защита на лова, а с НП са единни и в подкрепата си за лова на вълци с цел защита на добитъка в северните части на страната.

Най-голямото поле на сблъсък обаче остава коридата.

Настоящият министър на културата Ернест Уртасун от лявата партия "Сумар" премахна националната награда за корида през 2024 г. И НП, и "Вокс" планират да я възстановят.

Източник: news.bg