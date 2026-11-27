Испанският премиер Педро Санчес заяви, че неговата Испанска социалистическа работническа партия ще спечели най-много гласове на предсрочните парламентарни избори в неделя и ще осигури ново мнозинство на левите формации.

„Не мога да си представя, че можем да загубим“, каза Санчес пред радио СЕР. Той заяви, че очаква избирателите с леви убеждения да гласуват масово, за да дадат възможност на лявата коалиция да продължи управлението и да се заеме с проблеми като жилищната криза.

Увереността на премиера обаче се разминава с публикуваните преди деня за размисъл социологически проучвания. Почти всички от тях поставяха консервативната Народна партия на Алберто Нунес Фейхо пред социалистите и прогнозираха, че съюз с крайнодясната „Вокс“ на Сантяго Абаскал може да осигури мнозинство в 350-местната Камара на депутатите. Проучванията вече не могат да бъдат публикувани в последния ден преди вота заради ограниченията в испанското изборно законодателство.

Последният дебат изостри сблъсъка

В заключителния телевизионен дебат Санчес зае по-твърда позиция спрямо Фейхо в сравнение с предишната им среща. Премиерът и кандидатката на левия алианс „Широка коалиция“ Ада Колау атакуваха предложенията на Фейхо и Абаскал като „завръщане в миналото“.

Двамата критикуваха Абаскал, че не е осъдил насилието срещу жени по време на дебата. Колау от своя страна обвини Фейхо, че е отправил сексистки коментар по неин адрес. Фейхо и Абаскал се стремят да отстранят Санчес, който е министър-председател от 2018 г.

Вотът е свикан предсрочно след отхвърлянето на правителствени жилищни мерки от парламента. Санчес разчиташе темата за достъпните жилища да мобилизира левите избиратели, но десницата превърна изборите в оценка на досегашното му управление.

Партиите приключват кампанията

Социалистите и „Широка коалиция“ ще проведат заключителните си митинги в Мадрид. Народната партия ще събере привържениците си в Севиля, а „Вокс“ – във Валенсия. След това кампанията приключва, а избирателите ще гласуват на 29 ноември.

Изходът от вота ще определи дали Санчес ще запази властта начело на ляво управление или Испания ще поеме към коалиция между Народната партия и „Вокс“. Въпросът ще бъде решен не само от това коя партия ще стане първа, но и от разпределението на местата между двата политически блока.

Източници: bta.bg, investing.com, apnews.com