Евродепутат: Мнозинството в ЕП би върнало Великобритания в ЕС

Мнозинството от депутатите в Европейския парламент би подкрепило повторното присъединяване на Великобритания към Европейския съюз. Това заяви Сандро Гоци, председател на делегацията на Европейския парламент за отношенията с Обединеното кралство, преди очаквано изказване на британския премиер Анди Бърнам.

Гоци, който е в Лондон за годишната среща на британски и европейски депутати, заяви, че подкрепата за нов тип отношения с Великобритания идва от всички политически групи. По думите му дори крайната десница трябва да признае, че Брекзит е бил погрешно решение.

„Европейският парламент е институцията, която най-активно настоява за нов тип отношения“, заяви Гоци.

Той определи напускането на Европейския съюз от Великобритания като „катастрофа“. Според него евентуалното завръщане на страната в ЕС би показало, че бъдещето не е в националистическите граници, а в изграждането на общо европейско бъдеще.

Европейският парламент вижда възможност за промяна

Марша де Кордова, председател на делегацията на Обединеното кралство в Европейския парламент, определи предстоящата среща на върха между ЕС и Великобритания като „първата стъпка“ към намирането на нов път в отношенията.

Тя отхвърли оценките, че подновяването на разговора за Брекзит е създало нови разделения в Лейбъристката партия и британското правителство. Де Кордова заяви, че премиерът и външният министър имат основание да започнат „този разговор, този диалог и този дебат“.

„Преди шест, дори преди десет години, нямахме тези доказателства. Но сега вече ги имаме. Видяхме какво се случва“, каза Де Кордова.

Двамата евродепутати изразиха скептицизъм към т.нар. червени линии, заложени в предизборната програма на Лейбъристката партия през 2024 г. Те изключват повторно членство в ЕС, връщане в единния пазар и митническия съюз, както и възстановяване на свободното движение на хора.

Бърнам е дал сигнал, че засега не възнамерява да се отказва от тези ограничения. Гоци обаче заяви: „Дебатът постепенно заличава червените линии. За мен те вече не съществуват“. Де Кордова посочи, че те са били формулирани в различен политически момент и в бъдеще трябва да бъдат преразгледани.

Предстоят разговори за търговията и мобилността

Очаква се Бърнам да заяви, че Великобритания е загубила повече, отколкото е спечелила от напускането на ЕС. Същевременно той ще потвърди ангажимента си към червените линии на Лейбъристката партия, което показва, че правителството засега предпочита постепенно сближаване с Брюксел, а не незабавно връщане към членство.

Следващият важен етап е срещата в Брюксел в петък. На нея ЕС и Великобритания ще обсъдят възможни споразумения в областта на селскостопанските и хранителните продукти, младежката мобилност и търговията с електроенергия.

Източници: news.bg