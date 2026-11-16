Франция ще продължи да предоставя материална и хуманитарна помощ на Украйна, ако Марин Льо Пен бъде избрана за президент напролет. Лидерката на френската крайна десница обаче заяви, че страната няма бюджетни възможности да увеличи финансовата си подкрепа за Киев.

Льо Пен подчерта, че ще спази вече поетите от Франция ангажименти към Украйна. Сред тях е участието на страната в съвместния заем на Европейския съюз за Украйна на стойност 90 милиарда евро.

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„Ще изпълни вече поетите от Франция задължения“, се посочва в изявлението на Льо Пен след срещата ѝ с украинския посланик във Франция. В него тя прави разграничение между материалната и хуманитарната помощ, която обещава да продължи, и допълнителното финансово подпомагане, за което според нея няма бюджетни средства.

Покана към Зеленски за среща

Льо Пен е поискала от украинския посланик да предаде на президента Володимир Зеленски, че е готова да се срещне с него. Тя е посочила Брюксел или Париж като възможни места за разговор.

Така заявената позиция очертава бъдеща политика, при която Франция би запазила вече поетите ангажименти към Украйна, но не би поела ново увеличение на финансовата помощ. Окончателното решение за посоката на френската подкрепа би зависило от резултата на президентските избори напролет.

Изявлението на Марин Льо Пен беше предадено от Българската телеграфна агенция, която се позова на Ройтерс.

Източници: bta.bg