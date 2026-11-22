Марин Льо Пен няма да пътува в чужбина по време на кампанията си за президентските избори във Франция през 2027 г. Лидерката на „Национален сбор“ е отказала поканата на украинския президент Володимир Зеленски да посети Киев и предлага двамата да се срещнат в Брюксел.

„През 2017 г. бях на множество посещения в чужбина и това ме убеди, че при сегашната кампания за президентските избори през 2027 г. не бива да правя същото. Няма да предприема нито едно пътуване. Това вече е решено“, заяви Льо Пен пред „Франс 2“ и „Франс Ентер“, цитирана от Франс прес.

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Поканата за Киев и предложението за Брюксел

Льо Пен е отказала поканата на Зеленски, отправена след нейно изявление, че ако бъде избрана за президент през май 2027 г., ще спре финансовата помощ на Франция за Украйна. Украинският президент заяви пред френския седмичник „Експрес“, че ако тя посети Украйна, позицията ѝ може да се промени.

Лидерката на френската крайна десница изрази готовност за разговор, но предложи той да се проведе в Брюксел. Като причина посочи, че финансирането на Украйна е въпрос, който засяга в значителна степен цяла Европа, а не само Франция.

Различен подход спрямо кампанията през 2017 г.

През 2017 г. Льо Пен пътува до Москва и се срещна с руския президент Владимир Путин. Снимката от срещата в Кремъл предизвика остри критики и остана един от запомнящите се международни епизоди от тогавашната ѝ президентска кампания.

Сега тя заявява, че няма да повтаря този подход. Отказът от международни пътувания ще важи за цялата кампания, включително за поканата да посети Киев. В Брюксел Льо Пен би могла да обсъди с украинския президент въпроса за бъдещата френска финансова подкрепа за Украйна, без да пътува до страната.

Позицията за финансовата помощ

На 16 ноември Льо Пен се срещна с украинския посланик във Франция. Пред него тя повтори, че ако бъде избрана за президент, състоянието на публичните финанси няма да позволява на Франция да оказва финансова помощ на Украйна през следващите месеци.

Така отказът от посещение в Киев е свързан не само с предизборната стратегия на Льо Пен, но и с различията между нея и Зеленски относно бъдещата подкрепа за Украйна. Среща в Брюксел остава предложението, което тя е отправила вместо пътуване до Киев.

Източници: bta.bg, lemonde.fr