Украинските въоръжени сили са поразили 14 руски установки за изстрелване на балистични ракети през последните няколко месеца, заяви украинският министър на отбраната Евген Хмара. Твърдението му е цитирано от Ройтерс.

Киев съобщава за операцията на фона на остър недостиг на произведени в САЩ прехващачи за балистични ракети. В същото време Русия е засилила атаките срещу енергийната инфраструктура и логистичните обекти на Украйна.

Киев търси начин да ограничи руските ракетни удари

При недостиг на средства за прехващане на ракетите един от разглежданите варианти е атакуването на самите пускови установки, посочват анализатори. Така Украйна се стреми да намали възможностите на руските сили да извършват нови балистични удари, вместо да разчита единствено на противоракетната си отбрана.

Мобилните установки са трудни за откриване и поразяване, тъй като могат да сменят позициите си. Според анализ на „Киев Индипендънт“ преследването им изисква съчетаване на разузнавателни данни, бързо предаване на координати и средства за удар. Изданието цитира украинския президент Володимир Зеленски, който заяви: „Работим, за да им попречим да извършват мащабни ракетни атаки.“

Искане за използване на Старлинк над Русия

Украйна настоява САЩ да разрешат използването на системата Старлинк при широкомащабна кампания срещу руските пускови установки. Сателитната комуникация може да осигури връзка с разузнавателни и ударни дронове, които трябва да откриват и атакуват мобилни ракетни комплекси.

Киев все още не е получил одобрение за подобна операция. Ограничението е съществено, тъй като Старлинк се използва широко от украинските сили за комуникация и управление на безпилотни системи, но достъпът му над руска територия не е разрешен.

Украинското съобщение за 14 поразени установки е твърдение на министъра на отбраната и не е придружено от независимо потвърждение на броя. На този етап няма обявени подробности за местата на ударите, вида на използваните оръжия или загубите на руска страна.

Източници: bta.bg, kyivindependent.com