Аятолахът: Не чакайте промяна в политиката на САЩ

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменеи предупреди сънародниците си да не очакват промяна в политиката на САЩ след междинните избори, на които Демократическата партия пое контрола над Конгреса. Посланието му беше публикувано ден след вота, състоял се на 3 ноември, и дойде на фона на продължаващото напрежение между Техеран и Вашингтон.

„Сериозно се заблуждават“ онези, които вярват, че партийни или фракционни промени в САЩ могат да променят отношението към Иран, заяви Хаменеи в писмено изявление. Той отхвърли и надеждите, че отстъпки пред Вашингтон могат да убедят американската страна да прекрати враждебните си действия срещу иранския народ.

Според иранския върховен лидер смяната на политическия баланс в САЩ не означава промяна в курса на страната. Демократите спечелиха контрол над Камарата на представителите и Сената на междинните избори, които бяха възприемани и като оценка за управлението на президента Доналд Тръмп. Сред основните теми в кампанията бяха войната с Иран, високите цени и посоката на американската външна политика.

Предупреждение за по-широка война

Хаменеи отправи и пряка заплаха за последиците от евентуално подновяване на американските атаки срещу Ислямската република. „Ако подобни агресивни действия бъдат повторени, мащабът на войната ще стане много по-голям“, заяви той.

Предупреждението е поредното от страна на Техеран, че нови удари на САЩ или Израел ще предизвикат незабавен отговор. В края на октомври Хаменеи заяви, че при нова атака иранските въоръжени сили и народът на страната ще определят кога и при какви условия ще приключат бойните действия.

Рядка публична поява след началото на войната

Моджтаба Хаменеи не се е появявал публично, откакто е бил ранен при американско-израелските въздушни удари по-рано през годината. При атаките е загинал баща му Али Хаменеи, който преди това беше върховен лидер на Иран.

Оттогава иранският лидер отправя послания основно в писмена форма. Последното му изявление запазва твърдия тон към Вашингтон и показва, че победата на Демократическата партия в американските избори не се възприема от Техеран като знак за автоматично смекчаване на политиката на САЩ.

Източници: news.bg, apnews.com