Аятолахът: Не чакайте промяна в политиката на САЩ

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменеи предупреди сънародниците си да не очакват промяна в политиката на САЩ след междинните избори, на които Демократическата партия пое контрола над Конгреса. Посланието му беше публикувано ден след вота, състоял се на 3 ноември, и дойде на фона на продължаващото напрежение между Техеран и Вашингтон.
„Сериозно се заблуждават“ онези, които вярват, че партийни или фракционни промени в САЩ могат да променят отношението към Иран, заяви Хаменеи в писмено изявление. Той отхвърли и надеждите, че отстъпки пред Вашингтон могат да убедят американската страна да прекрати враждебните си действия срещу иранския народ.
Според иранския върховен лидер смяната на политическия баланс в САЩ не означава промяна в курса на страната. Демократите спечелиха контрол над Камарата на представителите и Сената на междинните избори, които бяха възприемани и като оценка за управлението на президента Доналд Тръмп. Сред основните теми в кампанията бяха войната с Иран, високите цени и посоката на американската външна политика.
Предупреждение за по-широка война
Хаменеи отправи и пряка заплаха за последиците от евентуално подновяване на американските атаки срещу Ислямската република. „Ако подобни агресивни действия бъдат повторени, мащабът на войната ще стане много по-голям“, заяви той.
Предупреждението е поредното от страна на Техеран, че нови удари на САЩ или Израел ще предизвикат незабавен отговор. В края на октомври Хаменеи заяви, че при нова атака иранските въоръжени сили и народът на страната ще определят кога и при какви условия ще приключат бойните действия.
Рядка публична поява след началото на войната
Моджтаба Хаменеи не се е появявал публично, откакто е бил ранен при американско-израелските въздушни удари по-рано през годината. При атаките е загинал баща му Али Хаменеи, който преди това беше върховен лидер на Иран.
Оттогава иранският лидер отправя послания основно в писмена форма. Последното му изявление запазва твърдия тон към Вашингтон и показва, че победата на Демократическата партия в американските избори не се възприема от Техеран като знак за автоматично смекчаване на политиката на САЩ.
Източници: news.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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13 Мюмюн
Leon Uris , “The Haj”
15:04 04.11.2026
14 Мюмюн
15:04 04.11.2026
15 Мюмюн
15:05 04.11.2026
16 Мюмюн
В османската империя грижата за ортодоксалните християни се е упражнявала от гръцката патриаршия. Негласна договорка между османлии и гърци е държала в мир двурелигиозната османска империя - гръцките папаси са държали в покорство ортодоксалните /православните/ християни.
Османлиите обаче са имали проблеми с един древен клон на християнството - "истинско", "ранно", "чисто" християнство, което на гръцки се нарича "катари", и е превод от българското "чисти".
В историческата литература тези християни се наричат често "БОГОМИЛИ".
15:07 04.11.2026
17 Мюмюн
В България са горени живи на клади и клани почти в цялото Средновековие от про-византийска настроена църковна и светска власт.
Още по това време, преди идването на османлиите, големи групи българи "чисти" християни се изселват в земите на днешна Босна.
След падането на Балканите под османска власт, договорката между православните клирици и османската власт се налага, но тя не важи за "богомилите" - те са неуправляеми, и се налага да бъдат помохамеданчени с огън и меч. Който "богомил" не е искал новата доктрина на мохамед, бил е заклан, или набучен на кол.
15:08 04.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мюмюн
15:12 04.11.2026
20 Мюмюн
Търговия с роби - II
Търговия с роби - III
Търговия с роби - IV
Коментиран от #32
15:14 04.11.2026
21 Мюмюн
2. Франция - 1600 джамии; население 65 821 885 души
3. България - 1280 джамии; население 7 351 234 души
4. Великобритания - 1000 джамии; население
62 041 708 души
5. Испания - 813 джамии; население 46 661 954 души
6. Холандия - 400 джамии; население 16 570 613 души
7. Австрия - 400 джамии; население 8 356 707 души
8. Белгия - 328 джамии; население 10 708 433 души
9. Италия - 258 джамии; население 60 442 587 души
10. Гърция - 258 ; население 11 305 118 души
11. Швеция - 156 джамии; население 9 127 058 души
12. Швейцария - 122 джамии; население 7 782 900 души
13. Румъния - 77 джамии; население 22 276 056 души
14. Финландия - 17 джамии; население 5 250 275 души
15. Ирландия - 9 джамии; население 4 339 848 души
16. Полша - 6 джамии; население 38 186 860 души
17. Словакия - 4 джамии; население 5 455 407 души
18. Литва - 4 джамии; население 3 575 439 души
19. Латвия - 3 джамии; население 2 286 700 души
20. Чехия - 2 джамии; население 10 306 709 души
21. Кипър - 2 джамии; население 788 457 души
22. Люксембург - 2 джамии; население 502 500 души
23. Малта - 1 джамия; население 405 577 души
Данните са на "Дойче веле" от 2009 г.
Коментиран от #28, #35
15:16 04.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тоя и той
Всички диктатори смятат, че светът се върти около тях.
15:19 04.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Путин
До коментар #21 от "Мюмюн":Русия 23782 джамии, без да броим Чечня.
15:21 04.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Мюмюн
15:22 04.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 А сега разкажи и за
До коментар #20 от "Мюмюн":феодзлния строй в Русия. За крепостничеството.
15:23 04.11.2026
33 Мюмюн
Другата особеност е, че и етническа група "тюрки" не съществува. "Тюрки" не е етнос, а езикова категория - народи, които говорят на сходни езици, но са съвсем различни по произход и кръв.
15:24 04.11.2026
34 Мюмюн
Все едно да се търси родство между румънци и португалци, понеже говорят романски езици - и да се изобрети генетична група "романид"
Има ли ясни данни народите на Византия да са изчезнали през Средновековието?
15:24 04.11.2026
35 Муци, повечето джамии в Раша
До коментар #21 от "Мюмюн":Отвън са маскирани като православни храмове.Вътрв целуват Корана.
15:25 04.11.2026
36 Мюмюн
ЖИТЕЛИТЕ НА АНАТОЛИЯ В ДРЕВНОСТТА
Те са народите, които населяват Анатолия от античността - отпреди нахлуването на гърците - и са родствени и близки с жителите на Балканите. Тези народи, които по-рано се управляват от Ромейската империя и имат за държавна религия православието, а по-късно - от Османската династия и имат за държавна религия исляма.
В Западна и Централна Анатолия това са народите, които в миналото са наричани хети, пеласги, фригийци, лидийци (меонци - пеонци). Всички те са траки - т.е. родственици на българи, на румънци, на сърби, на хървати, на албанци... В Източна Анатолия са други народи.
15:25 04.11.2026
37 Мюмюн
15:26 04.11.2026
38 Мюмюн
15:27 04.11.2026
39 Мюмюн
15:29 04.11.2026
40 Мюмюн
15:30 04.11.2026
41 Мюмюн
Има писмени доказателства, че отношенията между държавите от Африка - продавачи на роби и техните европейски клиенти често са съвсем колегиални. Дори до степен, че наследници на африкански продавачи са били вземани в Англия и Америка, да се обучават там и да се върнат после у дома.
15:31 04.11.2026
42 Мюмюн
15:32 04.11.2026
43 Мюмюн
15:33 04.11.2026
44 Мюмюн
Въпреки, че търговията с роби и притежанието на роби особено от 1970 г. насам е забранена в повечето страни, то тя къде легално или нелегално, но продължава да съществува на места в Африка и арабския свят.
15:34 04.11.2026
45 Мюмюн
15:35 04.11.2026
46 Мюмюн
15:36 04.11.2026
47 Мюмюн
В началото търговията с роби не е съществената част от бизнеса, а по-скоро съпътстващата дейност на търговията с Африка. Основната била златото.
15:36 04.11.2026
48 Мюмюн
15:37 04.11.2026
49 Мюмюн
15:38 04.11.2026
50 ТОДОР СТОЯНОВ
16:08 04.11.2026