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Аятолахът: Не чакайте промяна в политиката на САЩ
  Тема: Иранската криза

Аятолахът: Не чакайте промяна в политиката на САЩ

4 Ноември, 2026 14:48 826 50

  • моджтаба хаменеи-
  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • междинни избори

Иранският върховен лидер предупреди, че нови американски атаки ще доведат до много по-голяма война в Близкия изток

Аятолахът: Не чакайте промяна в политиката на САЩ - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменеи предупреди сънародниците си да не очакват промяна в политиката на САЩ след междинните избори, на които Демократическата партия пое контрола над Конгреса. Посланието му беше публикувано ден след вота, състоял се на 3 ноември, и дойде на фона на продължаващото напрежение между Техеран и Вашингтон.

„Сериозно се заблуждават“ онези, които вярват, че партийни или фракционни промени в САЩ могат да променят отношението към Иран, заяви Хаменеи в писмено изявление. Той отхвърли и надеждите, че отстъпки пред Вашингтон могат да убедят американската страна да прекрати враждебните си действия срещу иранския народ.

Според иранския върховен лидер смяната на политическия баланс в САЩ не означава промяна в курса на страната. Демократите спечелиха контрол над Камарата на представителите и Сената на междинните избори, които бяха възприемани и като оценка за управлението на президента Доналд Тръмп. Сред основните теми в кампанията бяха войната с Иран, високите цени и посоката на американската външна политика.

Предупреждение за по-широка война

Хаменеи отправи и пряка заплаха за последиците от евентуално подновяване на американските атаки срещу Ислямската република. „Ако подобни агресивни действия бъдат повторени, мащабът на войната ще стане много по-голям“, заяви той.

Предупреждението е поредното от страна на Техеран, че нови удари на САЩ или Израел ще предизвикат незабавен отговор. В края на октомври Хаменеи заяви, че при нова атака иранските въоръжени сили и народът на страната ще определят кога и при какви условия ще приключат бойните действия.

Рядка публична поява след началото на войната

Моджтаба Хаменеи не се е появявал публично, откакто е бил ранен при американско-израелските въздушни удари по-рано през годината. При атаките е загинал баща му Али Хаменеи, който преди това беше върховен лидер на Иран.

Оттогава иранският лидер отправя послания основно в писмена форма. Последното му изявление запазва твърдия тон към Вашингтон и показва, че победата на Демократическата партия в американските избори не се възприема от Техеран като знак за автоматично смекчаване на политиката на САЩ.

Източници: news.bg, apnews.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 13 Мюмюн

    1 5 Отговор
    “Преди да стана на девет години аз се научих на основните канони на арабския живот. Това беше ненавист към моя роден брат; аз и моят брад ненавист към нашиат баща; моята фамилия ненавист към моите братовчеди и род; родът ненавист към племето; племето ненавист срещу целият свят и всички от нас ненавиждащи всичко което принадлежи на невярващите в мюзюлманската религия:
    Leon Uris , “The Haj”

    15:04 04.11.2026

  • 14 Мюмюн

    1 2 Отговор
    Това е много важно да се разбере че в държави с под 100% мюзюлманско население както примерно Франция, където мюзюлманското малцинство живее в свое гето където те са 100% мюзюлмани и живеят под законите на шерията. Националната Гвардия, Полиция никога не влиза в тия гета. Там не действат държавните закони на Франция, няма национални френски училища освен училищата на шерията. Мюзюлманите не се интегрират като малцинство. Децата учат само Корана. Дружбата с невярващ е криминално проявление и се наказва със смърт. По тази причина на някой места до известна степен мюзюлманските имами са екстремисти и имат повече власт от националните.

    15:04 04.11.2026

  • 15 Мюмюн

    1 3 Отговор
    Днеска 1.5 милиарда мюзюлмани съставляват 22% от световната популация, но тяхният процент на раждане на джуджета бие Християните, Хиндусите, Будистите и Евреите и всичките останали заедно вярващи и невярващи. Мюзюлманите ще достигнат 50% от световната популация в края на това столетие.

    15:05 04.11.2026

  • 16 Мюмюн

    1 3 Отговор
    За по-младите тук накратко ще разкажа за съдбата на българите наричани босненци.

    В османската империя грижата за ортодоксалните християни се е упражнявала от гръцката патриаршия. Негласна договорка между османлии и гърци е държала в мир двурелигиозната османска империя - гръцките папаси са държали в покорство ортодоксалните /православните/ християни.

    Османлиите обаче са имали проблеми с един древен клон на християнството - "истинско", "ранно", "чисто" християнство, което на гръцки се нарича "катари", и е превод от българското "чисти".

    В историческата литература тези християни се наричат често "БОГОМИЛИ".

    15:07 04.11.2026

  • 17 Мюмюн

    1 3 Отговор
    "Богомилите" са били преследвани от римокатолиците и ортодоксалните християни безмилостно - във Франция например всички "катари" са били изклани до крак още в средновековието.

    В България са горени живи на клади и клани почти в цялото Средновековие от про-византийска настроена църковна и светска власт.

    Още по това време, преди идването на османлиите, големи групи българи "чисти" християни се изселват в земите на днешна Босна.

    След падането на Балканите под османска власт, договорката между православните клирици и османската власт се налага, но тя не важи за "богомилите" - те са неуправляеми, и се налага да бъдат помохамеданчени с огън и меч. Който "богомил" не е искал новата доктрина на мохамед, бил е заклан, или набучен на кол.

    15:08 04.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мюмюн

    0 2 Отговор
    така наречените ТЪРГОВЦИТЕ НА РОБИ...като евреина Ibrahim"a ibn Yagub"a от Tortosi ..... търговеца на РОБИ .... който е снабдявал МАВРИТЕ, които по това време са управлявали Испания.... и МАВРИТЕ(МЮЗЮЛМАНИ) заповядали на Евреите - търговците на РОБИ да описват ГЕОГРАВСКИТЕ МЕСТА КЪДЕТО СЕ ПРОДАВАТ РОБИТЕ за да може МЮЗЮЛМАНИТЕ по време на молитви след, покупката на робите в Испания да знаят къде в каква посока е МЕККА и МЕДИНА....

    15:12 04.11.2026

  • 20 Мюмюн

    0 2 Отговор
    Търговия с роби – I
    Търговия с роби - II
    Търговия с роби - III
    Търговия с роби - IV

    Коментиран от #32

    15:14 04.11.2026

  • 21 Мюмюн

    0 1 Отговор
    1. Германия - 2750 джамии; население 82 314 900 души
    2. Франция - 1600 джамии; население 65 821 885 души
    3. България - 1280 джамии; население 7 351 234 души
    4. Великобритания - 1000 джамии; население
    62 041 708 души
    5. Испания - 813 джамии; население 46 661 954 души
    6. Холандия - 400 джамии; население 16 570 613 души
    7. Австрия - 400 джамии; население 8 356 707 души
    8. Белгия - 328 джамии; население 10 708 433 души
    9. Италия - 258 джамии; население 60 442 587 души
    10. Гърция - 258 ; население 11 305 118 души
    11. Швеция - 156 джамии; население 9 127 058 души
    12. Швейцария - 122 джамии; население 7 782 900 души
    13. Румъния - 77 джамии; население 22 276 056 души
    14. Финландия - 17 джамии; население 5 250 275 души
    15. Ирландия - 9 джамии; население 4 339 848 души
    16. Полша - 6 джамии; население 38 186 860 души
    17. Словакия - 4 джамии; население 5 455 407 души
    18. Литва - 4 джамии; население 3 575 439 души
    19. Латвия - 3 джамии; население 2 286 700 души
    20. Чехия - 2 джамии; население 10 306 709 души
    21. Кипър - 2 джамии; население 788 457 души
    22. Люксембург - 2 джамии; население 502 500 души
    23. Малта - 1 джамия; население 405 577 души
    Данните са на "Дойче веле" от 2009 г.

    Коментиран от #28, #35

    15:16 04.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тоя и той

    1 2 Отговор
    Наплашен като Путин.
    Всички диктатори смятат, че светът се върти около тях.

    15:19 04.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Мюмюн":

    Русия 23782 джамии, без да броим Чечня.

    15:21 04.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мюмюн

    0 0 Отговор
    За балканските народи нещата са по-ясни - те са потомци на старото местно балканско население. Но и турците принадлежат към същата общност - в Анатолия.

    15:22 04.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 А сега разкажи и за

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Мюмюн":

    феодзлния строй в Русия. За крепостничеството.

    15:23 04.11.2026

  • 33 Мюмюн

    0 0 Отговор
    "Османци" не е народ, нито етнос. Това е една династия - една фамилия. Интересно е, че името Отоман означава европейската дума "атаман" - предводител (казашкото отаман в украински и оттам - атаман в руски и български)

    Другата особеност е, че и етническа група "тюрки" не съществува. "Тюрки" не е етнос, а езикова категория - народи, които говорят на сходни езици, но са съвсем различни по произход и кръв.

    15:24 04.11.2026

  • 34 Мюмюн

    0 0 Отговор
    "Тюрките" са спекулация подобна на "славяните". И за тях в генетичните изследвания е изобретена група "туранид". Тук официалната наука влиза в абсурдно противоречие. Група туранид не би трябвало изобщо да съществува. Очевидно тя е създадена по политически причини, както и славянската. И в двата случая това са изкуствени класификации - по езиков признак, а не по етнически.
    Все едно да се търси родство между румънци и португалци, понеже говорят романски езици - и да се изобрети генетична група "романид"

    Има ли ясни данни народите на Византия да са изчезнали през Средновековието?

    15:24 04.11.2026

  • 35 Муци, повечето джамии в Раша

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Мюмюн":

    Отвън са маскирани като православни храмове.Вътрв целуват Корана.

    15:25 04.11.2026

  • 36 Мюмюн

    0 0 Отговор
    Всъщност не. Кое е старото местно население:

    ЖИТЕЛИТЕ НА АНАТОЛИЯ В ДРЕВНОСТТА

    Те са народите, които населяват Анатолия от античността - отпреди нахлуването на гърците - и са родствени и близки с жителите на Балканите. Тези народи, които по-рано се управляват от Ромейската империя и имат за държавна религия православието, а по-късно - от Османската династия и имат за държавна религия исляма.

    В Западна и Централна Анатолия това са народите, които в миналото са наричани хети, пеласги, фригийци, лидийци (меонци - пеонци). Всички те са траки - т.е. родственици на българи, на румънци, на сърби, на хървати, на албанци... В Източна Анатолия са други народи.

    15:25 04.11.2026

  • 37 Мюмюн

    0 0 Отговор
    От същото население през 20 в. Младотурската партия създава "турски народ". От 1920 г. до днес в Мала Азия е на власт Младотурския режим - подобен на македонисткия режим - който поддържа тази идеология. Турция е държава на една политическа партия - Младотурската. Правителството в Турция не признава самоопределението на малцинствата и ги определя като турци.

    15:26 04.11.2026

  • 38 Мюмюн

    0 0 Отговор
    Османската империя не е държава на турците, а е държава на исляма и етническите турци са репресирани до XVIII век в тази държава и турчин е обида, означавала презрян. За тях има специален закон, който им забранява да заемат каквито и да е длъжности в администрацията на империята, а също и в армията. Т.е. всичко от велик везир надолу трябва да бъде ренегат или на християнството, или на юдаизма, или на някаква друга религия, но задължително трябва да бъде ренегат. Турци в администрацията на империята няма, чак до края на XVII век, когато тихомълком започват да ги приемат. Корпусът на еничарите, т.е. кръвният данък не се взима, за да се попълва корпусът на еничарите, а за специално създадения от тези момчета корпус на аджемиогланите, за кадри за административния и военния апарат на империята. Само това, което остане накрая от съответният курс, тоест най-тъпото, но физически здраво, се изпраща в еничарския корпус, тъй като компетентни хора там преценяват дали човекът има ли качества на менажер в армията или в администрацията. Така че неоосманизмът не се интересува чак толкова от народността на човека, важното е да бъде привърженик на исляма

    15:27 04.11.2026

  • 39 Мюмюн

    0 0 Отговор
    През 13,14, 15, 16,17,18 и дори 19 век търговията с роби е била смятана за почтено занимание достойна за един уважаван търговец и бизнесмен от него време. Въпреки, че на робството в западна Европа не се е гледало с много добро око - в средните векове, не така стояли нещата в Източна Европа. Генуезки и венецианските търговци, в Крим са били замесени в търговията с роби със Златната орда. Между 1414 и 1423 г. са били продадени най-малко 10,000 източноевропейски роби във Венеция. Генуезците пък организират търговията с роби от Крим към Египет.

    15:29 04.11.2026

  • 40 Мюмюн

    0 0 Отговор
    В рамките пък на днешна Румъния в 13-14-ти век робството е нещо обикновено и е премахнато поетапно чак в 1840-1855 г. За разлика обаче от Венеция която купувала от татарите предимно роби славяни, за да ги продава, в княжествата в Румъния робите основно са цигани или татари. За нас може би е странно, че в Молдова и Влашко са се продавали последните роби в Европа, без тези в Турция, но гледката на циганин окован с вериги и табелка с цена на шията не е била необичайна по пазарите в днешната ни северна съседка дори в 19 век.

    15:30 04.11.2026

  • 41 Мюмюн

    0 0 Отговор
    Търговията с черни роби също е не е европейско изобретение, а по-скоро европейците я възприемат заедно с развитието на търговията като цяло с Африка, както и на търговията с арабите и турците владели голяма част от Африка и често специализирали се в търговия с роби от този континент. Търговията с черни роби е едно икономическо партньорство, първоначално между араби и африканци. По-късно и европейците влезнат на пазара.

    Има писмени доказателства, че отношенията между държавите от Африка - продавачи на роби и техните европейски клиенти често са съвсем колегиални. Дори до степен, че наследници на африкански продавачи са били вземани в Англия и Америка, да се обучават там и да се върнат после у дома.

    15:31 04.11.2026

  • 42 Мюмюн

    0 0 Отговор
    Търговията с роби, с европейците е толкова печеливша за африканските страни, че когато Великобритания отмени търговията през 1807 г., повечето африкански нации протестират най категорично, пред тази колониална наглост и намеса в суверенитета от страна на лошите британски империалисти, спрямо коренните традиции на Африка. Общата версия на трансатлантическата търговия с роби, преподавана в училище и популяризирана от филмите, не е много вярно. В тази версия европейци нахлуват във вътрешността на Африка, улавят на африканци да ги заробват и ги карат в Америка. Тази версия е повече фантастика, отколкото факт.

    15:32 04.11.2026

  • 43 Мюмюн

    0 0 Отговор
    Така наречената триъгълна търговия също не е европейско изобретение, тъй като, арабските търговци вече няколко века умело я използват в индийския океан, изнасяйки роби, злато и слонова кост към близкия, среден и далечен изток и внасяйки от там платове, метали, подправки и предмети на лукса. Така разпределена тази търговия обхващаща западна Африка, арабските страни и на изток до Индия и Китай е завъртала сериозен оборот, а нейните прийоми са използвани по-късно и от западни търговци развили търговията с Америка. По груби сметки между 10 и 18 милиона роби са били извлечени от Африка, превозени през Червено море, Индийския океан или Сахара за да бъдат продадени далече от родината си.

    15:33 04.11.2026

  • 44 Мюмюн

    0 0 Отговор
    В същото време обаче около 1 до 1,25 милиона европейци между 16 и 19 век, са отвлечени от арабите и продадени като роби на изток или в Северна Африка.
    Въпреки, че търговията с роби и притежанието на роби особено от 1970 г. насам е забранена в повечето страни, то тя къде легално или нелегално, но продължава да съществува на места в Африка и арабския свят.

    15:34 04.11.2026

  • 45 Мюмюн

    0 0 Отговор
    В средните векове от пазарите за роби като в Сеута (Мароко), африканци са купувани да работят като служители или работници в Испания, Португалия и в други страни. До средата на 1400 г., португалските капитани на кораби се научили как да се движат по водите по протежение на западното крайбрежие на Африка и започнали да търгуват директно с робски доставчици, построявайки малки търговски фактории по крайбрежието на Африка. По този начин те прескачали арабските търговци които превозвали робите през Сахара за да ги препродадат по крайбрежните градове на Средиземно море. В Португалия обаче робите имали доста странен статут, като често били считани като служители, а не точно като роби и поради честа липса на предразсъдъци и грижата на католическата църква за тях и душите им, смесването им с португалското население минавала почти напълно безболезнена, което е и причина днес не малко португалци да носят негърска кръв в жилите си.

    15:35 04.11.2026

  • 46 Мюмюн

    0 0 Отговор
    На места в Португалия чернокожите роби достигнали и до 25% от местното население в областта, преди търговията с роби да се насочи другаде. С развитието на захарни плантации в Атлантическия островите Мадейра и Сао Томе потокът от роби вече е необходим там, по причина, че в Европа няма недостиг на работна ръка, на плантациите има, а и католическата църквата, често гледала с не-добро око на притежателите на роби в Европа и най-вече на лошото отношение с тях, в стремежа си да превръща негрите в добри християни. От 1462 папа Пий II обявява, че, кръстени африканците не трябва да бъдат поробвани, от което следва, че всеки роб в Европа приемел християнската вяра, реално е преставал да бъде такъв. Първите роби, които пристигат на остров Мадейра през 1452 г. в противно на общоприетото схващане, в действителност са маври и берберите, а не негри, но негрите роби постепенно стават част от робите на островите.

    15:36 04.11.2026

  • 47 Мюмюн

    0 0 Отговор
    Най-високо се ценели точно чернокожите роби от Гвинея, заради здравите си тела поради което и изместват бързо маврите и берберите като роби. На юг и близо до Африка положението било друго. Тези два острова, разположени до Западна Африка, станали водещите центрове за световното производство на захар и робството в плантации от около 1450 г. до 1550г. Португалските търговци доминира в търговията с тези стоки.

    В началото търговията с роби не е съществената част от бизнеса, а по-скоро съпътстващата дейност на търговията с Африка. Основната била златото.

    15:36 04.11.2026

  • 48 Мюмюн

    0 0 Отговор
    Споразумения между африканските и европейските елити и съперничества за африканската търговия със злато доведе до изграждането на десетки търговски крепости, по протежение крайбрежната ивица на Гана. Търговията между Европа и Африка все повече се разраствала, все повече европейски стоки отивали към континента, но количеството злато не растяло, което водило до проблеми. Заместването на златото с други стоки или слонова кост не винаги било удачно, по причина, че в Европа пласмента на тези стоки бил ограничен от определен кръг потребители. До края на 17 век, стойността на европейските стоки, търгувани с африканците надминали стойността на стоките, разменяни за злато. Замяната на златото за роби било естествен процес, още повече робството в Африка било силно разпространено и вече столетия чернокожи и араби прокарвали търговски пътища и такива с роби през континента.

    15:37 04.11.2026

  • 49 Мюмюн

    0 0 Отговор
    С течение на времето, тези златни крепости по западния бряг на Африка, станали пунктове за търговия с роби. Някои от тези крепости оцелели и до днес, са ремонтирани от правителството на Гана и са туристически атракции. Добрите на моменти отношения на кралство Португалия с кралство Конго, също са в плюс за търговията с роби.

    15:38 04.11.2026

  • 50 ТОДОР СТОЯНОВ

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    ЕЙЙЙ...МЮМЮНЕ...ДУР БАКАЛЪМ ВЕ МАЙНА...!!!ОСТАВИ МЯСТО И ДРУГИТЕ ДА КАЖАТ НЕЩО ВЕ ПИЧ!!!

    16:08 04.11.2026

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