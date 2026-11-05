Три кораба горят при отделни инциденти в Ормузкия проток

Два петролни танкера и един влекач са се запалили при отделни инциденти в Ормузкия проток, съобщи Революционната гвардия на Иран. По информация, цитирана от Ройтерс, плавателните съдове са се опитали да преминат по неразрешени маршрути.

Единият танкер се е натъкнал на мина, докато е преминавал през плавателен коридор южно от протока. Вторият кораб, описан като супертанкер, се е запалил при напускане на маршрута в източната част на водния път.

Влекач се е приближил до супертанкера, за да помогне за потушаването на пожара, но също се е запалил. В съобщението не се посочват данни за броя на членовете на екипажите, пострадали или евакуирани хора.

Съобщението на иранската Революционна гвардия не съдържа допълнителни подробности за състоянието на трите плавателни съда, размера на щетите или причината за пожара на влекача.

Източници: news.bg