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Три кораба горят при отделни инциденти в Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Три кораба горят при отделни инциденти в Ормузкия проток

5 Ноември, 2026 08:43 746 6

  • иран-
  • ормузки проток-
  • петролни танкери-
  • пожар-
  • революционна гвардия-
  • доналд тръмп

Революционната гвардия на Иран съобщи, че два танкера и влекач са се запалили при опит да преминат по неразрешени маршрути

Три кораба горят при отделни инциденти в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Reuters Reuters

Два петролни танкера и един влекач са се запалили при отделни инциденти в Ормузкия проток, съобщи Революционната гвардия на Иран. По информация, цитирана от Ройтерс, плавателните съдове са се опитали да преминат по неразрешени маршрути.

Единият танкер се е натъкнал на мина, докато е преминавал през плавателен коридор южно от протока. Вторият кораб, описан като супертанкер, се е запалил при напускане на маршрута в източната част на водния път.

Влекач се е приближил до супертанкера, за да помогне за потушаването на пожара, но също се е запалил. В съобщението не се посочват данни за броя на членовете на екипажите, пострадали или евакуирани хора.

Съобщението на иранската Революционна гвардия не съдържа допълнителни подробности за състоянието на трите плавателни съда, размера на щетите или причината за пожара на влекача.

Източници: news.bg


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Овчар

    6 0 Отговор
    Дърва , свещи , макарони и консерви..! Все още са на красиви цени.!

    08:59 05.11.2026

  • 2 Трол

    4 0 Отговор
    Хормузкия проток и Черно море са най-опасните места в света.

    Коментиран от #4

    09:01 05.11.2026

  • 3 Хм...

    5 1 Отговор
    Ей, това моряците ще се окажат много семпъл народ. Ти му викаш нидей ила, то пак ила! Персите милион пъти обявиха кой, от къде и при какви условия може да преминава и за кой е забранено. Ама не, разни шматки продължават да се завират между шамарите.

    09:09 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Айди сега всичките

    6 0 Отговор
    Евро зелени да отидат и да духат пожарите и дима за да "спасяват планетата " от собствената им глупост.

    09:11 05.11.2026

  • 6 Тръмп продължава да харчи милиони

    1 0 Отговор
    всеки ден да поддържа армада в Арабско море, а Иран с някакви лодки с гранатомети затваря изхода на Персийския залив- протока Ормуз.

    Дават няколко малки ракетки и дрончета и на хусите- те пък затварят другия проток Баб ел Мандеб.
    ВРАТАТА НА ПЛАЧА. Ххаха! за Тръмп!

    Кой е на далавера?!

    Тази проста истина я пиша от една година и пак се учудва на неспособността на Тръмп да я проумее!

    09:55 05.11.2026

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