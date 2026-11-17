Лидерът на Съюза на независимите социалдемократи и бивш президент на Република Сръбска Милорад Додик поздрави „Студентска листа“ за победата на парламентарните избори в Сърбия и заяви готовност за сътрудничество с новите власти в Белград. Това съобщи регионалната телевизия Ен 1.

Във видеопослание, публикувано в социалната мрежа „Екс“, Додик поздрави новоизбраните депутати и бъдещите представители на изпълнителната власт. Той подчерта, че отношенията със Сърбия са приоритет за Република Сръбска, независимо от това кой управлява в Белград.

„Това е волята на народа и тя трябва да бъде уважавана“, заяви Додик.

Лидерът на СНСД каза, че ще продължи да сътрудничи с всички, които желаят добри отношения между Сърбия и Република Сръбска. Той повтори и политическата си теза, че „един народ трябва да има една държава“, включително на Балканите.

Рязка промяна спрямо предизборната му позиция

Изявлението на Додик контрастира с позицията му преди изборите на 25 октомври. Тогава той открито подкрепяше Александър Вучич и неговата политическа сила, а представители на студентското движение бяха определяни от него като „чуждестранни наемници“, „предатели“ и „боклуци“, припомни Ен 1.

Додик предупреждаваше също, че Република Сръбска ще бъде първата мишена на студентите, ако те дойдат на власт. В изборната нощ той беше в предизборния щаб на Вучич заедно със сина си Игор.

След победата на „Студентска листа“ обаче Додик заяви, че изборната воля на гражданите трябва да бъде зачетена и че отношенията между Белград и Баня Лука трябва да продължат независимо от политическата промяна в Сърбия.

Игор Додик също приветства програмата

Ден преди видеопосланието на Милорад Додик синът му Игор, генерален секретар на СНСД, също приветства програмата на студентската листа. Той открои позициите ѝ за Република Сръбска, Дейтънското споразумение и икономическото сътрудничество със Сърбия.

„Република Сръбска и Сърбия са един народ. Заедно сме по-силни“, написа Игор Додик.

Публикацията му предизвика критични коментари и призиви за проверка на имуществото и бизнес интересите на семейство Додик в Сърбия, съобщи Ен 1.

Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина са двете съставни части на Босна и Херцеговина според Дейтънското мирно споразумение от 1995 г. Всяка от тях има собствено правителство, парламент и полиция, а общите институции включват съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.

Източници: bta.bg