Игор Додик получи мандат за съставяне на новото правителство на Република Сръбска. Решението беше обявено от президента на босненската съставна част Саво Минич след консултации с парламентарно представените партии.

Додик е син на бившия президент на Република Сръбска Милорад Додик и генерален секретар на ръководения от него Съюз на независимите социалдемократи (СНСД).

Минич очаква правителство на продължението

След разговорите с политическите сили Саво Минич заяви, че новият кабинет трябва да продължи работата от предишните години, включително по големите инфраструктурни проекти и мерките за подобряване на жизнения стандарт.

„След изборите имаме още по-голямо задължение да покажем стабилността на Република Сръбска и бързо да съставим правителство“, каза Минич.

По думите му коалицията около СНСД е постигнала широко съгласие за кандидатурата на Игор Додик. Минич определи мандатаря като човек, който може да осъвремени правителството и да отговори на предизвикателствата пред автономната съставна част на Босна и Херцеговина.

Президентът поиска от бъдещия министър-председател кабинетът да покаже повече енергия и готовност за работа, както и да използва в по-голяма степен съвременни технологии и нововъведения.

Игор Додик има 40 дни за състава на кабинета

„Изборният резултат ни задължава да покажем, че всичко, за което говорихме в предизборната кампания, не са били само думи, а нещо, което ще бъде осъществено“, заяви Минич.

След връчването на мандата Игор Додик трябва да предложи състав на правителството пред Народното събрание на Република Сръбска. Конституционният срок за избиране на нов кабинет е 40 дни от деня на предложението.

Минич съобщи още, че управляващата коалиция е постигнала съгласие за общи действия по въпросите на равнище Босна и Херцеговина.

Република Сръбска е една от двете съставни части на Босна и Херцеговина. Тя има собствен парламент, правителство и полиция, докато на държавно равнище двете части са свързани чрез общи институции, сред които съдебната система, армията, службите за сигурност и данъчната администрация.

За мандата на Игор Додик съобщи босненската редакция на регионалната телевизия Ен 1, цитирана от Българската телеграфна агенция.

Източници: bta.bg