Науседа: Путин доближава НАТО до тест на член 5

Русия все повече доближава НАТО до възможен тест на член 5 от Северноатлантическия договор чрез провокации и хибридни операции срещу европейски държави. Това заяви президентът на Литва Гитанас Науседа, цитиран от Onet.

По думите му Литва е получила разузнавателна информация за възможни руски провокации. В отговор Вилнюс, както и Варшава, е засилил мерките за сигурност по границата с руската Калининградска област.

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„Руснаците искат да проверят дали ще реагираме, или не. Путин все повече се приближава към изпитанието на член 5“, заяви Науседа.

Хибридните действия се доближават до военни операции

Литовският президент определи последните инциденти като част от по-мащабна хибридна война срещу Европа. Според него тя включва нелегална миграция, въздушни балони и полети на безпилотни летателни апарати.

Науседа предупреди, че границата между хибридните операции и преките военни действия става все по-тънка. По думите му подобна ескалация може да доведе до човешки жертви.

Той припомни неотдавнашен случай, при който дрон се е блъснал в дърво и е експлодирал. В района не е имало хора, но инцидентът е показал пропуски в противовъздушната отбрана на Литва.

Вилнюс ускорява покупката на отбранителни системи

Заради нарастващите рискове Литва ускорява придобиването на съвременни средства за противодействие на безпилотни летателни апарати, както и на оборудване за разузнаване и наблюдение.

Науседа прогнозира, че благодарение на тези мерки страната ще бъде значително по-добре подготвена за подобни заплахи през втората половина на 2027 г.

Член 5 на НАТО предвижда, че въоръжено нападение срещу един или повече съюзници в Европа или Северна Америка се разглежда като нападение срещу всички. В такъв случай всяка държава членка поема задължение да окаже помощ с действията, които определи като необходими, включително с използване на въоръжена сила. Прилагането на клаузата не означава автоматично еднакъв военен отговор от всички съюзници.

Източници: focus-news.net, onet.pl