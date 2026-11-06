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Науседа: Путин доближава НАТО до тест на член 5
  Тема: Украйна

Науседа: Путин доближава НАТО до тест на член 5

6 Ноември, 2026 21:33 1 046 35

  • гитанас науседа-
  • литва-
  • нато-
  • член 5-
  • руски провокации-
  • владимир путин

Литва и Полша засилват сигурността по границата с Калининград, Вилнюс ускорява покупката на системи срещу дронове и оборудване за наблюдение

Науседа: Путин доближава НАТО до тест на член 5 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия все повече доближава НАТО до възможен тест на член 5 от Северноатлантическия договор чрез провокации и хибридни операции срещу европейски държави. Това заяви президентът на Литва Гитанас Науседа, цитиран от Onet.

По думите му Литва е получила разузнавателна информация за възможни руски провокации. В отговор Вилнюс, както и Варшава, е засилил мерките за сигурност по границата с руската Калининградска област.

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„Руснаците искат да проверят дали ще реагираме, или не. Путин все повече се приближава към изпитанието на член 5“, заяви Науседа.

Хибридните действия се доближават до военни операции

Литовският президент определи последните инциденти като част от по-мащабна хибридна война срещу Европа. Според него тя включва нелегална миграция, въздушни балони и полети на безпилотни летателни апарати.

Науседа предупреди, че границата между хибридните операции и преките военни действия става все по-тънка. По думите му подобна ескалация може да доведе до човешки жертви.

Той припомни неотдавнашен случай, при който дрон се е блъснал в дърво и е експлодирал. В района не е имало хора, но инцидентът е показал пропуски в противовъздушната отбрана на Литва.

Вилнюс ускорява покупката на отбранителни системи

Заради нарастващите рискове Литва ускорява придобиването на съвременни средства за противодействие на безпилотни летателни апарати, както и на оборудване за разузнаване и наблюдение.

Науседа прогнозира, че благодарение на тези мерки страната ще бъде значително по-добре подготвена за подобни заплахи през втората половина на 2027 г.

Член 5 на НАТО предвижда, че въоръжено нападение срещу един или повече съюзници в Европа или Северна Америка се разглежда като нападение срещу всички. В такъв случай всяка държава членка поема задължение да окаже помощ с действията, които определи като необходими, включително с използване на въоръжена сила. Прилагането на клаузата не означава автоматично еднакъв военен отговор от всички съюзници.

Източници: focus-news.net, onet.pl


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Един

    3 13 Отговор
    Путин иска да тества члена на НАТО.

    21:40 06.11.2026

  • 4 Боруна Лом

    21 4 Отговор
    НАТОТО СИ ТЪРСИ БОЯ! А ЧЛЕНЪТ ПЕТ МНОГО МЕК

    Коментиран от #12

    21:40 06.11.2026

  • 5 Тоя Науседа

    16 1 Отговор
    Иска и той замък със златна тоалетна и е готов да затрие Вилнюс както Зеленски затри Киев.

    21:41 06.11.2026

  • 6 При нас не минават такива

    14 0 Отговор
    Тия да не ги разправя на нас

    21:42 06.11.2026

  • 7 Дзак

    3 0 Отговор
    Те не започнаха война!

    21:42 06.11.2026

  • 8 Баце ЕООД

    11 0 Отговор
    Енергично пълнят памперсите.. Кво прайм когато сащ решат да не удрят новия си бизнес партньор?

    21:42 06.11.2026

  • 9 Абе вий продължавайте

    12 1 Отговор
    да тероризирате руското си население и разрешавайте украински дронове над територията си и ще си получите "непредизвиканото".
    После да не се чудите защо другите натовски държави ви оставят да си сърбате надробеното, вместо хората им да мрат за кефа ви

    21:43 06.11.2026

  • 10 666

    10 0 Отговор
    Тези дърпат дявола за опашката маи.Русия с 1600ядрени глави ще се уплаши от тези джуджета.

    21:44 06.11.2026

  • 11 Баце ЕООД

    9 2 Отговор
    В Париж 70 000 полицая се готвят да пазят. Какъв член 5ти е?? Европа се разпада отвътре

    21:44 06.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Факт

    1 6 Отговор
    Русия купиха до Варна Камчия,казват че е забранено за българи,било руска територия

    Коментиран от #24

    21:45 06.11.2026

  • 14 Несериозна статия според мен

    0 8 Отговор
    Путин знае,че шанс да живее още е да си няма работа с НАТО.

    Коментиран от #19

    21:45 06.11.2026

  • 15 Хи хи

    8 2 Отговор
    Путин ако удари Науседа, ние ще му пратим окуражително потупване по рамото и пожелания за скорошно възстановяване !!

    21:46 06.11.2026

  • 16 Ха-ха-ха

    9 2 Отговор
    Продължават да всяват страх а това е истинската провокация за започване на война. Русия няма да напада никоя европейска държава и това децата го знаят вече!

    21:46 06.11.2026

  • 17 Четете

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Колкото повече доближава":

    в "Petel bg"
    "
    Задържаха двама българи русофили в Русия при опит да излязат от страната"

    Коментиран от #35

    21:48 06.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 да питам

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Несериозна статия според мен":

    Тука и вицове ли вече се разправят?

    21:51 06.11.2026

  • 20 Отреазвяващ

    2 0 Отговор
    Информацията,която Аз получих е,че нямате информация.

    21:51 06.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хахаха

    4 1 Отговор
    НЕЩАСТНА ЕВРОПА И НАТО. ОСВЕН ВОЙНАТА С РУСИЯ ЗА ДРУГО МОЗЪК НЕ ИМ СТИГА.ПРОПАГАНДА И СТРЕС И ОТ ЮТИИТЕ ГЪРМИ ВЕЧЕ.

    21:54 06.11.2026

  • 23 Точен

    4 1 Отговор
    Този литовец луд ли е или да? След член 5 следва цяла Западна Баба европа да стане пепел и стъкло. А литва - направо на разтопена смоличка...

    Коментиран от #33

    21:54 06.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Казанлъшкия

    1 1 Отговор
    Нищо не доближава, а западняците не знаят как да победят във войната , губят я очевидно, и се чудят какви простотии да измислят, за да доведат до ескалация войната и да оправдаят безумнто решение за въоръжаване. ЕС уж беше построен на принципа на разоръжаване, а сега вече активно ни повтарят всеки ден как трябва да сме готови да водим война с Русия. Война , която очевадно Русия не желае. Ако желаеше, защо 80 години след ВСВ не ги нападна? Странно е ,че има наивни люде , които им се връзват, че целта на Русия била да завладее Европа и т.н. Че си няма територия може би ? Или че Европа е богата на природни ресурси може би? хахаха

    21:54 06.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 1111

    1 0 Отговор
    Това е въпрос на гледна точка, т.е. НАТО се доближава до члена. Обаче, основният философски въпрос е от коя страна на члена се намираш?! Всичко е относително е казал един доста умен човек...

    Коментиран от #30

    21:57 06.11.2026

  • 29 ?????

    0 0 Отговор
    Уф.
    За споменатия прадядо на "далечния роднина на първия канцлер на Германската империя Ото фон Бисмарк" - „Знам стотици начини да изкарам руската мечка от бърлогата ѝ, но не знам нито един начин да я върна обратно. Никога не дразнете руската мечка.“
    Ясно е че прибалтите и поляците както обикновено през последните 300-400 години са разменна монета тогава с католическа/протестантска Европа, а сега с либерална Америка/Европа в търговията им с Русия.
    Ясно е че те се мислят за нещо много важно, но историята е упорита и не е на тяхна страна.

    21:58 06.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 4ти километър

    1 0 Отговор
    Управляващите на ЕС всички ли са на 4ти километър? Анти-руската им пропаганда е направо трагикомична. Никой не им вярва, вече даже в Западна Европа, камо ли пък в Източна Европа, където разпознаваме яловата пропаганда даже от космоса.

    21:59 06.11.2026

  • 32 Ами

    1 0 Отговор
    Те тия от НАТО само членове търсят :)

    22:00 06.11.2026

  • 33 Що бе

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Точен":

    От руската кочина кво ще остане?Един опечен Урал да стърчи.

    22:01 06.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Добре де разбрахме

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Четете":

    Опънаха ли ги барем?

    22:02 06.11.2026

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