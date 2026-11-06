Науседа: Путин доближава НАТО до тест на член 5

Русия все повече доближава НАТО до възможен тест на член 5 от Северноатлантическия договор чрез провокации и хибридни операции срещу европейски държави. Това заяви президентът на Литва Гитанас Науседа, цитиран от Onet.
По думите му Литва е получила разузнавателна информация за възможни руски провокации. В отговор Вилнюс, както и Варшава, е засилил мерките за сигурност по границата с руската Калининградска област.
„Руснаците искат да проверят дали ще реагираме, или не. Путин все повече се приближава към изпитанието на член 5“, заяви Науседа.
Хибридните действия се доближават до военни операции
Литовският президент определи последните инциденти като част от по-мащабна хибридна война срещу Европа. Според него тя включва нелегална миграция, въздушни балони и полети на безпилотни летателни апарати.
Науседа предупреди, че границата между хибридните операции и преките военни действия става все по-тънка. По думите му подобна ескалация може да доведе до човешки жертви.
Той припомни неотдавнашен случай, при който дрон се е блъснал в дърво и е експлодирал. В района не е имало хора, но инцидентът е показал пропуски в противовъздушната отбрана на Литва.
Вилнюс ускорява покупката на отбранителни системи
Заради нарастващите рискове Литва ускорява придобиването на съвременни средства за противодействие на безпилотни летателни апарати, както и на оборудване за разузнаване и наблюдение.
Науседа прогнозира, че благодарение на тези мерки страната ще бъде значително по-добре подготвена за подобни заплахи през втората половина на 2027 г.
Член 5 на НАТО предвижда, че въоръжено нападение срещу един или повече съюзници в Европа или Северна Америка се разглежда като нападение срещу всички. В такъв случай всяка държава членка поема задължение да окаже помощ с действията, които определи като необходими, включително с използване на въоръжена сила. Прилагането на клаузата не означава автоматично еднакъв военен отговор от всички съюзници.
Източници: focus-news.net, onet.pl
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Един
21:40 06.11.2026
4 Боруна Лом
Коментиран от #12
21:40 06.11.2026
5 Тоя Науседа
21:41 06.11.2026
6 При нас не минават такива
21:42 06.11.2026
7 Дзак
21:42 06.11.2026
8 Баце ЕООД
21:42 06.11.2026
9 Абе вий продължавайте
После да не се чудите защо другите натовски държави ви оставят да си сърбате надробеното, вместо хората им да мрат за кефа ви
21:43 06.11.2026
10 666
21:44 06.11.2026
11 Баце ЕООД
21:44 06.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Факт
Коментиран от #24
21:45 06.11.2026
14 Несериозна статия според мен
Коментиран от #19
21:45 06.11.2026
15 Хи хи
21:46 06.11.2026
16 Ха-ха-ха
21:46 06.11.2026
17 Четете
До коментар #1 от "Колкото повече доближава":в "Petel bg"
"
Задържаха двама българи русофили в Русия при опит да излязат от страната"
Коментиран от #35
21:48 06.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 да питам
До коментар #14 от "Несериозна статия според мен":Тука и вицове ли вече се разправят?
21:51 06.11.2026
20 Отреазвяващ
21:51 06.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хахаха
21:54 06.11.2026
23 Точен
Коментиран от #33
21:54 06.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Казанлъшкия
21:54 06.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 1111
Коментиран от #30
21:57 06.11.2026
29 ?????
За споменатия прадядо на "далечния роднина на първия канцлер на Германската империя Ото фон Бисмарк" - „Знам стотици начини да изкарам руската мечка от бърлогата ѝ, но не знам нито един начин да я върна обратно. Никога не дразнете руската мечка.“
Ясно е че прибалтите и поляците както обикновено през последните 300-400 години са разменна монета тогава с католическа/протестантска Европа, а сега с либерална Америка/Европа в търговията им с Русия.
Ясно е че те се мислят за нещо много важно, но историята е упорита и не е на тяхна страна.
21:58 06.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 4ти километър
21:59 06.11.2026
32 Ами
22:00 06.11.2026
33 Що бе
До коментар #23 от "Точен":От руската кочина кво ще остане?Един опечен Урал да стърчи.
22:01 06.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Добре де разбрахме
До коментар #17 от "Четете":Опънаха ли ги барем?
22:02 06.11.2026