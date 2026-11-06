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Планът на Тръмп! САЩ обсъждат нови удари по Иран около 9 ноември
  Тема: Иранската криза

Планът на Тръмп! САЩ обсъждат нови удари по Иран около 9 ноември

6 Ноември, 2026 18:34 1 033 19

  • съединени щати-
  • иран-
  • доналд тръмп-
  • военни удари-
  • близък изток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Доналд Тръмп още не е взел решение, а Централното командване финализира подготовката за евентуална операция, Иран предупреди за ответни атаки срещу американски обекти

Планът на Тръмп! САЩ обсъждат нови удари по Иран около 9 ноември - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ обсъждат възможно възобновяване на военните операции срещу Иран, като 9 ноември се разглежда като една от възможните дати за нови удари. Високопоставени представители на американската администрация са потвърдили пред Fox News, че президентът Доналд Тръмп е провел срещи с екипа си по национална сигурност в Белия дом в сряда и четвъртък.

Изборът на 9 ноември е свързан и с очакваното тогава новолуние в Близкия изток. Това означава малко или напълно липсваща лунна светлина – условия, които американските представители определят като благоприятни за провеждането на военни операции. Посочването на датата обаче не означава, че е взето окончателно решение за удар.

Тръмп още не е дал заповед

Командващият Централното командване на САЩ Брад Купър е информирал Тръмп за възможните военни варианти по отношение на Иран. Според информацията, публикувана от News.bg, президентът все още не е избрал конкретен план, а CENTCOM не е получил нова директива от Вашингтон.

В Овалния кабинет Тръмп заяви, че Вашингтон ще реши дали да възобнови войната. „Искаме ли да продължим“ с ударите, за да бъде гарантирано, че иранската ядрена програма е унищожена и „това никога няма да се повтори“, каза американският президент. Той добави: „Предпочитам, ако е възможно, да не унищожавам останалата част от страната, но може би ще се наложи. Скоро ще разберете“.

Американското Централно командване финализира подготовката за евентуално възобновяване на мащабните операции в Иран. Това е подготовка за възможен сценарий, а не потвърждение, че нова атака е наредена.

Техеран заплаши с ответни действия

Говорителят на иранската армия Мохамад Акраминя предупреди, че Техеран ще атакува всякакви американски обекти „без географски ограничения“, ако САЩ отново нападнат Иран. Така евентуално подновяване на американските удари може да доведе до разширяване на прякото военно противопоставяне между двете държави.

Към момента потвърденото е, че американската администрация разглежда военни варианти и подготвя възможни операции. Окончателно решение за нови удари, както и конкретна заповед към американските сили, не са обявени.

Източници: news.bg, foxnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 7 Отговор
    Тръмп каза че на 18 ти в Китай ще делят Европа.

    Коментиран от #18

    18:35 06.11.2026

  • 2 Европеец

    10 2 Отговор
    Дончо миротвореца..... Израел на първо място...... Дончо, Дончо, Дончо....

    18:36 06.11.2026

  • 3 Сатана Z

    7 4 Отговор
    Поне да изчака разпродажбите а Ali Expres на 11.11.китайския празник на неженените

    18:37 06.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хи хи хи . Голям майтап !

    10 6 Отговор
    Тоя път тръмпясалия ще настъпи мотиката много яко !!!!

    18:38 06.11.2026

  • 6 Любопитен

    8 3 Отговор
    Абе тъй ли няма някои нормален водач да си избере запада ????

    Коментиран от #12

    18:39 06.11.2026

  • 7 Тик-Ток

    7 4 Отговор
    Дъмбо ни каза че му дължим 5000$ след като не сме гласували за неговата партия,защото обеща по 5000$ на всеки който гласува за неговите лузъри

    18:40 06.11.2026

  • 8 рижия

    7 4 Отговор
    Може да си позволи бомбардировки по Иран до 3 януари, когато новия конгрес ще го озапти в самовлюбената си себепреценка за величие.

    18:40 06.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Луд за връзване!

    10 1 Отговор
    Явно и в Америка медицината е зле!

    18:44 06.11.2026

  • 12 Тръмпоча искаше да е като ботокса

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Любопитен":

    Ама без бункер.

    18:46 06.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гошо мексиканеца

    1 0 Отговор
    Ще бъде в чест на Октомврийската революция!

    18:49 06.11.2026

  • 15 Тик-Ток

    4 1 Отговор
    Освен новолунието Дъмбо да си провери и зодиака дали ще има късмет на тая дата ,може и на гледачка да му хвърля боб

    18:51 06.11.2026

  • 16 Нетаняху и касапите му , във затвора !

    6 2 Отговор
    Те са причината за войната във близкия изток за жертвите и разрушенията , те дават шилата на тръмп и слугите му да бомбят ИРАН !!!!

    18:55 06.11.2026

  • 17 Гост

    4 0 Отговор
    Биби подкокороса Клоуна,направи някоя атака и се отдръпна и сега Перчема бере ядове...

    19:05 06.11.2026

  • 18 Да,........

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Те вече са я разделили но ще сложат подписите

    19:14 06.11.2026

  • 19 Чичо Дончо

    0 0 Отговор
    ИСКАМ НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА МИР , АЗ СЪМ НАЙ ГОЛЕМИЯ МИРОТВОРЕЦ ВЪВ СВЕТА ДО СЕГА !!!!!

    19:19 06.11.2026