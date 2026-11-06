Планът на Тръмп! САЩ обсъждат нови удари по Иран около 9 ноември

САЩ обсъждат възможно възобновяване на военните операции срещу Иран, като 9 ноември се разглежда като една от възможните дати за нови удари. Високопоставени представители на американската администрация са потвърдили пред Fox News, че президентът Доналд Тръмп е провел срещи с екипа си по национална сигурност в Белия дом в сряда и четвъртък.

Изборът на 9 ноември е свързан и с очакваното тогава новолуние в Близкия изток. Това означава малко или напълно липсваща лунна светлина – условия, които американските представители определят като благоприятни за провеждането на военни операции. Посочването на датата обаче не означава, че е взето окончателно решение за удар.

Тръмп още не е дал заповед

Командващият Централното командване на САЩ Брад Купър е информирал Тръмп за възможните военни варианти по отношение на Иран. Според информацията, публикувана от News.bg, президентът все още не е избрал конкретен план, а CENTCOM не е получил нова директива от Вашингтон.

В Овалния кабинет Тръмп заяви, че Вашингтон ще реши дали да възобнови войната. „Искаме ли да продължим“ с ударите, за да бъде гарантирано, че иранската ядрена програма е унищожена и „това никога няма да се повтори“, каза американският президент. Той добави: „Предпочитам, ако е възможно, да не унищожавам останалата част от страната, но може би ще се наложи. Скоро ще разберете“.

Американското Централно командване финализира подготовката за евентуално възобновяване на мащабните операции в Иран. Това е подготовка за възможен сценарий, а не потвърждение, че нова атака е наредена.

Техеран заплаши с ответни действия

Говорителят на иранската армия Мохамад Акраминя предупреди, че Техеран ще атакува всякакви американски обекти „без географски ограничения“, ако САЩ отново нападнат Иран. Така евентуално подновяване на американските удари може да доведе до разширяване на прякото военно противопоставяне между двете държави.

Към момента потвърденото е, че американската администрация разглежда военни варианти и подготвя възможни операции. Окончателно решение за нови удари, както и конкретна заповед към американските сили, не са обявени.

Източници: news.bg, foxnews.com