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Военно положение! Йемен обвини Иран и „Хизбула“ в помощ за хутите
  Тема: Иранската криза

Военно положение! Йемен обвини Иран и „Хизбула“ в помощ за хутите

6 Ноември, 2026 15:21 843 2

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  • саудитска арабия

Външното министерство твърди, че 21 чуждестранни експерти участват в планирането и ръководството на операции на движението

Военно положение! Йемен обвини Иран и „Хизбула“ в помощ за хутите - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Al Jazeera Al Jazeera

Министерството на външните работи на Йемен осъди военната намеса на иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция и „Хизбула“ във вътрешните работи на страната. Ведомството обвини двете организации, че подкрепят хутите и им помагат да продължават нападенията си, които според йеменските власти застрашават регионалната и международната сигурност.

Позицията е публикувана във връзка с изявление на „Хизбула“, че организацията не участва във военните операции на хутите. Йеменското външно министерство обаче заяви, че обявеното присъствие на чуждестранни експерти разкрива мащаба на намесата.

Йемен посочи 21 чуждестранни експерти

Според данни на йеменското вътрешно министерство, цитирани в позицията, 21 чуждестранни експерти работят с хусите. От тях 14 са от Корпуса на гвардейците на ислямската революция, а 7 са от „Хизбула“. Йеменските власти твърдят, че ролята им надхвърля финансирането, доставките на оръжия и обучението.

„Тя включва пряк надзор, участие в планирането и ръководството на военни операции, както и изграждане на военния капацитет на милицията“, заяви йеменското външно министерство.

Ведомството обвини Иран, че чрез представители на революционната гвардия и „Хизбула“ използва йеменска територия за постигане на регионалните си цели. Според министерството това става за сметка на сигурността и стабилността на йеменското население.

Предупреждение за Таиз и Червено море

Йеменското правителство свърза чуждестранната подкрепа с убийства на цивилни, принудително разселване и задълбочаване на хуманитарните страдания. Като особено тежка беше посочена ситуацията в Таиз, където според ведомството продължават блокадата и нападенията срещу цивилното население.

В позицията се посочва още, че хутите получават балистични ракети, безпилотни летателни апарати и бързоходни плавателни съдове, натоварени с експлозиви. Йеменското външно министерство твърди, че предоставянето на тези способности увеличава риска от нападения срещу кораби в южната част на Червено море и протока Баб ал-Мандеб.

„Опасността от тази намеса надхвърля границите на Йемен и представлява пряка заплаха за регионалната и международната сигурност, както и за свободата на корабоплаването и световната търговия“, се посочва в изявлението.

Призив към Съвета за сигурност

Йемен призова международната общност, начело със Съвета за сигурност на ООН, да осъди намесата и да предприеме конкретни мерки за прекратяване на доставките на оръжия и военна експертиза за хутите.

Ведомството настоява също да бъдат изпълнени съответните резолюции на Съвета за сигурност и да бъде потърсена отговорност по международното право от държавите, организациите и лицата, които според йеменските власти подкрепят тези дейности.

Източници: news.bg


Йемен
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