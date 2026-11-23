Около 450 училища в Германия и няколко учебни заведения в Дания са получили по електронната поща заплахи за поставени бомби. Полицията в двете държави не съобщава за конкретна опасност и разследва произхода на съобщенията.

Полицията във Фрайбург посочва, че заплахите са засегнали 450 училища в Германия. След извършената оценка на риска няма данни, че училищата, с които е установен контакт, са изправени пред непосредствена заплаха.

„Към момента няма данни, които да сочат, че училищата, с които е установен контакт досега, са изправени пред конкретна заплаха“, заявява полицията във Фрайбург.

Полицията в Берлин е отправила сходни уверения. Властите в Тюрингия са инструктирали училищата да продължат работа в обичайния режим, тъй като според тях предполагаемата цел на извършителите е била да всяват страх, без да предприемат реални действия.

Разследване и в Дания

Датската полиция съобщава, че разследва заплахи за поставени бомби, изпратени до няколко училища в страната. И там властите заявяват, че към момента няма основания за притеснение.

Не са съобщени данни за открити взривни устройства в Германия или Дания. Не е установено и кой стои зад имейлите.

Поредна вълна от фалшиви сигнали

Случаят е поредният в Европа, при който фалшиви сигнали за бомби и кибератаки нарушават нормалната работа на обществени и частни организации. През последните седмици подобни съобщения са засегнали училища, супермаркети, кръвни банки, системи за управление на въздушното движение и телевизионни оператори.

Миналата седмица повече от 10 училища в Испания бяха евакуирани след получени по имейл бомбени заплахи. По-рано през ноември училища в Италия също бяха евакуирани, след като хиляди учебни заведения получиха подобни съобщения.

Източници: news.bg, marketscreener.com