Дания призова държавите от Европейския съюз да предприемат „конкретни действия“ спрямо Русия, след като датските власти обявиха, че са осуетили опит за покушение, за който твърдят, че е бил планиран от руското разузнаване.

В документ, изпратен до правителствата на страните от ЕС, Копенхаген предлага да бъдат въведени допълнителни ограничения за достъпа на руски граждани до Шенгенското пространство. Съществуването на документа е потвърдено от двама дипломати.

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Какви мерки предлага Копенхаген

Сред предложенията е спиране на издаването на туристически визи за руски граждани. Дания настоява и за обща политика в Шенген, с която да не се признават руски паспорти, които не са биометрични.

Мерките биха засегнали правилата за пътуване в цялото Шенгенско пространство, а не само националната политика на отделни държави. В документа се посочва, че чрез подобни стъпки ЕС трябва да демонстрира европейска сила спрямо Русия.

Предложенията ще бъдат обсъдени в Брюксел

Дания ще представи идеите си на среща на посланиците на държавите от ЕС в Брюксел в понеделник. Засега няма решение на съюза за приемане на предложените ограничения.

Поводът за инициативата е съобщението на датските власти за осуетен заговор за покушение. В предоставената информация не се посочват подробности за предполагаемата мишена, извършителите или конкретните действия, предприети по разследването.

Руското посолство в Копенхаген отхвърли обвиненията, като заяви, че те не са подкрепени с доказателства. Така твърденията на датските власти и руската позиция остават противоположни, докато европейските държави предстои да обсъдят предложенията на Дания.

Източници: bta.bg, uk.marketscreener.com