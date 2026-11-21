Русия и Китай се противопоставят на възможна промяна в иранската ядрена доктрина, заяви външният министър на Иран Абас Арагчи. Той коментира темата в интервю за държавния вестник „Иран Дейли“, цитирано от иранска държавна медия и Франс прес.

„Нашата доктрина не се е променяла досега, а официалните ни позиции остават същите“, каза Арагчи. По думите му въпросът е сериозен и има както поддръжници, така и противници.

В Техеран има спор за бъдещия ядрен курс

„Някои смятат, че ядрената доктрина трябва да запази настоящата си форма, докато други изтъкват нужди за нейната промяна. Двата лагера отстояват свои собствени доводи и причини“, посочи иранският външен министър.

Дебатът отново се активизира, особено сред привържениците на по-твърда политика, след като иранската ядрена инфраструктура беше подложена на тежки удари по време на войната в Близкия изток. Според част от тези среди промяна в доктрината би могла да улесни разработването на ядрено оръжие с цел възпиране на външни сили.

Иранските власти обаче продължават да отхвърлят обвиненията, че страната се стреми да се сдобие с ядрено оръжие. Техеран защитава правото си да поддържа ядрена програма с граждански цели.

Спорът с МААЕ продължава

Като аргумент срещу разработването на оръжия за масово унищожение ирански политици често посочват фатва на покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей, която забранява подобни оръжия.

Паралелно с вътрешния дебат Иран продължава да отказва достъп на инспектори от Международната агенция за атомна енергия до обекти от ядрената си промишленост. Техеран се позовава на съображения за сигурност и твърди, че агенцията не е осъдила ударите на Израел и САЩ срещу иранската инфраструктура.

Миналата седмица МААЕ призова Иран да предприеме „последователни мерки“, за да бъде възстановен достъпът до ключови ядрени съоръжения. Международната организация подчерта, че подобна стъпка е съществено необходима.

На този фон изявлението на Арагчи очертава разминаване между вътрешните призиви за по-твърд ядрен курс и официалната позиция на Техеран, която според министъра остава непроменена. Русия и Китай, с които Иран има стратегически споразумения, също са представени като противници на промяната.

Източници: bta.bg, rferl.org