Вижте какво причини украинската армия на руските танкове край Бровари

Украинските въоръжени сили разбиха танков полк на руската армия близо до Бровари, Киевска област, предаде „Интефакс-Украйна”, позовавайки се на Министерство на отбраната.

„По време на бойни действия в Броварския район на Киевска област, батальонната тактическа група на Шести танков полк (Чебаркул) на 90-та танкова дивизия на Централния военен окръг претърпя значителни загуби в личен състав и техника. Командирът на полка полк. А. Захаров е ликвидиран“, се казва в съобщение на пресслужбата от украинската армия. От своя страна пресслужбата на партия Национален корпус съобщи, че "Азов" и 72-ра бригада са разбили танковия полк на Руската федерация, в резултат на което е ликвидиран командирът на окупационния полк.

В резултат на погрома руските окупационни войски е трябвало да отстъпят. Украински медии пишат, че руският полк е бил обстрелван и по въздух с дронове, както и с артилерия и танкове. Това е поредна тежка загуба на бойното поле за руската армия, която нахлу в Украйна на 24 февруари. Киев е една от основните цели на Путин, но вече две седмици руските военни не могат да достигнат столицата.

Украинската армия се сражава храбро, докато руските войски са изключително неподготвени. Руската армия има и огромен проблем с комуникацията. Руската система Ера за криптирана военна комуникация е тотално неизползваема. Българският разследващ журналист Христо Грозев от Bellingcat написа, че „идиотите са се опитали да използват криптофони, след като са унищожили мобилните клетки на мрежата”. Системата Ера се нуждае от 3G/4G клетки, за да работи. Заради тежките загуби руската армия насочи усилията си в избиването на невъоръжени цивилни, включително жени и деца.

A video of Russian tanks in Kyiv Oblast being easy targets for Ukrainian artillery. They were sent without cover.



In the background, an alleged Russian officers reports heavy losses. pic.twitter.com/qlBaKa3uyZ