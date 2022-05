Видеоклип потресе Бразилия! Полицаи задушават мъж в багажника на автомобил

Видеоклип, на който се вижда как двама пътни полицаи задушават с газ чернокож мъж в багажник на автомобил, потресе Бразилия, предаде Асошиейтед прес.

На кадрите се вижда как във вторник в община Умбауба, в североизточния щат Сержипи, полицаите държат насила 38-годишен мъж в багажника на полицейския си автомобил, докато от него излиза гъст облак от бял дим, който изглежда като сълзотворен газ. На видеоклипа се чува как мъжът вика и се вижда как за известно време рита докато краката му са извън автомобила, преди в крайна сметка да престане да мърда. Полицаите не се смущават от събралото се множество хора.

Случилото се провокира голямо възмущение в социалните мрежи и десетки хора излязоха в сряда на демонстрация в Умбауба, блокираха пътна артерия и запалиха автомобилни гуми. "Населението е потресено", казва човек на видеоклип от протеста, публикуван в Туитър, предаде БТА.

"Те убиха човека!", заяви с високоговорител пред множеството демонстранти друг участник в протестната проява. Федералната пътна полиция заяви, че починалият мъж е бил агресивен и е оказал "активна съпротива" на полицаите, които просто са се опитвали да го усмирят.

This is horrendous. The @PRFBrasil Federal Highway Police officers arrested a man suffering with mental illness in Sergipe and put him inside trunk of police car which was filled with gas, torturing him to death.

That's Brazil of Bolsonaro.#PRFassassina

