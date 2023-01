Украйна: Русия е превзела стратегически важния Соледар?

След дни на тежки сражения в района на източния украински град Соледар, членовете на руската наемна армия "Вагнер" обявиха, че градът е превзет от техни сили. Според руската държавна агенция ТАСС информацията е налидера на "Вагнер" Евгений Пригожин. По думите му в центъра на селото все още е обкръжена група украински войници. "Броят на военнопленниците ще бъде съобщен утре", казва още Пригожин.

Превзет ли е наистина целият Соледар?

Превземането на Соледар от Русия и огромните солни мини, които се намират там, би имало символична, военна и търговска стойност за Кремъл. Но ситуацията в Соледар и околностите му за момента изглежда неясна.

Украинският президент Володимир Зеленски и военното командване не споменаха нищо за Соледар във вторник вечерта. Умишленото решение да не се споменава малкият град показва, че украинските сили може би до голяма степен са загубили контрол над Соледар. По-рано британското министерство на отбраната съобщи, че руските войски и наемните сили на "Вагнер" вероятно са поели контрола над по-голямата част от Соледар след четири дни настъпление.

Но коментарът на Пригожин, че боевете в центъра на Соледар продължават, предполага, че руският контрол е непълен, въпреки изявлението му, че целият град е в ръцете на "Вагнер".

Американският "Институт за изследване на войната" (ISW) също поставя под въпрос пълния контрол на града, за който претендира Пригожин. Има визуално потвърждение само за факта, че войските на "Вагнер" са навлезли в центъра на града на 10 януари, съобщиха от ISW в профила си в Туитър. Дали целият град наистина е под контрола на наемниците, не е ясно с оглед на динамиката на сраженията.

Около десет месеца и половина след руската атака срещу Украйна боевете в Донецк са особено ожесточени. Градовете Соледар и Бахмут са от стратегическо значение: те са част от украинската отбрана пред агломерацията между Славянск и Краматорск. От руска гледна точка превземането на района би било важна стъпка към завладяването на целия Донбас - една от военните цели на Кремъл.

Russian forces have not captured the entirety of #Soledar despite false Russian claims that the city has fallen and that #Bakhmut risks imminent encirclement. Russian sources claimed that Wagner Group forces advanced into the west of Soledar on January 10. https://t.co/BBSRXNzP1o https://t.co/sAcXhl2qj8 pic.twitter.com/NcpWrBNagA