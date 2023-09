Руски войник, завърнал се от фронта, изнасили 10-годишната си дъщеря

Завърнал се от войната в Украйна руски окупатор изнасили 10-годишната си доведена дъщеря, предаде Nexta.

През март тази година руският войник се напил и ударил 10-годишната си доведена дъщеря, след което я насилил сексуално. Престъплението е извършено в село в Орловска област.

Съпругата се втурнала да защити дъщеря си и след това извикала полиция. Според нея мъжът започнал да пие и да се държи агресивно след завръщането си от фронта в Украйна. Осъден е на 15 години затвор в колония със строг режим.

Руските войници извършват военни престъпления и в Украйна, включително изнасилването на малолетни момичета.

An occupier who returned from the war raped his 10-year-old stepdaughter



In March of this year, a drunk contract worker hit his 10-year-old stepdaughter and sexually assaulted her in one of the villages of the #Oryol region.



The wife rushed to protect her daughter and then…