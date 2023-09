Кадиров показа как синът му бие руснак, изгорил Корана

В Телеграм канала на чеченския лидер Рамзан Кадиров беше публикувано видео как синът му Адам пребива жителя на Волгоград Никита Журавел, обвинен по дело за оскверняване на Корана.

Кадиров сравни хората, които посягат на свещеното за мюсюлманите писание, с „измет, която не иска всички в Русия да живеят рамо до рамо в мир и разбирателство“. По думите му тези хора са „тумор“, който трябва да бъде отстранен.

Никита Журавел беше задържан през май 2023 г. във Волгоград. Следствието го обвинява, че е изгорил Корана пред джамия във Волгоград срещу награда от десет хиляди рубли от украинските специални служби и е предал видеото на служител на Службата за сигурност на Украйна. По-късно в социалните мрежи се появи видео с изгарянето на Корана.

След ареста Журавел е изпратен в следствения арест в Чечня. Няма правно основание за тази мярка. Журавел се е оплакал, че в следствения арест в Грозни е бил бит от сина на ръководителя на Чечения Рамзан Кадиров – Адам. Рамзан Кадиров управлява Чеченската република с брутални репресии срещу населението.

*Предупреждение: кадрите съдържат сцени на насилие

Ramzan Kadyrov published a video of his son Adam beating Nikita Zhuravel, who was accused of burning the Koran, in a pre-trial detention center.



"There are still disputes online about the fact of Adam Kadyrov's beating of Holy Quran burner Nikita Zhuravel, an accomplice of the… pic.twitter.com/MfAEn84OHd