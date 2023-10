Русия видя външна намеса в преследването на евреи в Дагестан

Нападението вчера срещу летището в град Махачкала, административния център на руската република Дагестан, чието население е преобладаващо мюсюлманско, от протестиращи, които видимо търсеха израелски граждани, е "до голяма степен резултат от външна намеса", заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Песков не уточни източника на тази предполагаема намеса, но ръководителят на Дагестан Сергей Меликов по-рано каза, че безредиците са били организирани от украинска територия, без да представи никакви доказателства, отбелязва АФП.

Тази вечер руският президент Владимир Путин ще проведе среща, на която ще бъдат обсъдени "опитите на Запада да използва събитията в Близкия изток за разделяне на руското общество", добави Песков.

In #Dagestan, a crowd stormed the building of Makhachkala airport in search of Jews from a flight from Tel Aviv. pic.twitter.com/TaBvakBKIE