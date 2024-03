"Мирният план на Доналд Тръмп хвърля сенки на бойното поле в Украйна"

Доналд Тръмп не е президент на САЩ, но неясната политика на кандидата за президент на Републиканската партия по отношение на Украйна вече се усеща, пише The Washington Post.



Съюзниците на предишния президент, който е изправен пред многобройни правни предизвикателства в хода на кампанията си за завръщане в Белия дом, от месеци блокират помощта за Украйна в Конгреса, което създава значителен недостиг на бойното поле.



Има някои признаци, че тази безизходица скоро може да приключи. Въпреки това не е ясно какво ще се случи по-нататък, ако Тръмп се върне в Белия дом. Кандидатът е предложил само неясно очертание на това как би се справил с войната в Украйна, като предполага, че ще настоява и Русия, и Украйна да преговарят, и твърди, че "един ден" може да постигне споразумение за прекратяване на войната. Отговорите му на ключови въпроси, като например дали Русия би могла да запази завзетите от нея територии, остават неизвестни, което предизвика отпор от страна на украинския президент Володимир Зеленски, който миналата година го призова да оповести плана си и "да не губи време".



Тръмп е по-конкретен по отношение на американската помощ за Украйна, която той разкритикува като "безкраен поток от американски съкровища" към Киев. Докато дебатите в Конгреса за финансирането на Украйна се проточваха миналия месец, Тръмп очерта нова визия за американската външна помощ: Тя трябва да бъде заем.



"Може да се вземат назаем при изключително добри условия, като например без лихва и неограничено погасяване, но все пак това е заем", написа Тръмп в Truth Social на 10 февруари, като добави, че една страна "в крайна сметка забогатява". Парите ще трябва да бъдат върнати "в бъдеще".



Това предложение получи подкрепа от някои по-традиционни републикански експерти по външна политика, включително сенатор Линдзи Греъм, който се срещна със Зеленски в Киев в понеделник.



"Информирах го, че предвид кризата на южната граница на Съединените щати и огромния ни дълг, идеята на президента Тръмп за превръщане на помощта на Съединените щати в безлихвен, опрощаем заем е най-вероятният път напред", обяви Греъм.



Унгарският министър-председател Виктор Орбан, който се срещна на четири очи с Тръмп във Флорида на 8 март, обаче описа плана за помощ по различен начин.



"Той няма да даде нито цент за войната между Украйна и Русия и затова войната ще приключи", заяви Орбан пред унгарския държавен телевизионен канал след срещата им, като добави, че "европейците не са в състояние сами да финансират тази война , и "тогава войната ще приключи".



Тъй като до изборите остават още шест месеца и резултатът от тях все още е крайно несигурен, Тръмп е далеч от встъпването си в длъжност. Това обаче не играе основна роля в американската политическа система. Въпреки че финансирането на Украйна премина през Сената, без подкрепата на Греъм, въпреки предишната му подкрепа за Украйна, то беше задържано в Камарата на представителите, където председателят на парламента Майк Джонсън отказа да го гласува.



Проучванията на общественото мнение показват, че мнозинството от гражданите и значителен брой републикански избиратели подкрепят помощта за Украйна. Широко разпространено е мнението, че Джонсън е забавил гласуването, защото се е опасявал, че Тръмп ще настрои поддръжниците си срещу него, ще го накаже и ще попречи на преизбирането му тази година. "Подобно на повечето силни мъже, Тръмп цени лоялността над всичко останало", написа тази седмица Мартин Улф от Financial Times и нарече Джонсън "пудела на Тръмп".



Миналата седмица Джонсън намекна, че може би най-накрая ще гласува за помощта за Украйна.



Но тази битка във Вашингтон се усеща на украинските бойни полета от месеци. През декември украинските сили заявиха пред Washington Post, че липсата на артилерийски снаряди на фронта е довела до отмяна на атаките.



"Нашите артилеристи получават ограничен брой снаряди за всяка цел", е заявил член на 128-ма планинска щурмова бригада, сражаваща се в югоизточната Запорожка област.



Това се случи месеци преди украинските сили да загубят източния град Авдеевка, което доведе до неорганизирано изтегляне, в резултат на което значителен брой войници изчезнаха или бяха пленени.



Украинските сили, чието числено неравенство се оценява на около 7:1, също така не разполагат с противовъздушна отбрана, която би могла да ги защити от насочени от Русия въздушни бомби, са заявили официални лица пред The Post.



Някои европейски партньори се опитват да запълнят празнината, оставена от Съединените щати, но малцина от тях разполагат с възможности, близки до тези, които могат да предложат Съединените щати.



Неотдавнашен анализ на естонското правителство установи, че колективното артилерийско производство в Европа е около 50 000 снаряда на месец, като не всички от тях отиват за Украйна. Украинските официални лица обаче предупредиха, че се нуждаят от 200 000 снаряда на месец.



Мирният план на Тръмп може да предизвика нови кръвопролития.



Възможно е Тръмп наистина да вярва, че призивите му за преговори и предупрежденията за доставките на помощи ще доведат до прекратяване на сраженията. Но първите признаци и от двете страни показват, че те възнамеряват да се намесят по-силно.



"Би било нелепо, ако започнем преговори с Украйна само защото тя е с изчерпани боеприпаси", заяви Путин в интервю за руски медии миналата седмица. "Възможните преговори не са пауза за превъоръжаване на Киев, а сериозен разговор с гаранции за сигурността на Москва".



Въпреки че Путин заяви, че в крайна сметка остава отворен за преговори, изтекъл документ с неговите условия за мир през 2022 г. предполага цена, която Украйна може да не плати. Както го обобщава Wall Street Journal, целта остава същата: "Да превърне Украйна в кастрирана държава, постоянно уязвима за руската военна агресия".



Докладите за живота под руско управление в окупираните части на Украйна предполагат още по-лоша съдба, с депортации, отвличания и принудително превъзпитание на големи части от населението. Войната до голяма степен е обединила украинците срещу Русия, докато Зеленски и неговите висши помощници неведнъж са намеквали, че макар да се стремят към мир, няма да се откажат да се съгласят на условия, които биха могли да оставят страната разделена.



Още преди Украйна да бъде подпомогната от Запада, нейните въоръжени сили успяха да възпрат най-амбициозните планове на Русия в Киев в началото на 2022 г.



Страната отчаяно се опитва да изгради вътрешната си оръжейна индустрия. И макар че европейските партньори може да се борят да балансират дълбоките джобове на САЩ, неотдавнашните коментари на френския президент Еманюел Макрон и други лидери показват, че те може да са готови да се справят с руската ескалация по други начини.



Ако всичко това е част от плана, то той със сигурност не е план за мир. Борбата за Украйна не стана по-мирна, а по-отчаяна - и всичко това без Тръмп да e спечелил поста.

