Британското разузнаване: Първоначалната инерция на руската армия беше спряна от украинската съпротива

Руските сили продължават да атакуват Волчанск като част от тяхната офанзива северно от Харков, която започна на 10 май 2024 г. Двете страни си оспорват контрола над града, тъй като украинските сили успяват да отблъснат голяма част от руските нападения, съобщи британското министерство на отбраната в ежедневната си сводка за войната в Украйна.

Тъй като село Бухруватка, югозападно от Волчанск, е под руски контрол, силите на Москва се опитват да постигнат физически контрол над близкия мост над река Сиверски Донец, като заплашват фланга и тила на украинските сили във Волчанск.

На оста Лукянци руските сили продължават да атакуват в посока село Липци, но не са постигнали значителен напредък, според украинският Генерален щаб.

