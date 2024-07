Полска евродепутатка към Урсула фон дер Лайен: Мястото ви е в затвора, носите отговорност за всяко изнасилване в Европа

Полска евродепутатка се изправи очи в очи срещу Урсула фон дер Лайен, която беше преизбрана за председател на Европейската комисия, и заяви, че мястото ѝ не е в Европейския парламент, а в затвора.

Ева Заянчковска-Херник, която е част от групата „Европа на суверенните нации“ в парламента, обвини лично Урсула фон дер Лайен за всяко едно изнасилване в Европа, извършено от мигранти, заради политиката ѝ на отворени врати и приемането на милиони бежанци.

„Kрайно време е някой да ви каже директно какво мислят за вас голяма част от европейците. Избирането ви за председател на Европейската комисия в предишния мандат беше огромна грешка и някои хора все още явно са с махмурлук (за да ви изберат отново)“, каза полската евродепутатка.

„Вие сте лицето на европейската Зелена сделка, която унищожава европейската икономика и земеделие. Вие сте лицето на цялата климатична лудост на ЕС, която води до това ние, европейците, да ставаме все по-бедни“, заяви Ева Заянчковска-Херник.

„Вие сте лицето на пакта за миграцията и аз се обръщам към вас като жена към жена, като майка към майка. Как не ви е срам от този миграционен пакт, който води до това милиони жени и деца в Европа да се чувстват несигурни по улиците на собствените си градове? Вие сте отговорна за всяко изнасилване, нападение и трагедия, причинени от притока на нелегални имигранти, защото ги поканихте в Европа“, каза още полската евродепутатка.

След това Херник демонстративно скъса два лиска с надписи „Зелена сделка“ и „Европейски пакт за миграцията“ пред лицето на Урсула фон дер Лайен, която стоеше на 2 метра от нея, но продължаваше с ехидна усмивка да слуша критиките към себе си, сякаш те нямат никаква стойност.

С 401 гласа „за“ Европейският парламент избра Урсула фон дер Лайен за председател на Европейската комисия чрез тайно гласуване. Това ще бъде вторият мандат на Урсула фон дер Лайен като председател на Комисията. Тя беше избрана за първи път от членовете на ЕП през юли 2019 г. Понастоящем Парламентът се състои от 719 евродепутати, така че необходимото мнозинство беше от е 360 гласа.

