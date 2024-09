Рафаел Гроси посети Украйна заради нарастващи опасения за безопасността на АЕЦ "Запорожие"

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси разговаря днес с високопоставени представители в Украйна във връзка с опасенията за безопасността на най-голямата атомна електроцентрала в Европа – АЕЦ "Запорожие", в близост до която неотдавна бяха регистрирани нападения, предаде Асошиейтед прес, цитирано от БТА.

Гроси, който оглавява МААЕ, беше на своето десето посещение в Украйна от началото на руско-украинската война през февруари 2022 г.

Той написа в публикация в "Екс", че пътува към Запорожие, за да "помогне за предотвратяването на ядрена авария".

It’s been two years since we established @IAEAorg Support and Assistance Mission to Zaporizhzhya (#ISAMZ) to help ensure nuclear safety and security at Europe's largest NPP.

I’m on my way to Ukraine’s Zaporizhzhya NPP to continue our assistance & help prevent a nuclear accident. pic.twitter.com/GLli4kkRL9