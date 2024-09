Британското разузнаване: Руската армия уверено настъпва към Угледар

Руските сили напредват към Угледар. Те са постигнали тактически успехи на около 30 км югозападно от града в Донецка област.

Това съобщи британското министерство на отбраната в ежедневната си сводка за войната в Украйна.

Угледар отдавна е цел за Москва, тъй като населеното място служеше като опорна точка за спиране на руските настъпление в южните части на Донецка област. Русия направя няколко опита да превземе града от началото на войната, при които претърпя големи загуби и не спечели почти никаква територия.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 September 2024.



