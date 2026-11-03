Дете почина от морбили в щата Ню Йорк

Дете от окръг Люис, щата Ню Йорк, е починало след заразяване с морбили. Това е първият известен смъртен случай от заболяването в щата от повече от 30 години, съобщиха Департаментът по здравеопазване на щата Ню Йорк и общественото здравеопазване на окръг Люис.

Информацията беше обявена на 2 ноември. В съвместно изявление здравните власти изразиха съболезнования на близките и заявиха, че смъртта е свързана с продължаващото разпространение на морбили. „Морбили е силно заразно заболяване, което може да причини сериозни усложнения и смърт. Ваксинацията е най-добрата защита“, посочват институциите.

Властите не са съобщили възрастта на детето, както и дали то е било ваксинирано. Не са оповестени и подробности за хода на заболяването или обстоятелствата около смъртта.

178 случая в щата от началото на годината

Към 24 октомври в щата Ню Йорк са регистрирани 178 случая на морбили през 2026 г. От тях 170 са извън Ню Йорк, а осем са в самия град Ню Йорк. В окръг Люис са отчетени 15 случая, което го поставя сред окръзите с най-много заразени в северната част на щата.

Губернаторът Кати Хокул заяви, че е „съкрушена“ от смъртта. „Като майка и баба не мога да си представя през какво преминава това семейство. Моите мисли са с всички, които са познавали и обичали това дете“, каза тя.

Властите засилват ваксинационната работа

Департаментът по здравеопазване на щата Ню Йорк е предложил на окръг Люис ресурси за работа с местната общност и за подкрепа на ваксинационните инициативи. Здравните власти призовават жителите да проверят дали имунизациите им срещу морбили, паротит и рубеола са актуални и да се консултират с медицински специалист при нужда.

Смъртният случай е обявен на фона на извънредно положение, въведено от Хокул през октомври заради увеличаването на случаите в селски райони на щата и съседни територии. Новината от окръг Люис превръща сегашната епидемична ситуация в най-тежката в Ню Йорк от десетилетия, като властите продължават да разширяват информационната и ваксинационната работа на местно ниво.

Източници: wrvo.org, upi.com, internazionale.it