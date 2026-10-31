Ебола в Конго: над 5000 потвърдени смъртни случая

Потвърдените смъртни случаи от ебола в Демократична република Конго достигнаха 5026, съобщи Националният институт за обществено здраве към Министерството на здравеопазването. До момента са регистрирани 10 351 потвърдени случая, а коефициентът на смъртност е 48,6%.

Само на 29 октомври са установени 77 нови случая в провинциите Северно Киву, Итури, От-Уеле и Чопо. През същия период са отчетени 34 потвърдени смъртни случая – 20 в общността и 14 в лечебни центрове за ебола. Според последния доклад 22 пациенти са обявени за възстановени след два отрицателни теста.

Епидемията продължава да се разширява

Вирусът Бундибугио е засегнал 67 от общо 178 здравни зони в осем провинции. Итури остава основният център на епидемията с 71% от всички потвърдени случаи. Северно Киву е съобщил за 58,4% от новите случаи за последното денонощие.

„Предаването в общността остава повод за безпокойство“, се посочва в доклад, цитиран от Асошиейтед прес. Значителна част от смъртните случаи настъпват извън лечебните центрове, което затруднява проследяването на контактите и ограничаването на разпространението.

Втората най-голяма епидемия от ебола

Настоящата епидемия беше обявена на 15 май 2026 г. Тя вече е надхвърлила по мащаб всички предишни огнища на ебола в Демократична република Конго, а според Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ е втората по големина в историята на заболяването.

Световната здравна организация определи разпространението на вируса като извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение. Здравните власти продължават да разширяват наблюдението, лабораторното тестване, изолирането на заразени и проследяването на контактни лица, докато броят на случаите и смъртните случаи остава динамичен.

Източници: outbreaknewstoday.substack.com, apnews.com