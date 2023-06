Никой не иска да купи Ferrari-то на Алонсо

В края на май стана ясно, че Фернандо Алонсо иска да се раздели със своето Ferrari Enzo, което освен със своя популярен собственик, се отличава и с още нещо специално. Колата е първата произведена от серията и очакванията бяха да се продаде за сумата от над 5 милиона евро. Интересното, обаче е, че колата не само не достига тази цена, а всъщност дори не предизвиква никакъв интерес за купувачите.

Fernando Alonso's Ferrari Enzo found no buyer in Monaco



It was estimated between 5 and 5,5m euros



The auction began at 4.2 million euros but did not find a buyer



Therefore it was withdrawn from sale pic.twitter.com/cYlilIKHjC