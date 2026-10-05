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Великобритания може да наложи 45% мита върху вноса на китйски коли

Великобритания може да наложи 45% мита върху вноса на китйски коли

5 Октомври, 2026 09:23 416 3

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Потенциалните мита се подготвят на фона на твърдения, че Пекин „дъмпингува“, като доставя субсидирани от държавата превозни средства на Обединеното кралство

Великобритания може да наложи 45% мита върху вноса на китйски коли - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Обединеното кралство е готово да последва Европейския съюз и да наложи 45% мито върху китайските електрически превозни средства, за да избегне проблеми с правилата за етикетиране „Произведено в Европа“, съобщи The Times.

Според вестника, потенциалните мита се подготвят на фона на твърдения, че Пекин „дъмпингува“, като доставя субсидирани от държавата превозни средства на Обединеното кралство.

През септември почти една четвърт от всички продадени автомобили във Великобритания са били китайски модели. Китайските марки сега заемат пет места в топ 25 на най-популярните марки. Jaecoo 7 оглави списъка, като през септември на Британските острови са продадени почти 11 000 от тези превозни средства.

Преди това Брюксел поиска Лондон да увеличи митата върху автомобили от Китай. Търговските бариери по икономическата инициатива „Произведено в Европа“ на Европейската комисия, предупреждава ЕС, ще засегнат ключов британски износ. Новата икономическа стратегия на ЕС има за цел да даде приоритет на производителите от ЕС при субсидиите и обществените поръчки в опит да защити блока от китайската конкуренция.

Миналата седмица Обществото на производителите и търговците на автомобили (SMMT) заяви, че правилата на Европейската комисия, по-специално изискванията, ограничаващи достъпа до субсидии, данъчни облекчения и обществени поръчки за автомобили, произведени извън ЕС, представляват екзистенциална заплаха за британската автомобилна индустрия. Според ръководителя на SMMT Майк Хоус, „автомобилните индустрии на Обединеното кралство и ЕС са дълбоко интегрирани, така че ефективното изключване на произведените във Великобритания автомобили от най-големия им пазар неизбежно би навредило и на двете страни“.


Великобритания
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