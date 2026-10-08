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Индия намали покупките на руски петрол

Индия намали покупките на руски петрол

8 Октомври, 2026 17:53 368 0

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Индийските рафинерии се връщат към доставчици от Персийския залив, след като Urals поскъпна с над 10 долара спрямо Brent

Индия намали покупките на руски петрол - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Индийските рафинерии намаляват покупките на руски суров петрол за доставка през ноември, след като сортът Urals загуби основното си предимство – ниската цена. Руският петрол, товарен от балтийските пристанища, вече се предлага с премия от над 10 долара за барел спрямо Brent, съобщи Bloomberg. Така цената му почти се изравнява с тази на суровия петрол от Близкия изток.

Промяната кара индийските компании да пренасочат част от поръчките си към доставчици от Персийския залив. Някои руски товари, които първоначално са били закупени за Индия, вече се предлагат на независими китайски рафинерии.

Китай засилва натиска за руските барели

Конкуренцията за руската суровина се увеличава заради по-активните покупки от Китай, включително на фона на ограничения достъп до ирански петрол.

„Увеличеният внос на руски петрол от Китай през последните месеци засили конкуренцията за барели, които иначе биха били достъпни за индийските рафинерии“, заяви Сумит Ритолия, старши мениджър в аналитичната компания Kpler.

Данните на Kpler показват, че делът на руския петрол в индийския внос е спаднал до около 35% през септември при пик от 56% през юли. Според данни за движението на танкерите, цитирани от Bloomberg, средните доставки за четирите седмици до 4 октомври са били приблизително 310 000 барела дневно – най-ниското ниво от март 2022 г. насам.

Близкият изток отново става по-привлекателен

Доставките за Индия от Близкия изток продължават да нарастват. По-кратките логистични маршрути намаляват транспортните разходи в момент, когато превозът с танкери поскъпва.

Главният изпълнителен директор на Shell Уаел Саван оценява потоците през Ормузкия проток на около 80% от нивата преди войната. Това улеснява достъпа на индийските рафинерии до алтернативни количества, докато руските товари вече не се предлагат с досегашната отстъпка.

Американският натиск и рискът от санкции или допълнителни мита също остават фактор за решенията на индийските купувачи. Според публикуваните данни обаче непосредственият мотив за свиването на поръчките е икономическият: руският петрол е загубил ценовото си предимство пред доставките от Персийския залив.


Индия
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