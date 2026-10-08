Alibaba увеличава с 50% облака си за изкуствен интелект

Приходите на звеното AI Cloud and Compute Services на Alibaba се очаква да нараснат с над 50% на годишна база през третото тримесечие на текущата година. Звеното обединява облачните услуги на китайската компания и подразделението ѝ за разработка на чипове T-Head. През юнското тримесечие приходите му са достигнали близо 7,1 млрд. USD.

„Най-важното допълнително послание според нас е, че ръстът на облачния бизнес все още не е достигнал своя пик“, посочват анализаторите на Номура в изследователска бележка, цитирана от South China Morning Post. От Джефрис очакват растежът да се ускори над 50% през септемврийското тримесечие, а инерцията да се запази и през следващите две тримесечия до март 2027 г.

Инвестициите в AI остават основният разход

Alibaba е в средата на тригодишна програма за инвестиции от най-малко 380 млрд. юана в облачна инфраструктура и изкуствен интелект. Средствата са предназначени за центрове за данни, изчислителен капацитет, чипове и разработка на модели.

Капиталовите разходи на компанията са се увеличили със 75% на годишна база до 67,7 млрд. юана през юнското тримесечие. Това натежа върху общия финансов резултат и допринесе за спад от 75% на тримесечната печалба до 10,5 млрд. юана. В същото време общите приходи са нараснали с 9% до близо 269 млрд. юана.

Главният изпълнителен директор на Alibaba Еди Ву заяви, че инвестициите в изчислителна инфраструктура могат да достигнат рентабилност за три години, а при по-високи брутни маржове срокът може да бъде съкратен до две години. Компанията очаква по-голямото използване на инфраструктурата и по-високият дял на AI услугите да подобрят финансовия резултат.