Alibaba увеличава с 50% облака си за изкуствен интелект

Приходите на звеното AI Cloud and Compute Services на Alibaba се очаква да нараснат с над 50% на годишна база през третото тримесечие на текущата година. Звеното обединява облачните услуги на китайската компания и подразделението ѝ за разработка на чипове T-Head. През юнското тримесечие приходите му са достигнали близо 7,1 млрд. USD.
„Най-важното допълнително послание според нас е, че ръстът на облачния бизнес все още не е достигнал своя пик“, посочват анализаторите на Номура в изследователска бележка, цитирана от South China Morning Post. От Джефрис очакват растежът да се ускори над 50% през септемврийското тримесечие, а инерцията да се запази и през следващите две тримесечия до март 2027 г.
Инвестициите в AI остават основният разход
Alibaba е в средата на тригодишна програма за инвестиции от най-малко 380 млрд. юана в облачна инфраструктура и изкуствен интелект. Средствата са предназначени за центрове за данни, изчислителен капацитет, чипове и разработка на модели.
Капиталовите разходи на компанията са се увеличили със 75% на годишна база до 67,7 млрд. юана през юнското тримесечие. Това натежа върху общия финансов резултат и допринесе за спад от 75% на тримесечната печалба до 10,5 млрд. юана. В същото време общите приходи са нараснали с 9% до близо 269 млрд. юана.
Главният изпълнителен директор на Alibaba Еди Ву заяви, че инвестициите в изчислителна инфраструктура могат да достигнат рентабилност за три години, а при по-високи брутни маржове срокът може да бъде съкратен до две години. Компанията очаква по-голямото използване на инфраструктурата и по-високият дял на AI услугите да подобрят финансовия резултат.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НАЙ СИГУРНИЯ
20:58 08.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 По време на излитане
Така това ограничи повторно пазарния дял на Ейпъл от абсолютен монопол до луксозен, но нишови продукт, отново за втори път. Китайците се учат на бизнес от белите хора.. Отново печеливши ще са обикновените потребители получили конкурентен достъп до върхови технологии. А хипермащабируемите Дейта центрове, ще останат не съвсем мащабируеми и по-малки от очакваното...
21:29 08.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.